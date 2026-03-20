Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа

Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа - 20.03.2026 Украина.ру

Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа

Европа будет настаивать на отстранении Зеленского от власти. Европе нужна передышка, потому что только перемирие с Россией может снять энергетическую проблему. Если действительно война в Персидском заливе затянется на полгода, то Европе для выживания необходимы поставки российских ресурсов.

2026-03-20T06:30

2026-03-20T06:30

2026-03-20T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.Пентагон попросил Белый дом одобрить обращение к конгрессу США с запросом более чем 200 миллиардов долларов для финансирования войны с Ираном, сообщает The ​Washington Post.- Алексей Николаевич, вряд ли противники действующего президента США в Конгрессе одобрят этот запрос. Но что можно сказать о перспективах ближневосточного конфликта, если военному ведомства Штатов понадобилась такая гигантская сумма?- Я не думаю, что Конгресс эту сумму заблокирует. Произраильское лобби использует все возможности, чтобы эти деньги Трамп получил. Стоимость войны с Ираном для США составляет миллиард долларов в день, а на пике боевых действий - три. То есть запрос Пентагона говорит о том, что Трамп собирается вести войну в течение трех месяцев.Но в реальности это может быть полгода, так как продолжительность войны зависит от поддержки Китаем Ирана. Вероятность этого почти стопроцентная. То есть Трамп попал в ловушку, в которой Китай его будет держать по возможности долго. Ключевой вопрос – что будет с самим Ираном, ведь не обязательно, чтобы в боевых действиях была задействована вся страна. Чтобы заблокировать Ормузский пролив, упрощенно говоря, нужен десяток солдат с одной пушкой. А эти силы Иран найдет.Но американский аналитик Фридман утверждает, что Штаты хотят развязать гражданскую войну в Иране, используя даже не национальные общины, а иранскую армию, которая конфликтует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). И американцы хотят этот конфликт разжечь еще больше.Если война продлится еще полгода и в Иране вспыхнет гражданское противостояние, то вторым полем гражданской войны станет Ирак. Это искусственное государственное образование, лоскутное одеяло, возникшее по воле колониальных держав после Первой мировой войны. Там много топлива для гражданской войны, поэтому итогом этого конфликта может стать война всех против всех на территории Ближнего Востока, на котором возникнет совершенно иная политическая конфигурация. Американское влияние там будет гораздо сильнее, чем это было до последнего дня. Тогда возникнет возможность для создания Израиля от Нила до Евфрата, о чем еще в феврале говорил американский посол в этой стране Майк Хакаби.Два месяца назад разговоры о Великом Израиле еще были лютой конспирологией, но теперь американцы и израильтяне сделали очень решительные шаги к этой цели.Если еще три года назад американцев устраивала конфигурация на Ближнем Востоке, то есть вассальная зависимость, то сейчас Трамп решил, что вассалы ему не нужны, ему нужны рабы. Он хочет забрать себе нефть, чтобы распоряжаться ею самостоятельно, не договариваясь с саудитами.Американцы в таком случае должны понять, что все, что делает Трамп, он делает для спасения Америки. Внутриполитическая грызня может остаться на поверхности, а по факту Штаты могут консолидироваться. Американский госдолг в большой степени можно покрыть нефтью, если ее захватить по всему миру. Понятно, что не такого количества ресурсов, которые могли бы покрыть его полностью, но для значительной его части это можно сделать.Поэтому вполне возможно, что деньги будут выделены, если за этим будет стоять проект Великого Израиля и желание Трампа захватить нефть для покрытия госдолга. Вполне возможно, что в США может возникнуть двухпартийный консенсус. Если они поймут, что это хороший вариант для всех.- Есть еще один неочевидный эффект от войны на Ближнем Востоке. По данным ООН, количество голодающих в мире в результате войны США и Ирана вырастет до 360 миллионов человек, так как возникнет нехватка газа, из которого делают удобрения. Оправданы ли такие прогнозы?- Ничего подобного не будет. Речь идет об азотных удобрениях, которые делаются на основании природного газа. Один из лидеров по производству удобрений это Россия. И у нее есть возможность нарастить эти поставки.Да, возможно выпадение какого-то количества удобрений и рост цен на них, но голода не будет. К тому же есть кроме азотных, и другие удобрения.На самом деле, подобные разговоры это попытка собрать денег. В ООН есть продовольственный фонд, который кормит голодающих в мире. И этот фон пытается сейчас привлечь деньги. Понятно, что какое-то количество людей от этого пострадает, но глобальной катастрофы не будет.- Тем временем премьер Венгрии Орбан сохраняет вето на кредит в 90 млрд евро для Украины, требуя нефть по нефтепроводу "Дружба". Что ждёт финансовую систему Украины?- Европа будет настаивать на отстранении Зеленского от власти. Европе нужна передышка, потому что только перемирие с Россией может снять энергетическую проблему. Если действительно война в Персидском заливе затянется на полгода, то для того, чтобы Европа выжила, необходимы поставки российских ресурсов.Даже если война закончится завтра, сжиженый газ в Европе после удара по заводу в Катаре не появится. Это ставит на повестку дня возобновление энергетических контрактов с Россией. Но это возможно только в том случае, если Зеленский выведет войска из Донбасса и будет подписано перемирие. Но он Донбасс не отдаст, а значит, должен будет уйти. Если раньше этого требовали только США, то теперь это будет требовать и Европа.Во-первых, ей нужен газ, а во-вторых, если нефтепровод "Дружба" был нужен только Словакии и Венгрии, то теперь он нужен всей Европе. Если раньше это было личное требование Орбана, то теперь больше дешевой нефти и нефтепродуктов будет требовать вся Европа. Зеленский же в последнее время стал иррациональным и потерял свою актуальность для Европы. Если раньше он был генератором смыслов, то сейчас это уже не так.Деньги ему давать не будут, что станет простым способом сменить его на кого-то более вменяемого. Буданов* это кандидат от США, Залужный – от Великобритании. Но учитывая вес Штатов, думаю, что у Буданова и Арахамии шансов больше.Мирное соглашение необходимо и Трампу, поскольку два танкера с российской нефтью и газом идут на Кубу, что сделает невозможным реализацию кубинского проекта Трампа. Тогда ему понадобится успех на украинском направлении, чтобы перекрыть фиаско в Иране. А для Ирана сейчас устоять на ногах означает победить. Поэтому Украина сейчас серьезнейшая часть головоломки, которую вынуждены решать европейцы и американцы.- Как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине накануне весенней кампании и посевной?- Надо понимать, что основная сила в современной войне это дроны, которые на солярке не летают. Транспортная инфраструктура пострадает. В связи с разрушением электроэнергетики Украина стала переходить на паровозы и тепловозы. С другой стороны, очевидно, что армия получит топливо и деньги в первую очередь. Солярки не будет у трактористов в поле, а у танкистов она будет. Посевной на Украине в этом году действительно не будет.- Последний вопрос к вам, как к социологу. Как повлияет на российское общество запрет мессенджера Telegram, ведь его альтернатива MAX считается не слишком удобным?- Как социолог, я не вижу серьезного раздражения в обществе из-за блокировки мессенджеров и переноса информации из одной платформы на другую. Да, эта проблема имеет место, но она не влияет на настроения населения. Вообще, в России царят благожелательные настроения, народ расслаблен. При соцопросах на вопрос, какие настроения царят среди ваших знакомых, люди отвечают, что хорошие или очень хорошие. Напряженность испытывает лишь очень небольшое число людей.*признан террористом в РФ

иран

европа

сша

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, виктор орбан, оон, пентагон, telegram