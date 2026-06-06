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Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России
Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России - 06.06.2026 Украина.ру
Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России
Страны Балтии не должны рассчитывать на автоматическое срабатывание пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провоцировать Россию. С таким предупреждением выступил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ
2026-06-06T13:00
2026-06-06T13:00
2026-06-06T13:00
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Картайзер напомнил, что НАТО — это "оборонительный союз", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, но не тогда, когда отдельные страны сами способствуют нагнетанию напряженности. Заявление прозвучало на фоне воинственной риторики из Вильнюса, Риги и Таллина. Напомним, литовский министр Будрис недавно призывал НАТО "сровнять с землей" российские средства ПВО в Калининграде, за что теперь, судя по всему, поплатится должностью. Об этом – в материале "Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, калининград, нато, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), прибалтика
Новости, Россия, Калининград, НАТО, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд), Прибалтика
Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России
Страны Балтии не должны рассчитывать на автоматическое срабатывание пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провоцировать Россию. С таким предупреждением выступил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ
"Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат", — отрезал евродепутат, комментируя сообщения о рисках эскалации между Москвой и прибалтийскими странами.
Картайзер напомнил, что НАТО — это "оборонительный союз", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, но не тогда, когда отдельные страны сами способствуют нагнетанию напряженности. Заявление прозвучало на фоне воинственной риторики из Вильнюса, Риги и Таллина.
Напомним, литовский министр Будрис недавно призывал НАТО "сровнять с землей" российские средства ПВО в Калининграде, за что теперь, судя по всему, поплатится должностью.