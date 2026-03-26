Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/vashington-prinimaet-gostey-iz-moskvy-kto-voshel-v-delegatsiyu-glavnoe-na-utro-26-marta-1077175415.html
Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта
Делегация депутатов Государственной думы прибыла в Соединенные Штаты, где проведет серию встреч с американскими коллегами и представителями политических кругов Вашингтона. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
новости
белоруссия
кндр
германия
александр лукашенко
ким чен ын
вооруженные силы украины
сбу
вашингтон
госдума
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075446351_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_69106d3a4b1790bca2779c2bd9b1bd28.jpg
Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта

© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : Royal Air Force
Читать в
ДзенTelegram
Делегация депутатов Государственной думы прибыла в Соединенные Штаты, где проведет серию встреч с американскими коллегами и представителями политических кругов Вашингтона. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Возглавляет российскую парламентскую делегацию заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В состав группы также вошли вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов и заместитель председателя комитета по молодежной политике Владимир Исаков.
Другие новости к этому часу:
🟥 Два ребенка погибли, еще двое ранены в результате атаки на жилой квартал в иранском Ширазе, сообщает агентство IRNA.
🟦 В ВСУ относятся к латиноамериканским наемникам как к недочеловекам. Это часто заканчивается кровопролитием, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
🟦 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами сообщает "Пул первого".
🟦 ФРГ не будет участвовать в операции в Ормузском проливе до конца конфликта, заявил глава МО страны Борис Писториус.
🟦 Индия все чаще отказывается от доллара в расчетах за российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, предприятия используют рупии, которые конвертируют в дирхамы или юани. Отмечается, что подобный шаг демонстрирует стремление "снизить зависимость от доллара на фоне растущей геополитической напряженности".
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияКНДРГерманияАлександр ЛукашенкоКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныСБУВашингтонГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:51Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта
09:49Трое жителей Ингушетии задержаны за создание узла связи украинского кол-центра, сообщает ФСБ
09:48Измаил Одесской области подвергся массированной атаке ВС РФ, повреждена портовая инфраструктура, сообщил местный гауляйтер
09:00Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта
08:48Удары ВС РФ, продвижение армии и суд военных преступников ВСУ. Новости фронта к этому часу
08:00"Криминальный талант": кино одесских КВНщиков
07:00Мир, в котором нет мира
06:50Нефть — доллар — долг. Как коалиция Эпштейна доламывает нефтедоллар
06:40От доносов к обыскам: в Одессе учителям устроили языковый "шмон"
06:30"Узники фашистского режима". В Европе прошли митинги в поддержку преследуемых на Украине антифашистов
06:20"Придется пойти на поклон к Орбану". Что говорят на Украине о конфликте с Будапештом
06:10Бензоколонка мира погубит Зеленского, союз с США умер в Анкоридже. Украина в международном контексте
06:06Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине
06:00"Что останется от Украины и сколько будет украинцев?" Эксперты и политики гадают о будущем Украины и мира
05:45"Второй фронт Зеленского": Ищенко рассказал, почему Киев не оставляет выбора Будапешту
05:30"Флаговтык" или война до конца: Евстафьев про два неудобных варианта для Трампа в Иране
05:15"Станут лакомой целью для иранцев": Блохин о переброске морпехов США в Персидский залив
05:00Молниеносной войны не получилось: ситуация в Иране для Трампа вышла из-под контроля — эксперт
04:45"Победа или смерть": политолог о тупике Трампа в Иране и последствиях убийства Лариджани
04:30"Влезли британцы": Евстафьев объяснил, кому выгодна пауза в переговорах по Украине
Лента новостейМолния