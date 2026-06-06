https://ukraina.ru/20260606/novyy-vid-oruzhiya-massovogo-porazheniya-chem-iskusstvennyy-intellekt-opasen-na-voyne--mikhaylov-1079910306.html

Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов

Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов - 06.06.2026 Украина.ру

Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" объяснил, как США уходят... Украина.ру, 06.06.2026

2026-06-06T13:45

2026-06-06T13:45

2026-06-06T13:45

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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" объяснил, как США уходят от ответственности за военные преступления против человечества и какую роль в этом процессе играет искусственный интеллект, а также рассказал, когда и как беспилотники превратились в четвёртый вид оружия массового поражения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, александр михайлов, видео, видео