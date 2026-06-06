https://ukraina.ru/20260606/pismo-zelenskogo-razozlilo-trampa-raket-bolshe-ne-budet-predupredil-eks-voennyy-ssha-1079907170.html

Письмо Зеленского разозлило Трампа: ракет больше не будет, предупредил экс-военный США

Письмо Зеленского разозлило Трампа: ракет больше не будет, предупредил экс-военный США - 06.06.2026 Украина.ру

Письмо Зеленского разозлило Трампа: ракет больше не будет, предупредил экс-военный США

Президент США Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

2026-06-06T12:20

2026-06-06T12:20

2026-06-06T12:20

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сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

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"Если ты думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США", — предупредил Дэвис. По его словам, Владимир Путин не случайно подчеркнул роль Трампа в украинском урегулировании. "Тебе лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу", — добавил американский военный. Напомним, в четверг Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором позволил себе ряд выпадов в адрес американского президента.Теперь ветеран американской армии предупреждает: такие вещи Белый дом не прощает. Зеленский, высмеяв американскую помощь и попытавшись исключить США из числа гарантов, наступил на больную мозоль. Результат предсказуем: писем с просьбами о Patriot больше никто читать не будет. Киевский режим сам себе вырыл яму, из которой теперь не выбраться ни с какими "мирными инициативами". Об этом – в материале Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо

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новости, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин