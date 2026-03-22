Возмущение Стубба и Зеленского из-за США, налёты и обстрелы. Хроника событий на 13:00 22 марта

Возмущение Стубба и Зеленского из-за США, налёты и обстрелы. Хроника событий на 13:00 22 марта - 22.03.2026 Украина.ру

Возмущение Стубба и Зеленского из-за США, налёты и обстрелы. Хроника событий на 13:00 22 марта

Президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский возмутились решением США. Украинские военные продолжают атаковать регионы России

2026-03-22T13:16

2026-03-22T13:16

2026-03-22T13:18

Решение США снять ограничения с российской нефти наносит ущерб Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph."Это сильно вредит", — утверждает он.Финский политик также не смог точно ответить, вернёт ли Вашингтон санкции обратно после завершения ближневосточного конфликта.Также возмутился решением США Владимир Зеленский."За эту же неделю из-за смягчения санкций Россия увеличила объемы продажи сырой нефти для заработка на свою войну", – заявил Зеленский.Он призвал продолжить давление на РФ и блокировать связанные с Россией нефтяные танкеры."Поэтому давление должно продолжаться, а санкции — работать. Теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других", – отметил Зеленский.По его словам, связанные с Россией танкеры "можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать".Накануне бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил, что решение США временно снять запрет на закупку российской нефти и нефтепродуктов может быть началом процесса поэтапной отмены санкций против Москвы.Налёты и обстрелыУтром 22 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Чёрного моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Новая Каховка — 5; Днепряны — 4, Песчаное — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Новая Маячка и Саги.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, сёлам Головино, Красный Октябрь, Репное, Устинка, Чайки и Щетиновка произведены атаки 10 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Октябрьский повреждён микроавтобус, в селе Чайки — корпус предприятия и 2 автомобиля", – указывалось в сводке.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Грузское и Зозули совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты. В селе Грузское в результате удара FPV-дрона по территории предприятия пострадал мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице.В Валуйском округе село Борки атаковано 2 беспилотниками, один из которых сбит. Без последствий.В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожен частный дом."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево выпущено 18 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и произведены атаки 26 беспилотников, 7 из которых сбиты. В селе Смородино в результате обстрела погибли четыре женщины. Ещё одна женщина получила ранения. В тяжёлом состоянии она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", – сообщил губернатор.В городе Грайворон повреждены храм Николая Чудотворца, одна квартира в МКД, административное здание, частный дом и 4 машины, одна из которых сгорела, в селе Смородино повреждены 5 частных домов, а также уничтожены социальный и торговый объекты, в селе Мощеное повреждены 2 частных дома, в селе Дорогощь — автомобиль и домовладение, в селе Головчино — 2 помещения предприятия и 2 грузовых автомобиля, в хуторе Масычево — забор частного дома, гараж и машина, в селе Гора-Подол — соцобъект.Над Ивнянским округом сбиты 6 беспилотников. Последствий нет."В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Илек-Пеньковка и Колотиловка совершены атаки 25 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Илек-Пеньковка повреждены частный дом и надворная постройка", – указывалось в сводке.Над Прохоровским округом сбиты 7 беспилотников самолётного типа. Без повреждений.В Ракитянском округе посёлки Пролетарский, Ракитное, сёла Борисполье, Введенская Готня, Вышние Пены, Киселево, Меловое, Нижние Пены, хутора Донцов и Семейный атакованы 17 беспилотниками, 12 из которых сбиты. В посёлке Ракитное от удара БПЛА повреждён инфраструктурный объект. В результате падения фрагментов сбитых беспилотников в Ракитном повреждён автомобиль, в селе Киселево — машина."В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков нанесены удары 11 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Бондаренков от детонации дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода. В городе Шебекино в результате атаки дрона на легковой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и травму глаза. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. Вчера в Шебекинскую ЦРБ обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате атаки дрона в селе Вознесеновка 20 марта. Лечение продолжают амбулаторно. В селе Вознесеновка от удара FPV-дрона повреждено домовладение", – сообщил губернатор.Над Яковлевским округом сбит беспилотник. Последствий нет.Позднее он сообщил о новой атаке на регион."Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ. В городе Грайворон FPV-дрон нанёс удар по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и осколочное ранение спины. Для обследования он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. От детонации автомобиль загорелся — пожарным расчётом возгорание ликвидировано", – писал Гладков в 11:55.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о политике Трампа – в статье Кирилла Стрельникова "Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим".

россия

сша

украина

Егор Леев

Егор Леев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, александр стубб, трамп и зеленский, владимир зеленский, россия, сша, украина