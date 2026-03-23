Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля
Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля - 23.03.2026 Украина.ру
Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля
Исламская республика Иране не проводила и проводит переговоры с США, а лживые сообщения о таких "переговорах" распространяются заинтересованными спекулянтами. Об этом 23 марта заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф
2026-03-23T19:18
2026-03-23T19:18
2026-03-23T19:18
Заявления о якобы состоявшихся переговорах США и Ирана распространили СМИ ряда западных государств и Израиля. При этом в израильской прессе упоминался спикер парламента Ирана как участник переговоров.Президент США Дональд Трамп заявил, что такие переговоры были, он назвал их плодотворными и анонсировал новый телефонный разговор. МИД Ирана опроверг эти сообщения."Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и во избежание трясины, в которой увязли США и Израиль", - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.Его заявление опубликовано в соцсетях и цитируется официальными СМИ. До этого с опровержениями заявлений Трампа о якобы состоявшихся переговорах выступили другие официальные лица исламской республики.Ранее на эту тему: "Ты уволен": Иран ответил Трампу на его заявленияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп анонсировал сделку, которую никто не подписывал, Киев "объявил войну" Будапешту. Итоги 23 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль

новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, мид, украина.ру, война в иране, международные отношения, международная политика, переговоры, итоги переговоров, дезинформация, фейк
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, МИД, Украина.ру, война в Иране, международные отношения, Международная политика, переговоры, итоги переговоров, дезинформация, фейк
Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля
Исламская республика Иране не проводила и проводит переговоры с США, а лживые сообщения о таких "переговорах" распространяются заинтересованными спекулянтами. Об этом 23 марта заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф
Заявления о якобы состоявшихся переговорах США и Ирана распространили СМИ ряда западных государств и Израиля. При этом в израильской прессе упоминался спикер парламента Ирана как участник переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что такие переговоры были, он назвал их плодотворными и анонсировал новый телефонный разговор. МИД Ирана опроверг эти сообщения.
"Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и во избежание трясины, в которой увязли США и Израиль", - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.
Его заявление опубликовано в соцсетях и цитируется официальными СМИ. До этого с опровержениями заявлений Трампа о якобы состоявшихся переговорах выступили другие официальные лица исламской республики.
