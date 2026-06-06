Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении - 06.06.2026 Украина.ру
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Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении
Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении - 06.06.2026 Украина.ру
Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке отстранить от участия в выборах всех конкурентов. Соответствующее заявление политик сделал 6 июня соцсети X
2026-06-06T12:54
2026-06-06T12:54
новости
армения
россия
никол пашинян
вашингтон
владимир путин
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко раскритиковал предстоящую избирательную кампанию в Армении, заявив, что премьер-министр Никол Пашинян пытается устранить всех соперников, что ставит под сомнение легитимность голосования."Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно... нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе", — написал Медведев.В апреле 2026 года президент России Владимир Путин выражал обеспокоенность тем, что пророссийски настроенные политические силы в Армении не могут полноценно участвовать в выборах. Он отмечал, что некоторые политики, имеющие в том числе российское гражданство, находятся в местах лишения свободы, подчеркнув, что итоговое решение остается за Ереваном.Тем временем западные социологи приводят данные, согласно которым партия "Гражданский договор", возглавляемая Николом Пашиняном, на предстоящих парламентских выборах может заручиться поддержкой менее 37% избирателей. В то же время оппозиционные силы суммарно способны набрать порядка 49%. Согласно прогнозам, "Сильная Армения" может получить 26%, блок "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, а "Крылья единства" — 5%. Остальные партии, как ожидается, не преодолеют четырехпроцентный барьер.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, армения, россия, никол пашинян, вашингтон, владимир путин
Новости, Армения, Россия, Никол Пашинян, Вашингтон, Владимир Путин

Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении

12:54 06.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие:
Дмитрий Медведев о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие: - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке отстранить от участия в выборах всех конкурентов. Соответствующее заявление политик сделал 6 июня соцсети X
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко раскритиковал предстоящую избирательную кампанию в Армении, заявив, что премьер-министр Никол Пашинян пытается устранить всех соперников, что ставит под сомнение легитимность голосования.
"Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно... нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе", — написал Медведев.
В апреле 2026 года президент России Владимир Путин выражал обеспокоенность тем, что пророссийски настроенные политические силы в Армении не могут полноценно участвовать в выборах. Он отмечал, что некоторые политики, имеющие в том числе российское гражданство, находятся в местах лишения свободы, подчеркнув, что итоговое решение остается за Ереваном.
Тем временем западные социологи приводят данные, согласно которым партия "Гражданский договор", возглавляемая Николом Пашиняном, на предстоящих парламентских выборах может заручиться поддержкой менее 37% избирателей. В то же время оппозиционные силы суммарно способны набрать порядка 49%. Согласно прогнозам, "Сильная Армения" может получить 26%, блок "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, а "Крылья единства" — 5%. Остальные партии, как ожидается, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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