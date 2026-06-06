https://ukraina.ru/20260606/novak-zayavil-o-neozhidannoy-gibkosti-britanskikh-printsipov-1079908996.html
Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов
Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов - 06.06.2026 Украина.ру
Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов
Великобритания забыла о собственных санкционных принципах и возобновила закупки переработанной российской нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2026-06-06T12:28
2026-06-06T12:28
2026-06-06T12:28
россия
александр новак
москва
великобритания
новости
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102110/48/1021104852_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_ab521fcf958707b994b8476add4dbad7.jpg
Заместитель председателя правительства России Александр Новак раскритиковал позицию Великобритании, назвав её беспринципной в контексте глобального энергетического рынка. Своё заявление он сделал на полях ПМЭФ.По словам Новака, Лондон активно пытался "сделать плохо" Москве, когда ситуация с энергоносителями на Западе была стабильной, введя эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Однако с началом дефицита и ростом цен на топливо британские власти, как отметил вице-премьер, быстро пересмотрели свою позицию."Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давай покупать обратно", — пояснил Александр Новак.Он подчеркнул, что российское сырье остается востребованным в мире, а после введения санкций Москва успешно перенаправила экспортные потоки в дружественные государства.Напомним, что 19 мая Великобритания приняла решение бессрочно разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти на территории третьих стран (любых государств, кроме самой Великобритании, России и острова Мэн). Ранее в Кремле характеризовали действия британского правительства как "самую настоящую оплошность".Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
москва
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102110/48/1021104852_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_e5ec3b286004f13c585efc2d4a68a7a4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, александр новак, москва, великобритания, новости, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру
Россия, Александр Новак, Москва, Великобритания, Новости, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру
Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов
Великобритания забыла о собственных санкционных принципах и возобновила закупки переработанной российской нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
Заместитель председателя правительства России Александр Новак раскритиковал позицию Великобритании, назвав её беспринципной в контексте глобального энергетического рынка. Своё заявление он сделал на полях ПМЭФ.
По словам Новака, Лондон активно пытался "сделать плохо" Москве, когда ситуация с энергоносителями на Западе была стабильной, введя эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Однако с началом дефицита и ростом цен на топливо британские власти, как отметил вице-премьер, быстро пересмотрели свою позицию.
"Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давай покупать обратно", — пояснил Александр Новак.
Он подчеркнул, что российское сырье остается востребованным в мире, а после введения санкций Москва успешно перенаправила экспортные потоки в дружественные государства.
Напомним, что 19 мая Великобритания приняла решение бессрочно разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти на территории третьих стран (любых государств, кроме самой Великобритании, России и острова Мэн). Ранее в Кремле характеризовали действия британского правительства как "самую настоящую оплошность".
Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру