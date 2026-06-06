https://ukraina.ru/20260606/ataka-na-sankt-peterburg-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-6-iyunya-1079909438.html

Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня

Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня - 06.06.2026 Украина.ру

Атака на Санкт-Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 6 июня

Украинские военные совершили массированный налёт на Санкт-Петербург и продолжают атаковать другие регионы России

2026-06-06T13:00

2026-06-06T13:00

2026-06-06T13:00

хроники

эксклюзив

вооруженные силы украины

россия

санкт-петербург

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/06/1079909310_0:58:3218:1868_1920x0_80_0_0_df7ba0e81859b2efda2bf212612c706e.jpg

Утром 6 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об атаке на город."Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", – писал Беглов в 07:34.Более чем за три с половиной часа до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. Опасность отменили лишь в 10:17."Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки, над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника. Разрушений не зафиксировано. Отмечаем падение обломков в ряде районов Ленинградской области, разрушения не значительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет", – рассказал тогда Дрозденко.Он также сообщил о последствиях атаки."В Ломоносовском районе, на объекте Министерства Обороны возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны, рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течении нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем", – отметил Дрозденко.В Ленинградской области и Санкт-Петербурге ликвидируют последствия атаки.Обстрелы и налётыУтром 6 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 9 атак на этот регион России: 5 на горловском и по 1 на макеевском, харцызском, волновахском и ясиноватском направлениях, выпустив всего 11 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении двух гражданских лиц за 3 июня в Петровском районе Донецкоа и в Центрально-Городском районе Горловке. Огнём ВСУ были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 23 дрона противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Голая Пристань — 4; Нечаево — 3; Солонцы — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Каховка, Чернянка, Челбурда и Подстепное.Утром 6 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском округе посёлок Октябрьский, сёла Беломестное, Бессоновка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Никольское, Орловка, Отрадное, Репное, Таврово, Чайки, Ясные Зори и хутор Водяной атакованы 28 беспилотниками, 25 из которых сбиты и подавлены. Также системой ПВО сбиты два авиационных боеприпаса. В селе Ясные Зори от детонации FPV-дрона пострадали два человека. Женщина находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода, мужчина продолжает лечение амбулаторно. Ещё один мирный житель пострадал в результате удара дрона в селе Отрадное. Он отпущен на амбулаторное лечение. В районе посёлка Октябрьский повреждён кузов легкового автомобиля, в селе Таврово — частный дом", – указывалось в сводке.В Борисовском округе в селе Хотмыжск от удара беспилотника повреждено оборудование. Также над округом сбиты 5 БПЛА."В Валуйском округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Кукуевка, Новопетровка, Ураево и хутору Леоновка нанесены удары 10 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Уразово от детонации дрона ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. В посёлке повреждены надворная постройка и 2 частных дома. В селе Двулучное повреждён автомобиль, в селе Кукуевка — частный дом и хозпостройка", – сообщил Оперштаб.Над Волоконовским округом сбиты и подавлены 5 беспилотников. Обошлось без последствий.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Ивановская Лисица, Мощеное, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино в ходе 5 обстрелов выпущено 29 боеприпасов и совершены атаки 32 беспилотников, 2 из которых подавлены. В городе Грайворон повреждены автомобиль и коммерческий объект, в селе Мощеное огнём уничтожена хозпостройка, в селе Дорогощь повреждён автомобиль, в селе Дунайка — частный дом, в селе Ивановская Лисица — 2 машины и частный дом, в селе Смородино — надворная постройка, в селе Гора-Подол — частный дом. Сегодня утром при детонации дрона в селе Дорогощь повреждён соцобъект.В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Отрадовский, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Отрадовка, Репяховка и Теребрено выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены удары 25 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Отрадовский от удара дрона по территории предприятия один мужчина погиб, ещё один получил ранения. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом и 4 автомобиля, на окраине села Илек-Пеньковка — корпус предприятия и газовая труба", – сообщил Оперштаб.В Прохоровском округе в хуторе Грушки-Вторые от атак двух БПЛА повреждены ангар и находящаяся внутри сельхозтехника. Также над округом сбиты 2 беспилотника.Над Ракитянским округом сбиты 3 беспилотника. Последствий нет."В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Калининский, Маслова Пристань, Поляна, Шамино, сёлам Вознесеновка, Зимовенька, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка, Чураево, хуторам Белокриничный и Бондаренков в ходе одного обстрела выпущен один боеприпас и совершены атаки 34 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В городе Шебекино в результате атаки на автомобиль погиб мужчина. Машина сгорела. Вчера в больницу обратился мужчина, получивший акубаротравму в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Вознесеновка 4 июня. Лечение продолжает амбулаторно", – указывалось в сводке.В селе Первое Цепляево повреждены навес на территории предприятия, микроавтобус и КамАЗ, в селе Нежеголь — объект инфраструктуры, в районе посёлка Маслова Пристань — машина, в селе Зимовенька — 3 автомобиля, в посёлке Поляна — грузовой автомобиль, в городе Шебекино — коммерческий объект и полуприцеп грузового автомобиля, в районе села Маломихайловка — КамАЗ и автобус. Поздно вечером от атаки дрона в Новой Таволжанке сгорели хозпостройка и автомобиль. Сегодня утром от удара дрона в Шебекино загорелся грузовой автомобиль — пожарным расчётом возгорание ликвидировано."В Яковлевском округе в посёлке Томаровка от удара беспилотника по коммерческому объекту ранены двое мужчин. Оба госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжёлом состоянии. На месте атаки повреждены здание, оборудование, микроавтобус и автомобиль", – отмечалось в сводке.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук утром 6 июня сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали дронами село в Брянской области, ранены женщина и двое детей."ВСУ атаковали FPV-дронами село Чубковичи Стародубского муниципального округа. Ранены женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь. Их оперативно доставили в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал он в канале на платформе "Макс".Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Как на Украине оценивают обстановку на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Туман войны и новые авантюры Зеленского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20260606/reaktsiya-putina-na-pismo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-6-iyunya-1079905082.html

https://ukraina.ru/20260605/vystuplenie-putina-na-pmef-itogi-5-iyunya-1079886482.html

https://ukraina.ru/20260605/vzryv-v-konstantse-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-5-iyunya-1079860922.html

россия

санкт-петербург

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, россия, санкт-петербург, украина