Дуров заявил о невозможности цифрового суверенитета России без собственной мобильной ОС - 06.06.2026 Украина.ру
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Дуров заявил о невозможности цифрового суверенитета России без собственной мобильной ОС
Дуров заявил о невозможности цифрового суверенитета России без собственной мобильной ОС - 06.06.2026 Украина.ру
Дуров заявил о невозможности цифрового суверенитета России без собственной мобильной ОС
Основатель Telegram Павел Дуров считает, что отсутствие отечественной операционной системы для смартфонов делает Россию уязвимой перед слежкой и цензурой со стороны США. Об этом Дуров написал в своём официальном русскоязычном телеграм-канале
2026-06-06T13:15
2026-06-06T13:15
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Павел Дуров высказался о проблемах цифрового суверенитета России. По мнению предпринимателя, ключевым препятствием на этом пути является отсутствие собственной национальной мобильной операционной системы.Дуров подчеркнул, что пока российские смартфоны работают на iOS или Android, любое приложение — даже полностью отечественное — остается потенциальной мишенью для точечной слежки и цензуры со стороны США. "Без такой системы все приложения на смартфонах – "национальные" или "иностранные" – остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android", — написал он.Основатель Telegram также раскритиковал текущий подход к импортозамещению, при котором иностранные сервисы меняют на российские, но базовая операционная система остается американской. Такая практика, по его словам, не решает проблему зависимости от внешних платформ.Кроме того, Дуров связал сложности с созданием собственной ОС с кадровым оттоком. Он заявил, что вводимые в России ограничения и блокировки в интернете способствуют утечке специалистов, которые могли бы разрабатывать отечественную платформу для смартфонов.10 мая Павел Дуров заявил, что власти Франции обвиняют X в незаконных действиях, которыми сами занимаются. По его словам, французские чиновники незаконно собирают персональные данные граждан и обрабатывают их без защиты.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, павел дуров, telegram, украина.ру, сша, франция
Новости, Россия, Павел Дуров, Telegram, Украина.ру, США, Франция

Дуров заявил о невозможности цифрового суверенитета России без собственной мобильной ОС

13:15 06.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Полойко / Перейти в фотобанкПредприниматель П. Дуров после допроса в Париже
Предприниматель П. Дуров после допроса в Париже - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Евгений Полойко
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Основатель Telegram Павел Дуров считает, что отсутствие отечественной операционной системы для смартфонов делает Россию уязвимой перед слежкой и цензурой со стороны США. Об этом Дуров написал в своём официальном русскоязычном телеграм-канале
Павел Дуров высказался о проблемах цифрового суверенитета России. По мнению предпринимателя, ключевым препятствием на этом пути является отсутствие собственной национальной мобильной операционной системы.
Дуров подчеркнул, что пока российские смартфоны работают на iOS или Android, любое приложение — даже полностью отечественное — остается потенциальной мишенью для точечной слежки и цензуры со стороны США.
"Без такой системы все приложения на смартфонах – "национальные" или "иностранные" – остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android", — написал он.
Основатель Telegram также раскритиковал текущий подход к импортозамещению, при котором иностранные сервисы меняют на российские, но базовая операционная система остается американской. Такая практика, по его словам, не решает проблему зависимости от внешних платформ.
Кроме того, Дуров связал сложности с созданием собственной ОС с кадровым оттоком. Он заявил, что вводимые в России ограничения и блокировки в интернете способствуют утечке специалистов, которые могли бы разрабатывать отечественную платформу для смартфонов.
10 мая Павел Дуров заявил, что власти Франции обвиняют X в незаконных действиях, которыми сами занимаются. По его словам, французские чиновники незаконно собирают персональные данные граждан и обрабатывают их без защиты.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня
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13:15Дуров заявил о невозможности цифрового суверенитета России без собственной мобильной ОС
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