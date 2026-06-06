Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов - 06.06.2026 Украина.ру
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Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов
Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов - 06.06.2026 Украина.ру
Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" объяснил, как США уходят... Украина.ру, 06.06.2026
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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" объяснил, как США уходят от ответственности за военные преступления против человечества и какую роль в этом процессе играет искусственный интеллект, а также рассказал, когда и как беспилотники превратились в четвёртый вид оружия массового поражения.
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Новости, США, Александр Михайлов, Видео

Новый вид оружия массового поражения: чем искусственный интеллект опасен на войне — Михайлов

13:45 06.06.2026
 
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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, выступая на мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" объяснил, как США уходят от ответственности за военные преступления против человечества и какую роль в этом процессе играет искусственный интеллект, а также рассказал, когда и как беспилотники превратились в четвёртый вид оружия массового поражения.
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