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Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов

Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов - 06.06.2026 Украина.ру

Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов

Великобритания забыла о собственных санкционных принципах и возобновила закупки переработанной российской нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

2026-06-06T12:28

2026-06-06T12:28

2026-06-06T12:28

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Заместитель председателя правительства России Александр Новак раскритиковал позицию Великобритании, назвав её беспринципной в контексте глобального энергетического рынка. Своё заявление он сделал на полях ПМЭФ.По словам Новака, Лондон активно пытался "сделать плохо" Москве, когда ситуация с энергоносителями на Западе была стабильной, введя эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Однако с началом дефицита и ростом цен на топливо британские власти, как отметил вице-премьер, быстро пересмотрели свою позицию."Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давай покупать обратно", — пояснил Александр Новак.Он подчеркнул, что российское сырье остается востребованным в мире, а после введения санкций Москва успешно перенаправила экспортные потоки в дружественные государства.Напомним, что 19 мая Великобритания приняла решение бессрочно разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти на территории третьих стран (любых государств, кроме самой Великобритании, России и острова Мэн). Ранее в Кремле характеризовали действия британского правительства как "самую настоящую оплошность".Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, александр новак, москва, великобритания, новости, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру