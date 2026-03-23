Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля - 23.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260323/spiker-parlamenta-irana-oproverg-zayavleniya-o-peregovorakh-trampa-i-smi-izrailya-1077090387.html
Спикер парламента Ирана опроверг заявления о переговорах Трампа и СМИ Израиля
Исламская республика Иране не проводила и проводит переговоры с США, а лживые сообщения о таких "переговорах" распространяются заинтересованными спекулянтами. Об этом 23 марта заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
мид
украина.ру
война в иране
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068048983_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_a5bce92991f65c56a823913a78a7a08d.jpg
Заявления о якобы состоявшихся переговорах США и Ирана распространили СМИ ряда западных государств и Израиля. При этом в израильской прессе упоминался спикер парламента Ирана как участник переговоров.Президент США Дональд Трамп заявил, что такие переговоры были, он назвал их плодотворными и анонсировал новый телефонный разговор. МИД Ирана опроверг эти сообщения."Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и во избежание трясины, в которой увязли США и Израиль", - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.Его заявление опубликовано в соцсетях и цитируется официальными СМИ. До этого с опровержениями заявлений Трампа о якобы состоявшихся переговорах выступили другие официальные лица исламской республики.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068048983_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_b2719c14540f869255632ba17957180d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
19:18 23.03.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Исламская республика Иране не проводила и проводит переговоры с США, а лживые сообщения о таких "переговорах" распространяются заинтересованными спекулянтами. Об этом 23 марта заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф
Заявления о якобы состоявшихся переговорах США и Ирана распространили СМИ ряда западных государств и Израиля. При этом в израильской прессе упоминался спикер парламента Ирана как участник переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что такие переговоры были, он назвал их плодотворными и анонсировал новый телефонный разговор. МИД Ирана опроверг эти сообщения.
"Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и во избежание трясины, в которой увязли США и Израиль", - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф.
Его заявление опубликовано в соцсетях и цитируется официальными СМИ. До этого с опровержениями заявлений Трампа о якобы состоявшихся переговорах выступили другие официальные лица исламской республики.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильДональд ТрампМИДУкраина.рувойна в Иранемеждународные отношенияМеждународная политикапереговорыитоги переговоровдезинформацияфейк
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
