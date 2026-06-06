Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов - 06.06.2026 Украина.ру
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Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов
Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов - 06.06.2026 Украина.ру
Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов
Великобритания забыла о собственных санкционных принципах и возобновила закупки переработанной российской нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
2026-06-06T12:28
2026-06-06T12:28
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак раскритиковал позицию Великобритании, назвав её беспринципной в контексте глобального энергетического рынка. Своё заявление он сделал на полях ПМЭФ.По словам Новака, Лондон активно пытался "сделать плохо" Москве, когда ситуация с энергоносителями на Западе была стабильной, введя эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Однако с началом дефицита и ростом цен на топливо британские власти, как отметил вице-премьер, быстро пересмотрели свою позицию."Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давай покупать обратно", — пояснил Александр Новак.Он подчеркнул, что российское сырье остается востребованным в мире, а после введения санкций Москва успешно перенаправила экспортные потоки в дружественные государства.Напомним, что 19 мая Великобритания приняла решение бессрочно разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти на территории третьих стран (любых государств, кроме самой Великобритании, России и острова Мэн). Ранее в Кремле характеризовали действия британского правительства как "самую настоящую оплошность".Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Реакция Путина на письмо Зеленского. Хроника событий на утро 6 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, александр новак, москва, великобритания, новости, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру
Россия, Александр Новак, Москва, Великобритания, Новости, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру

Новак заявил о неожиданной гибкости британских принципов

12:28 06.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики Российской Федерации Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Великобритания забыла о собственных санкционных принципах и возобновила закупки переработанной российской нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)
Заместитель председателя правительства России Александр Новак раскритиковал позицию Великобритании, назвав её беспринципной в контексте глобального энергетического рынка. Своё заявление он сделал на полях ПМЭФ.
По словам Новака, Лондон активно пытался "сделать плохо" Москве, когда ситуация с энергоносителями на Западе была стабильной, введя эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Однако с началом дефицита и ростом цен на топливо британские власти, как отметил вице-премьер, быстро пересмотрели свою позицию.
"Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давай покупать обратно", — пояснил Александр Новак.
Он подчеркнул, что российское сырье остается востребованным в мире, а после введения санкций Москва успешно перенаправила экспортные потоки в дружественные государства.
Напомним, что 19 мая Великобритания приняла решение бессрочно разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти на территории третьих стран (любых государств, кроме самой Великобритании, России и острова Мэн). Ранее в Кремле характеризовали действия британского правительства как "самую настоящую оплошность".
Как сообщил вице-премьер Александр Новак, на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ сохраняется устойчивое положение. Отмечаются отдельные отклонения, однако они находятся в зоне управляемого реагирования. Подробнее в материале Новак заверил в стабильности на рынке нефтепродуктов
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