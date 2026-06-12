Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги. Новости к этому часу
Иран победил США в войне и сейчас лучшее время для её окончания, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя", - цитирует выступление главы МИД Ирана агентство РИА Новости.
США в рамках возможного меморандума обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и не нарушать его суверенитет, заявил Аракчи. По его словам, в документ также должны войти снятие американской морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Ядерные вопросы планируется обсуждать позже.
Аракчи утверждает, что Израиль пытается сорвать подписание соглашения. В МИД Ирана уточнили, что текст документа пока находится на рассмотрении властей.
Аракчи утверждает, что Израиль пытается сорвать подписание соглашения. В МИД Ирана уточнили, что текст документа пока находится на рассмотрении властей.
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🟦 ОАЭ согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters. По данным источников агентства, речь идёт как минимум о $10 млрд, из которых $3 млрд уже были предоставлены. В обмен на выплаты Иран должен прекратить атаки на ОАЭ, а также наладить с Абу-Даби обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.
🟦 ОАЭ согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters. По данным источников агентства, речь идёт как минимум о $10 млрд, из которых $3 млрд уже были предоставлены. В обмен на выплаты Иран должен прекратить атаки на ОАЭ, а также наладить с Абу-Даби обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.
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