Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России - 06.06.2026 Украина.ру
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Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России
Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России - 06.06.2026 Украина.ру
Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России
Страны Балтии не должны рассчитывать на автоматическое срабатывание пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провоцировать Россию. С таким предупреждением выступил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ
2026-06-06T13:00
2026-06-06T13:00
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Картайзер напомнил, что НАТО — это "оборонительный союз", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, но не тогда, когда отдельные страны сами способствуют нагнетанию напряженности. Заявление прозвучало на фоне воинственной риторики из Вильнюса, Риги и Таллина. Напомним, литовский министр Будрис недавно призывал НАТО "сровнять с землей" российские средства ПВО в Калининграде, за что теперь, судя по всему, поплатится должностью. Об этом – в материале "Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград на сайте Украина.ру
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новости, россия, калининград, нато, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), прибалтика
Новости, Россия, Калининград, НАТО, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд), Прибалтика

Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России

13:00 06.06.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
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Страны Балтии не должны рассчитывать на автоматическое срабатывание пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провоцировать Россию. С таким предупреждением выступил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ
"Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат", — отрезал евродепутат, комментируя сообщения о рисках эскалации между Москвой и прибалтийскими странами.
Картайзер напомнил, что НАТО — это "оборонительный союз", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, но не тогда, когда отдельные страны сами способствуют нагнетанию напряженности. Заявление прозвучало на фоне воинственной риторики из Вильнюса, Риги и Таллина.
Напомним, литовский министр Будрис недавно призывал НАТО "сровнять с землей" российские средства ПВО в Калининграде, за что теперь, судя по всему, поплатится должностью.
Об этом – в материале "Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград на сайте Украина.ру
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