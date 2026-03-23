"Ты уволен": Иран ответил Трампу на его заявления
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
Иранские военные дали ироничный ответ на заявления президента США Дональда Трампа о якобы состоявшихся переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 23 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Бригадный генерал Эбрагим Золагари, пресс-секретарь Центрального штаба Хатам-аль-Анбия (объединенного командного центра вооруженных сил Ирана), обыграл знаменитую фразу американского лидера, ставшую популярной еще до появления Трампа в политике.
"Эй, Трамп! Ты уволен! Тебе знакомо это предложение. Спасибо за твое внимание к этому вопросу. Центральный штаб Хатам-аль-Анбия", — говорится в заявлении иранского генерала.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Тегераном и приостановке ударов по иранской энергетике на пять дней, однако иранская сторона не только опровергла факт каких-либо переговоров, но и обвинила Вашингтон в попытке выиграть время.
О других новостях к сегодняшнему полудню — в обзоре Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта.
