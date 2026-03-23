Трамп анонсировал сделку, которую никто не подписывал, Киев "объявил войну" Будапешту. Итоги 23 марта

Насыщенный событиями день подходит к концу: президент США Дональд Трамп говорит о переговорах, Иран отрицает и обвиняет Вашингтон в трусости. Тем временем конфликт между Венгрией и Украиной только набирает обороты. В правительстве Киева, одновременно с этим, вновь наблюдается раскол

2026-03-23T17:50

В понедельник вокруг ирано-американского противостояния развернулась необычная дипломатическая драма: президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Тегераном и приостановке ударов по иранской энергетике на пять дней, однако иранская сторона не только опровергла факт каких-либо переговоров, но и обвинила Вашингтон в попытке выиграть время.Трамп в интервью телеканалу CNBC сообщил, что за последние двое суток между США и Ираном прошли "очень удачные переговоры". В связи с этим он дал распоряжение отложить все военные удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней."Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней", — заявил американский лидер.Развивая тему, Трамп в беседе с CNBC также охарактеризовал происходящее в Иране как "смену режима". По его словам, Тегеран "очень хочет заключить сделку, это может произойти в течение 5 дней или раньше". Президент США утверждает, что переговоры состоялись прошлой ночью, и добавил, что не уверен, о чем говорят иранские средства массовой информации, которые опровергают факт контактов.Однако практически сразу последовала жесткая реакция Тегерана. Иранские официальные лица и подконтрольные Корпусу стражей исламской революции (КСИР) СМИ категорически отвергли информацию о каких-либо переговорах с Вашингтоном. В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что заявления президента США являются попыткой выиграть время для реализации его военных планов и повлиять на цены на энергоносители.Еще более резкую формулировку использовал штаб Вооруженных сил Ирана, назвав решение Трампа "отступлением из-за страха перед ответными действиями". "Отступление нечистого президента Америки от ударов по электросетям Ирана — результат страха перед перспективой уничтожения имущества арабов и Израиля", — говорится в заявлении военных.При этом, несмотря на заявление Трампа о приостановке американских ударов, военную кампанию против Ирана продолжает Израиль, который не присоединялся к объявленному "энергетическому перемирию".Вашингтон настаивает на успехе дипломатического канала и готовности Тегерана к сделке, в то время как иранская сторона публично отрицает факт переговоров, обвиняя США в информационной игре на фоне продолжающихся боевых действий. В случае начала наземной операции в Иране существует риск того, что Израиль может выйти из-под контроля и применить ядерное оружие. Такое мнение в беседе с RT высказал американский аналитик по вопросам безопасности Брэндон Вайхерт.По словам эксперта, Иран в сложившихся условиях будет делать все возможное, чтобы конфликт становился для США и их союзников все более затратным."Кстати, если у нас есть способ выйти из этой ситуации, думаю, мы обратимся к [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он выступил в качестве посредника в переговорах между Трампом и иранским руководством", — добавил Вайхерт.Аналитик отметил, что эскалация на Ближнем Востоке продолжается уже почти месяц. Предположение Вайхерта о возможной роли России в урегулировании конфликта прозвучало на фоне неоднократных заявлений Москвы о готовности содействовать деэскалации ближневосточного кризиса политико-дипломатическими средствами. Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщила, что израильская разведка "Моссад" перед началом военной кампании против Ирана убедила премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США в том, что сможет спровоцировать протесты внутри Ирана, которые приведут к смене режима. Однако этот план провалился. Как отмечает NYT, расчет был на то, что убийство руководства Ирана первыми ударами в сочетании с серией разведывательных операций, направленных на поощрение смены режима, спровоцирует массовое восстание.Однако этого не произошло. Спустя три недели после начала войны американские и израильские разведслужбы пришли к выводу, что правительство Ирана продолжает функционировать, силовые структуры сохраняют боеспособность, что существенно снизило перспективы как внутреннего бунта, так и вторжения этнических ополченцев извне.По информации издания, Биньямин Нетаньяху был разочарован невыполненными обещаниями "Моссада". На одном из заседаний через несколько дней после начала войны израильский премьер выразил недовольство тем, что президент США может в любой момент принять решение о завершении кампании, в то время как операции "Моссада" до сих пор не принесли ожидаемых результатов.Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.Противостояние Венгрии и Украины Отношения между Венгрией и Украиной достигли новой точки напряженности: Будапешт обвинил Киев в прослушивании главы венгерского МИД, а украинские спецслужбы сообщили о разоблачении венгерской агентурной сети в Закарпатье.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Украины прослушивали телефонные разговоры министра иностранных дел республики Петера Сийярто. По информации венгерской стороны, украинские спецслужбы получили номер дипломата у венгерского журналиста и вели прослушивание.По словам премьера, сам Сийярто испытал шок от произошедшего. В настоящее время дело расследует венгерский Минюст. Среди подозреваемых журналистов фигурируют Сабольч Пани и Анита Орбан.Практически одновременно с этими обвинениями Служба безопасности Украины объявила о разоблачении в Закарпатской области агента, который, по данным ведомства, руководил агентурной сетью, действовавшей в интересах Будапешта.Как сообщила пресс-служба украинского спецведомства, задержанный — гражданин Венгрии, собиравший данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях, а также о возможной реакции населения в случае ввода венгерских войск на территорию Закарпатья. В СБУ квалифицировали его деятельность как разведывательно-подрывную.Украина, стремящаяся к членству в Евросоюзе и НАТО, продолжает настаивать на своей проевропейской позиции, однако ее конфликт с Венгрией ставит под вопрос возможность дальнейшей интеграции, учитывая, что Будапешт обладает правом вето на многие решения сообщества. Стоит отметить, что сегодня, 23 марта, страны Евросоюза (ЕС) отстранили Венгрию от обсуждений переговоров из-за бездоказательного страха утечки информации в Россию. Об этом 22 марта сообщила газета Politico со ссылкой на источники.При этом ЕС не намерен предъявлять обвинения Венгрии напрямую."Опасения по поводу того, что Венгрия может напрямую отправлять информацию в Москву, стали причиной появления форматов обсуждений с единомышленниками, вместо того чтобы проводить встречи со всеми 27 членами ЕС", — добавили в издании.В связи с этим важные европейские переговоры стали всё чаще проходить в форматах E3 (Германия, Франция, Великобритания), E4 (Германия, Франция, Великобритания, Италия) или Веймарского треугольника (Германия, Франция, Польша).Очередной раскол в правительстве УкраиныМежду тем в парламентской фракции украинской правящей партии "Слуга народа" нарастает внутренний кризис. Об этом свидетельствует заявление депутата Верховной Рады Василевской-Смаглюк, опубликованное в закрытом чате фракции.Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко*, Василевская-Смаглюк выступила с резкой критикой руководства фракции, заявив о неспособности действующего руководства эффективно работать."Смена оперативного руководства фракции, которое не справляется с аккумуляцией голосов, диалогом и конструктивными действиями, кроме как бегать с выпученными глазами по залу; или расходимся? Ну зачем мучить друг друга?" — приводит Гончаренко слова коллеги.По информации источника, депутат указала на отсутствие диалога с парламентариями и неспособность руководства разрешить текущий парламентский кризис.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Кристина Черкасова

