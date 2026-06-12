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Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги. Новости к этому часу

Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги. Новости к этому часу - 12.06.2026 Украина.ру

Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги. Новости к этому часу

Иран победил США в войне и сейчас лучшее время для её окончания, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T23:02

2026-06-12T23:02

2026-06-12T23:02

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"Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя", - цитирует выступление главы МИД Ирана агентство РИА Новости.США в рамках возможного меморандума обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и не нарушать его суверенитет, заявил Аракчи. По его словам, в документ также должны войти снятие американской морской блокады, открытие Ормузского пролива и прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Ядерные вопросы планируется обсуждать позже.Аракчи утверждает, что Израиль пытается сорвать подписание соглашения. В МИД Ирана уточнили, что текст документа пока находится на рассмотрении властей.К другим новостям:🟦 ОАЭ согласились разблокировать миллиарды долларов для Ирана, сообщает Reuters. По данным источников агентства, речь идёт как минимум о $10 млрд, из которых $3 млрд уже были предоставлены. В обмен на выплаты Иран должен прекратить атаки на ОАЭ, а также наладить с Абу-Даби обмен разведывательной информацией и экономическое сотрудничество.🟦 Куба вскоре начнёт комплекс масштабных реформ в экономике и местном самоуправлении, заявил президент социалистической республики Мигель Диас-Канель;🟦 Прокуратура Франции запросила до 8 лет тюремного заключения для обвиняемых по делу о краже редких изданий русских классиков, в том числе Пушкина;Полиция Франции объявила о разоблачении схемы наркоторговцев ЕС по отмыванию денег, действовавшая между Францией, Бельгией и Мавританией."Арестованы 15 человек, изъято 50 кг кокаина и 8 миллионов евро", — сообщила полиция.🟦 Британский суд приговорил четырёх пропалестинских активистов к тюремному заключению за акцию протеста против израильской оружейной компании. Судья назвал "террористическим актом" погром, который учинили активисты на предприятии израильской фирмы в Бристоле. Протестовать против приговора вышло около полутысячи единомышленников осужденных;🟦 Британский премьер-министр Кир Стармер встретился с коллегой из Северной Ирландии Михолом Мартином для обсуждения волны погромов в этом регионе, последовавших после того, как отправленный туда жить мигрант зарезал ирландца;🟦 МВФ и власти Украины договорились пересмотреть сроки проведения реформ, обязательных для получения Киевом кредита, следует из заявления фонда. МВФ потребовал разработать дорожную карту повышения коммунальных тарифов взамен на выделение в долг $690 млн;🟦 Минторг Британии с 1 января полностью запрещает оборот дизтоплива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти;🟦 В Крыму задержан гражданин, который снял на видео военный бензовоз и отправил ролик за рубеж. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, видео утром появилось во вражеском Telegram-канале. На записи мужчина демаскировал российских военных и оскорблял их, называя "клоунами".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин вручил награды героям, США и Иран на пороге сделки: итоги 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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