https://ukraina.ru/20260606/evrodeputat-predlozhil-lishit-pribaltiku-zaschity-nato-za-provokatsii-protiv-rossii-1079908238.html

Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России

Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России - 06.06.2026 Украина.ру

Евродепутат предложил лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против России

Страны Балтии не должны рассчитывать на автоматическое срабатывание пятой статьи Североатлантического договора, если продолжат провоцировать Россию. С таким предупреждением выступил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ

2026-06-06T13:00

2026-06-06T13:00

2026-06-06T13:00

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Картайзер напомнил, что НАТО — это "оборонительный союз", а механизмы коллективной защиты должны применяться только в случае агрессии против государства-члена, но не тогда, когда отдельные страны сами способствуют нагнетанию напряженности. Заявление прозвучало на фоне воинственной риторики из Вильнюса, Риги и Таллина. Напомним, литовский министр Будрис недавно призывал НАТО "сровнять с землей" российские средства ПВО в Калининграде, за что теперь, судя по всему, поплатится должностью. Об этом – в материале "Последние дни": литовского министра Будриса увольняют за угрозы атаковать Калининград на сайте Украина.ру

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новости, россия, калининград, нато, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), прибалтика