Захарова прокомментировала слухи об отставке Лаврова - 06.06.2026 Украина.ру
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Захарова прокомментировала слухи об отставке Лаврова
Захарова прокомментировала слухи об отставке Лаврова - 06.06.2026 Украина.ру
Захарова прокомментировала слухи об отставке Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ развеяла домыслы об усталости и желании Сергея Лаврова покинуть пост министра иностранных дел. В комментарии 360.ru она подчеркнула: глава российской дипломатии работает так, что "даже враги обзавидовались
2026-06-06T12:00
2026-06-06T12:10
новости
россия
ереван
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"Великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались", — сказала Захарова. По ее словам, сам Лавров уже неоднократно отвечал на подобные провокационные вбросы. Дипломат призвала "не идти на поводу у недругов", которые методично запускают слухи о расколе в российском руководстве. Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что западные государства никак не могут смириться с существованием России "в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу". Он также обратил внимание, что в публичном пространстве НАТО до сих пор витают мысли о "деколонизации" РФ. Ранее в новостях: В МИДе заявили, что Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам
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новости, россия, ереван, сергей лавров, петербургский международный экономический форум (фонд), мид, нато
Новости, Россия, Ереван, Сергей Лавров, Петербургский международный экономический форум (фонд), МИД, НАТО

Захарова прокомментировала слухи об отставке Лаврова

12:00 06.06.2026 (обновлено: 12:10 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ развеяла домыслы об усталости и желании Сергея Лаврова покинуть пост министра иностранных дел. В комментарии 360.ru она подчеркнула: глава российской дипломатии работает так, что "даже враги обзавидовались
"Великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались", — сказала Захарова.
По ее словам, сам Лавров уже неоднократно отвечал на подобные провокационные вбросы. Дипломат призвала "не идти на поводу у недругов", которые методично запускают слухи о расколе в российском руководстве.
Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что западные государства никак не могут смириться с существованием России "в качестве независимого субъекта, представляющего цивилизационную альтернативу". Он также обратил внимание, что в публичном пространстве НАТО до сих пор витают мысли о "деколонизации" РФ.
Ранее в новостях: В МИДе заявили, что Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам
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