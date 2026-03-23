Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля

Исламская республика Иране не проводила и проводит переговоры с США, а лживые сообщения о таких "переговорах" распространяются заинтересованными спекулянтами. Об этом 23 марта заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф

2026-03-23T19:18

Заявления о якобы состоявшихся переговорах США и Ирана распространили СМИ ряда западных государств и Израиля. При этом в израильской прессе упоминался спикер парламента Ирана как участник переговоров.Президент США Дональд Трамп заявил, что такие переговоры были, он назвал их плодотворными и анонсировал новый телефонный разговор. МИД Ирана опроверг эти сообщения."Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и во избежание трясины, в которой увязли США и Израиль", - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.Его заявление опубликовано в соцсетях и цитируется официальными СМИ. До этого с опровержениями заявлений Трампа о якобы состоявшихся переговорах выступили другие официальные лица исламской республики.

