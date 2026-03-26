Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта
Делегация депутатов Государственной думы прибыла в Соединенные Штаты, где проведет серию встреч с американскими коллегами и представителями политических кругов Вашингтона. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 26 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T09:51
Возглавляет российскую парламентскую делегацию заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В состав группы также вошли вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов и заместитель председателя комитета по молодежной политике Владимир Исаков.
Другие новости к этому часу:
🟥 Два ребенка погибли, еще двое ранены в результате атаки на жилой квартал в иранском Ширазе, сообщает агентство IRNA.
🟦 В ВСУ относятся к латиноамериканским наемникам как к недочеловекам. Это часто заканчивается кровопролитием, сообщил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
🟦 Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами сообщает "Пул первого".
🟦 ФРГ не будет участвовать в операции в Ормузском проливе до конца конфликта, заявил глава МО страны Борис Писториус.
🟦 Индия все чаще отказывается от доллара в расчетах за российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, предприятия используют рупии, которые конвертируют в дирхамы или юани. Отмечается, что подобный шаг демонстрирует стремление "снизить зависимость от доллара на фоне растущей геополитической напряженности".