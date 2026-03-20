Рамиль Замдыханов: Исламский мир возненавидит Украину из-за войны с Ираном, но Зеленского это не волнует

2026-03-20T20:17

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист Рамиль Замдыханов.Российские мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник разговения, который означает окончание строгого поста в священный месяц Рамадан.- Рамиль, поздравляя вас с праздником, хочу попросить рассказать о значении Ураза-Байрам для мусульман.- Смысл поста Рамадан, как любого поста в христианстве и иудаизме, это самоограничения, которые человек накладывает на свой рацион, чтобы показать готовность следовать заветам, которые ему ниспослал Всевышний. Здесь нет надсмотрщиков, которые проверяют ест ли соблюдающий пост тайком или нет, это только отношения человека и Бога.Возможно, фраза о духовном развитии в этот период звучит банально, но тем не менее ты ощущаешь, как становишься лучше. Главное потом это ощущение сохранить и не растерять. Получается плохо, тут я объективен к себе, тем не менее такое желание есть.- давайте поговорим о современной жизни исламской общины. Известно, что регионы, населенные преимущественно мусульманами, входили в состав России не всегда мирно. Как мусульмане сейчас оценивают свое место в российском обществе?- На земле нет ни одного государства, которое могло бы избежать сложных вопросов в своей истории. Но люди, которые настроены на созидание, находят в прошлом позитивный опыт, которого, я в этом уверен, было больше, чем периодов вооруженного или невооруженного противостояния.Что касается роли мусульман в жизни России, то наша страна это одно из немногих государств, где ведущие конфессии на земле, ислам, христианство и буддизм, находятся в мирном и доброжелательном сосуществовании.Каждый человек не ангел, и народы наследуют особенности человеческого менталитета и темперамента. Но Россия может похвастаться способностью жить мирно. Только враги России могут пытаться расковырять историческую рану и экстраполировать на современное внутрироссийское устройство какие-то сложные моменты взаимоотношений христиан и мусульман, чтобы разжечь конфликт там, где его нет и быть не должно.- К тому же события Великой Отечественной войны и специальной военной операции показали, что народы России, несмотря на религиозные различия, объединяются перед лицом общего врага, когда Родине грозит опасность.- Как человек исповедующий ислам и хорошо знакомый с базой православия хочу сказать, что делать акцент на различиях между исламом и христианством очень неправильно, потому что эти различия минимальны. Да, они очень важны, поэтому мы не можем говорить, что это две разновидности одного и того же верования. Но общих ценностей гораздо больше, чем концептуальных различий.Само отношение к жизни, смирение перед волей Всевышнего (напомню, что ислам значит "покорность", а смирение важнейшая добродетель в православии) настолько роднит эти две религии, что искать различия не имеет смысла.- Многие народы России исповедуют ислам. Как культурные различия влияют на трактовку религиозных правил? Например, будет ли отличаться ислам у аварцев в Дагестане и поволжских татар?- В исламе есть такое понятие, как адат. Это народные обычаи, которые впитал в себя ислам. Адаты, разумеется, вносят свой национальный колорит, ислам представляет собой цветущую сложность. Но ни один адат не оспаривает пять столпов веры в исламе. Они одинаковы в Крыму, Казани и Махачкале. Адаты касаются больше бытовых моментов.В исламе есть еще такой термин, как мазхаб. Это правовая школа, всего их четыре. Они касаются более глубоких для религиозного культа вопросов, как омовение, совершение коллективного намаза. Но на фундамент вероучения они не влияют. Человек исповедующий ханафитский мазхаб совершенно спокойно заходит в мечеть, которая живет по мазхабу аш-Шафии.- Почему этнические русские приходят в ислам? Таких случаев немало. Что привлекает в исламе человека, который не был рождён в этой этнокультурной среде?- Это очень деликатный вопрос. Религия, из которой уходит ее приверженец, смотрит на каждый такой исход с определенным чувством ревности, хотя это в целом порицаемое чувство. Мне же кажется, что этот вопрос не терпит обобщения и в каждом случае он индивидуален.На кого-то повлияло общение с приятелем или супругом, исповедующим ислам (здесь мы говорим об искреннем принятии, а не о тех случаях, когда религию нужно поменять ради стремления создать семью). Кто-то сравнивал вероучения ислама и христианства и услышал рациональные аргументы, например в пользу монотеизма, решив, что в исламе оно более ярко выражено. А кто-то вспомнил, что он на четверть является представителем народа, исповедующего ислам.К такому нужно спокойно относиться представителям всех религий. К тому же, тут существует динамическое равновесие между теми, кто покидает религию, и кто в нее обращается. На фронтах СВО тоже бывают случаи, когда этнические мусульмане крестятся и приходят к православию. Все это нужно рассматривать как личный выбор человека, за который он готов нести ответ перед Богом, и уважать его.- Есть ли сложности у мусульман исторических регионов России с интеграцией в умму России?- Мне проще говорить о Донецке. Начну с того, что донецкие мусульмане стали испытывать сложности с их Украиной, гражданами которой они на тот момент являлись, начиная с 2014 года. И "сложности" преследуют их по сегодняшний день, кстати. Мусульманская мечеть в Донецке, которая была крупнейшей на Украине, находится на известном поселке Октябрьский. Это передний край сопротивления Украине, и, как и весь поселок, она регулярно подвергалась обстрелам. Был случай, когда мы с детьми, младшим из которых тогда было 5 и 6 лет, едва не попали под обстрел со стороны ВСУ, когда ехали на праздник Курбан-Байрам. Украинские мины прилетели за полчаса до начала службы. Если бы удар был нанесен чуть позже, были бы огромные жертвы.Даже сейчас мечеть посещать опасно. Она пока закрыта, хотя планы по ее восстановлению есть. Что касается интеграции в умму России, то здесь проблем нет.Напомню, что 90% мусульман, проживавших в Донецкой области, это потомки татар, приехавших из Поволжья работать на шахтах. Они всегда воспринимали Россию как свою родину и помнили название деревни, откуда приехали их родители или бабушки и дедушки.А сегодня мусульманская молодежь из Донецка дистанционно обучается в Исламском университете в Москве. То есть воспитывается новое поколение мусульманских священников, которые получат российское мусульманское богословское образование, а не турецкое и не арабское.- На Украине для войны с Россией были созданы боевые единицы, в которых, как утверждается, служат этнические мусульмане. Это батальоны Номана Челебиджихана*, Джохара Дудаева*. Туда набирают радикалов-исламистов или тех, кто поддался украинской пропаганде?- На Украине с 2014 года попытались разыграть крымско-татарскую карту. Мусульман в Донбассе было не так много и их готовность воевать за Украину Киевом оценивалась трезво. В массе своей они воевать на стороне ВСУ не желали, хотя, вероятно, и были исключения, потому что любое общество не монолитно, как кусок металла, а структурировано.Поэтому ставка делалась на крымских татар, которые в советское время подвергались репрессиям и депортациям. Россию при этом, используя ассоциативный ряд, пытались изобразить как наследницу Советского Союза. В Киеве рассчитывали, что татары Крыма станут "украинскими чеченцами", говорю сейчас о боевиках, которых возглавляли Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и прочие. Но крымские татары в массе своей этой пропаганде не поддались.В Крыму сейчас построена огромная Соборная мечеть. Украина же, с 2014 года начавшая признаваться в любви к крымским татарам, не давала разрешения на строительство подобной мечети в Крыму. Это говорит об отношениях властей Украины до 2014 года и мусульманского населения. Не скажу, что мусульман подвергали репрессиям, но и любви особой не было. Просто терпели.Подозреваю, что состав псевдомусульманских батальонов мультиконфессиональный. Если в такие боевые единицы соберут исламистов, то последствия для самой Украины будут непредсказуемые. Скорее, это пропагандистские структуры, которые должны помочь выбить какие-то деньги из мусульманских стран. Это витрина якобы исламского сопротивления: смотрите, дескать, мусульмане воюют с кафирами, которые засели в Кремле, дайте денег.- Как мусульманский мир в целом, а не традиционно проамериканские элиты монархий залива, воспримет участие киевского режима в войне против Ирана на стороне США и Израиля?- То, что исламский мир возненавидит Украину, Зеленского не волнует. Его волнует собственное благосостояние и выполнение указов, которые ему спускают его кураторы. Сейчас он предложил Катару обменять украинские беспилотники на истребители "Мираж". Обмен не равноценный, но решил попробовать, вдруг получится. Обращу внимание, что исламские организации на Украине его при этом не осуждают, потому что в таком случае их сразу же зачистят.Каким может быть ответ? Вряд ли Иран решит своими ракетами дотянуться до Украины, просто здесь Зеленский демонстрирует свою дьявольскую сущность. Если вернуться к началу нашей беседы о Рамадане, то пост это демонстрация Всевышнему, что я с тобой, твои заветы у меня в сердце. Зеленский же демонстрирует, что он на стороне сил зла.*организация признана террористической и запрещена в России

