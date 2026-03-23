https://ukraina.ru/20260323/pochemu-ukraina-ne-khochet-mira-i-prodolzhaet-voynu-evropy-na-istoschenie-rossii-1077064161.html

Почему Украина не хочет мира и продолжает войну Европы на истощение России

Ряд последних событий показывают продолжение киевским режимом курса на затягивание военных действий и саботаж с назначением выборов.

2026-03-23T07:15

киев

испания

британия

владимир зеленский

дональд трамп

александр федоров

ес

рада

тцк

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074182800_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0ee9f0bf4c895419b7e6403c56eb297.jpg

У киевских властей есть трудности из-за нехватки вооружений США, которые идут сейчас на войну с Ираном, есть некоторые проблемы с финансированием, но есть настрой их решить и продолжать воевать. Также понятно, что Зеленский тормозит вопрос с выборами и пока считает, что и на фронте, и во внутренней политике время работает на него.Об этом свидетельствуют итоги субботних переговоров киевской делегации с представителями США и ряд иных событий.В отчёте о переговорах Виткофф? традиционно раздаваz комплименты Трампу, сказал, что консультации прошли конструктивно и были посвящены "уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире". Судя по этим дежурным оценкам, никаких сдвигов в позиции киевского режима, не произошло.Кроме того, повестка недавнего турне Зеленского по странам Европы, Британии и Испании, соцопрос КМИС по возможному референдуму по Донбассу и предложения по ужесточению мобилизации позволяют сделать вывод о его планах продолжать войну, а не решать дело миром. По итогам поездки Зеленского в Лондон, где он был принят главой британского правительства Стармером, была подписана Декларация об углублении сотрудничества в области безопасности и оборонной промышленности. Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что подписание этого документа фактически означает создание оборонного альянса между Украиной и Британией.В Испании глава киевского режима 18 марта встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом и посетил оборонное предприятие "Сэнэр Аэроспэйс энд Дэфенз". На предприятии Зеленский осмотрел образцы техники и производство. Были подписаны украино-испанские соглашения по военно-техническому и оборонному сотрудничеству.Эти визиты главы киевского режима последовали вслед за предложением руководства ЕС, наиболее активно поддержанного лидерами Британии, Франции, и, видимо, Испании продолжить войну ещё на полтора – два года в обмен на продолжение финансовой поддержки. Сама такая конкретная просьба могла возникнуть в ситуации, когда спонсорам Киева показалось (а возможно, была какая-то информация) что из-за войны в Иране и блокирования финансирования на 90 млрд. евро Венгрией и Словакией Киев мог дрогнуть и поддаться на уговоры США согласиться на мир.Украинские СМИ со ссылкой на источники в Раде сообщают, что Зеленский почувствовал себя увереннее и дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и рекомендации, как в такой ситуации будет работать Рада.Военно-техническая направленность визитов Зеленского в Британию и Испанию фактически подтверждает принятие Зеленским предложение европейцев "ещё повоевать".В связи с намечающейся критической нехваткой важнейших вооружений, например, разнообразных средств ПВО, которые до сих пор американцы продавали в Киев через Европу, а сейчас направляют на войну с Ираном, киевскому режиму срочно понадобилось искать замену. Поиски традиционно начались с главного куратора Киева - с Британии. Неожиданностью стала в этом ряду Испания, которая до сих пор не очень активно поддерживала Киев поставками вооружений.Вторая составляющая вопроса – финансирование киевским режимом закупок вооружений, если допустить, что частично вопрос с их поставками будет решён за счёт Европы (без США закрыть все потребности ВФУ в вооружениях Европа не в состоянии).Здесь вопрос частично решён, пока теоретически, за счёт выделения Киеву 30 млрд. евро в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока. В ЕС считают, что этой суммы Киеву будет достаточно, чтобы продержаться ещё хотя бы полгода. ЕС намерен направить эти деньги в обход Венгрии и Словакии, которые, как выяснилось на днях, по-прежнему блокируют основной займ в размере 90 млрд.евро.Также, кредитное финансирование Киеву может быть выделено правительствами Британии или Испании или их частными компаниями под государственные гарантии этих стран на целевые проекты, по которым Зеленский подписал соглашения во время визитов. Их детали держаться в секрете, но со временем, так или иначе, о них станет известно.Ещё два важных штриха дополняют общую картину намерений Киева. На страницах западных соцсетей приводятся свидетельства некоторых военно-общественных активистов о резком увеличении в последнее время на улицах Киева патрулей ТЦК, которые перекрывают даже магистральные дороги. До сих пор такие жёсткие меры насильственной мобилизации в Киеве не отмечались, в отличие от Харькова. По мнению самих этих активистов, это свидетельствует об ужесточении мобилизации.В конце января Зеленский поручил министру обороны Фёдорову разобраться с вопросом насильственной мобилизации. Но людоловы ТЦК продолжают похищать людей на улицах, сопровождая облавы издевательствами и избиениями несчастных, которые нередко оканчиваются их убийствами.Ситуация с нехваткой украинских боевиков на передовой, видимо становится всё более критичной, тем более, в контексте планов по продолжению войны на "полтора-два года" и требует распространения методов "бусификации" на столицу.Киевская пропаганда несколько изменила направленность и уже месяц, как работает над "правильной" мотивацией населения. Это видно по сравнению данных соцопроса об отношении населения Украины к идее референдума по территориальным уступкам в обмен на мир в январе и марте этого года.Ответы на вопрос "Вы поддерживаете или выступаете против проведения референдума по мирному соглашению?" показали, что количество тех, кто "за" немного уменьшилось за последние два месяца с 55% до 50%, а тех, кто против, существенно увеличилось с 32% до 40%.Наиболее показательна работа пропаганды видна в отношении населения к референдуму в плане "готовности поддержать вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности". Если в январе такую формулировку поддержал 71% опрошенных, то в марте их количество сократилось почти вдвое – до 39%. А количество выступавших против такого развития событий возросло с 25% до 48%. То есть большинство респондентов принципиально изменили своё мнение на противоположное.Понятно, что соцопросы в период войны отражают не реальное отношение к военным действиям и условиям заключения мира населения (электората), а тех, кто их , то есть соцопросы, заказывает и пишет, то есть той группировки, которая находится у власти во главе с ее главарем Зеленским. В этом смысле такие резкие перемены в якобы зафиксированных "настроениях населения" как раз лучше всего свидетельствуют о настроениях власти.Очевидно, что при этом, вынося за скобки, сами социсследования, минимальный уровень поддержки необходимый власти для того, чтобы сопротивление мобилизации не переросло в массовое восстание, украинский режим имеет. Этого легко добиться пропагандой, контролем за СМИ и активностью "полезных идиотов" среди ЛОМов, которые, сидя в Киеве или Львове, всегда готовы воевать чужими руками, а вернее жизнями.В Киеве, судя по всему, считают, что возможности сопротивления украинских вооружённых формирований Русской армии ещё не исчерпаны, а вызовы, связанные с иранским кризисом, не представляют прямой угрозы, пока у ЕС сохраняется твёрдое намерение с финансированием и поставками вооружений киевского режим.Пока ВФУ продолжают получать от США разведданные, из Европы - поставки вооружений, пусть и в намного меньших объёмах, а на Украине вылавливать "пушечное мясо" киевский режим будет считать, что у него есть запас прочности и, отступая, продолжит войну на истощение.Очевидно, что отсутствие реальной угрозы европейским источникам поступления вооружений (Германия, Великобритания), а так же логистике поставок этих вооружений (Польша, Румыния), дает уверенность русофобам в Европе и главарю украинского режима в Киеве в правильности выбранного ими курса на продолжение военных действий, направленных на истощение России в этой войне. Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

