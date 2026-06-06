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Фон дер Ляйен призвала к пропаганде расширения ЕС

Фон дер Ляйен призвала к пропаганде расширения ЕС - 06.06.2026 Украина.ру

Фон дер Ляйен призвала к пропаганде расширения ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что как страны-члены, так и кандидаты на вступление в Евросоюз должны активнее разъяснять своим гражданам "привилегии" расширения. Об этом глава фон дер Ляйен заявила на полях саммита ЕС - Западные Балканы

2026-06-06T13:02

2026-06-06T13:02

2026-06-06T13:02

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На саммите в Черногории глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к активизации разъяснительной работы о преимуществах расширения союза. Ее обращение адресовано как действующим государствам блока, так и странам, претендующим на членство."Страны-кандидаты должны объяснять своим гражданам привилегии от расширения, но с нашей стороны также страны-члены должны тоже объяснять своим гражданам привилегии от расширения", — заявила фон дер Ляйен, чья трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.Необходимость усиления пропаганды вызвана растущим сопротивлением внутри Евросоюза. Ранее издание Politico сообщало, что власти ряда стран ЕС опасаются волны недовольства среди населения при включении в состав новых членов. Особые сложности, по данным газеты, возникнут при попытке интегрировать бедные государства, такие как Украина, которые, вероятно, будут получать из бюджета больше, чем вносить в него.На этом фоне страны-кандидаты десятилетиями ожидают фактического вступления, а призывы к ускоренному приёму Украины сталкиваются с серьезным сопротивлением. Это также усиливает разочарование тех претендентов, кто находится в очереди уже долгие годы.Данные социологии подтверждают настроения европейцев. Согласно январскому опросу венгерского центра Szazadveg, 75% жителей Евросоюза высказались против ускоренного вступления Украины, а почти каждый третий (32%) и вовсе отвергают саму идею принятия страны в блок.Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник 4 июня в соцсети X раскритиковала Владимира Зеленского и Урсулу фон дер Ляйен. По её словам, украинский лидер чествует нацистских преступников, а глава Еврокомиссии сознательно игнорирует этот факт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, урсула фон дер ляйен, черногория, россия, владимир зеленский, владимир путин, politico, еврокомиссия, ес