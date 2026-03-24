https://ukraina.ru/20260324/voyna-vsekh-protiv-vsekh-ekspert-o-tom-kak-ssha-razzhigayut-protivostoyanie-v-irane-i-irake-1077084661.html

"Война всех против всех": эксперт о том, как США разжигают противостояние в Иране и Ираке

Американцы хотят развязать гражданскую войну в Иране, используя конфликт между армией и КСИР. При этом вторым полем гражданской войны может стать Ирак. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

2026-03-24T05:20

новости

иран

сша

ирак

алексей зубец

украина.ру

гражданская война

война

война в иране

война на ближнем востоке

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0a/1076590888_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_112221198c19d4883440aa61f2f296ee.jpg

Продолжая тему войны на Ближнем Востоке, Зубец рассказал о планах США, о которых пишет американский аналитик Джордж Фридман."Американский аналитик Фридман утверждает, что Штаты хотят развязать гражданскую войну в Иране, используя даже не национальные общины, а иранскую армию, которая конфликтует с КСИР. И американцы хотят этот конфликт разжечь еще больше", — заявил Зубец.По его словам, если война продлится еще полгода и в Иране вспыхнет гражданское противостояние, то вторым полем станет Ирак. "Это искусственное государственное образование, лоскутное одеяло, возникшее по воле колониальных держав после Первой мировой войны. Там много топлива для гражданской войны, поэтому итогом этого конфликта может стать война всех против всех", — пояснил эксперт.Он добавил, что американцы стремятся к созданию Великого Израиля. "Два месяца назад разговоры о Великом Израиле еще были лютой конспирологией, но теперь американцы и израильтяне сделали очень решительные шаги к этой цели", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.О значении праздника Ураза-Байрам и современной жизни исламской общины — в материале Дениса Рудометова "Рамиль Замдыханов: Исламский мир возненавидит Украину из-за войны с Ираном, но Зеленского это не волнует" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости, иран, сша, ирак, алексей зубец, украина.ру, гражданская война, война, война в иране, война на ближнем востоке, израиль, международные отношения, международная политика