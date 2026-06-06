https://ukraina.ru/20260606/medvedev-usomnilsya-v-legitimnosti-vyborov-v-armenii--1079909158.html

Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении

Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении - 06.06.2026 Украина.ру

Медведев усомнился в легитимности выборов в Армении

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке отстранить от участия в выборах всех конкурентов. Соответствующее заявление политик сделал 6 июня соцсети X

2026-06-06T12:54

2026-06-06T12:54

2026-06-06T12:54

новости

армения

россия

никол пашинян

вашингтон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076003250_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_1cf7fe4c8bb6bea08ec4c69a9cee12e2.jpg

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко раскритиковал предстоящую избирательную кампанию в Армении, заявив, что премьер-министр Никол Пашинян пытается устранить всех соперников, что ставит под сомнение легитимность голосования."Пашинян жидко наложил под себя и пытается снять всех конкурентов на выборах. В этом случае сами выборы очевидно... нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе", — написал Медведев.В апреле 2026 года президент России Владимир Путин выражал обеспокоенность тем, что пророссийски настроенные политические силы в Армении не могут полноценно участвовать в выборах. Он отмечал, что некоторые политики, имеющие в том числе российское гражданство, находятся в местах лишения свободы, подчеркнув, что итоговое решение остается за Ереваном.Тем временем западные социологи приводят данные, согласно которым партия "Гражданский договор", возглавляемая Николом Пашиняном, на предстоящих парламентских выборах может заручиться поддержкой менее 37% избирателей. В то же время оппозиционные силы суммарно способны набрать порядка 49%. Согласно прогнозам, "Сильная Армения" может получить 26%, блок "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, а "Крылья единства" — 5%. Остальные партии, как ожидается, не преодолеют четырехпроцентный барьер.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

армения

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, армения, россия, никол пашинян, вашингтон, владимир путин