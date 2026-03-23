"Иранская ловушка", сделка Зеленского и ночной "улов" российской ПВО. Хроника событий на утро 23 марта

Генсек НАТО заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. Венгрию отстраняют от обсуждений. Между тем США готовят наземную операцию по захвату иранского острова. Одновременно с этим Украина устроила массированную атаку регионов РФ

2026-03-23T10:03

Владимир Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News. В интервью генсек НАТО также отметил, что президент США Дональд Трамп оказался единственным, кому удалось выйти из "тупиковой ситуации в отношениях с президентом России Владимиром Путиным". Рютте подчеркнул, что США продолжают взаимодействовать с Киевом с целью оказания максимального давления на Россию и ускорения мирных переговоров. 21 марта переговорные группы США и Украины встретились в Майами. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф назвал встречу "конструктивной". Днем ранее, 20 марта, Дональд Трамп отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса проходят практически ежедневно и на них есть "большой прогресс". При этом 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе наступила пауза из-за занятости американцев "другими делами". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия открыта к дипломатическому урегулированию, но исходит из необходимости учитывать свои национальные интересы и реалии на земле.Одновременно с этим страны Евросоюза (ЕС) отстранили Венгрию от обсуждений переговоров из-за бездоказательного страха утечки информации в Россию. Об этом 22 марта сообщила газета Politico со ссылкой на источники.При этом ЕС не намерен предъявлять обвинения Венгрии напрямую."Опасения по поводу того, что Венгрия может напрямую отправлять информацию в Москву, стали причиной появления форматов обсуждений с единомышленниками, вместо того чтобы проводить встречи со всеми 27 членами ЕС", — добавили в издании.В связи с этим важные европейские переговоры стали всё чаще проходить в форматах E3 (Германия, Франция, Великобритания), E4 (Германия, Франция, Великобритания, Италия) или Веймарского треугольника (Германия, Франция, Польша).Остров смерти для американцевАдминистрация США рассматривает возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк — ключевого нефтяного терминала Исламской Республики. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники. По данным издания, высокопоставленные американские чиновники уведомили своих израильских коллег о том, что у Вашингтона "нет иного пути", кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова. В связи с этим США ускорили развертывание нескольких тысяч морских пехотинцев и персонала ВМС на Ближнем Востоке. Издание Axios уточняет, что американские военные рассматривают варианты либо полного захвата острова Харк, либо его изоляции. На этом острове расположены основные хранилища и портовые мощности, через которые Иран осуществляет экспорт нефти. Ранее США уже нанесли серию ударов по объектам на острове, которые в Вашингтоне назвали попыткой убедить Тегеран открыть Ормузский пролив. Тем временем возможный захват иранского острова обернется катастрофой для США. С таким предостережением выступил бывший глава американского Центра по борьбе с терроризмом Джо Кент, который ранее подал в отставку в знак несогласия с войной США против Ирана. В интервью газете The Washington Post (WP) Кент признался, что глубоко встревожен сообщениями о возможной наземной операции США в Иране, включая морскую блокаду или захват острова Харк. По его словам, в случае вторжения Тегеран получит множество заложников на острове и сможет наносить по американским подразделениям удары беспилотниками и ракетами. "Это будет катастрофа", — подчеркнул бывший высокопоставленный американский чиновник, призвав Вашингтон воздержаться от эскалации, которая грозит втянуть США в затяжной и кровопролитный конфликт на иранской территории.В то же время в Иране пообещали "беспрецедентный" ответ на попытку США захватить остров Харк. Иранское агентство Tasnim сообщило, что ответ Тегерана на подобные действия окажется гораздо более серьезным. В частности, пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Ирана Эсмаил Хосейни заявил, что если США посягнут на остров Харк, то он станет для них "кладбищем захватчиков".Фронтовая сводка Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. "Средствами ПВО уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке ведомства. Российские военные перехватили и уничтожили БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны сбиты над Московским регионом и акваторией Азовского моря, уточнили в Минобороны. Наибольшее количество беспилотников — 88 — уничтожено над Смоленской областью. Также массированным атакам подверглись Курская и Брянская области. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении подразделения Вооруженных сил РФ ведут наступление на запад и северо-запад от города Гуляйполе. В районе Герасимовки отражена контратака украинских формирований. На Запорожском направлении продолжаются бои в районах Степногорска и Речного. Российские подразделения закрепляются вдоль реки Конка. На Ореховском участке фиксируются так называемые "дороги смерти" — ключевые пути снабжения противника находятся под плотным огневым контролем, что серьезно затрудняет логистику ВСУ. На Добропольском направлении зафиксировано продвижение российских сил южнее Гришино в сторону Сергеевки. Давление на украинские подразделения усиливается в районах Шевченко и Кутузовки. На Константиновском направлении активно работает оперативно-тактическая авиация. Противник усилил контратаки в районе Часова Яра, подтягивая к линии соприкосновения резервы в попытке стабилизировать обстановку. На Купянском направлении идут активные боевые действия. Российские подразделения формируют условия для развития наступления на Купянск-Узловой, отмечается присутствие наших сил в микрорайоне Юбилейный.

Кристина Черкасова

