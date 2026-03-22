Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим - 22.03.2026 Украина.ру
Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим
Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим - 22.03.2026 Украина.ру
Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим
Переговоры России с США по Украине находятся в замечательной форме и уже не требуют капельницы.
2026-03-22T07:18
2026-03-22T07:18
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
ес
ввс
the times
мнения
По крайней мере, так считает президент США Дональд Трамп, который сообщил, что переговоры с Россией "не находятся на втором плане из-за Ирана", и вообще "они проходят почти каждый день" и "мы добились большого прогресса".Возможно, переговоры идут, но незаметно для России, потому что не так давно пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что контакты по этому поводу поставлены на паузу, а вчера выразил надежду, что "в ближайшей перспективе трехсторонние переговоры продолжатся".В переводе с дипломатического это означает, что конь валяться пока не желает и бодро бегает по полю.Это же подтверждает неполживое издание ВВС, которое вышло с новостью о том, что "текущий формат переговоров по Украине не способен остановить войну". Оказывается, "стороны продолжают расходиться по ключевым пунктам, в первую очередь — по вопросу территорий Донбасса и гарантиям безопасности для Украины", и "без прогресса в этих направлениях достижение мирного соглашения остается невозможным".Еще вставляет палки в колеса капризная Россия: по сведениям ресурса, "дополнительным препятствием является отсутствие в переговорном процессе обсуждения более широких вопросов безопасности, имеющих значение для России. Это замедляет продвижение".На самом же деле всем очевидно одно: США из переговорного трека слились – и потому что не хотят, и потому что не могут из-за ситуации с Ираном.На данный момент дела на иранском фронте идут для Трампа плохо, хотя он стоически утверждает обратное. Буквально день назад он сообщил: "Их военно-морские силы исчезли. Их военно-воздушные силы исчезли. Их зенитное оборудование исчезло. Мы летаем куда хотим. Никто даже не стреляет в нас".Это замечательно, но сразу после этого глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на слушаниях в Конгрессе, что "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми". Американские СМИ также цитируют информированные источники, которые подтверждают "устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки США против страны".Совершенно очевидно, что Трамп планировал продолжить тему переговоров по украинскому вопросу в статусе всемогущего победителя, который одной левой снес режим в Венесуэле, одной правой – в Иране, а одной средней – на Кубе. По идее, ослепленный аурой Трампа, Путин должен был быстренько согласиться на все условия, и все с шоколадными медалями поехали бы по домам.Но с правой рукой не задалось, и сейчас потерявший лицо Трамп ускоренно планирует в Иране наземную операцию, что гарантированно затянет конфликт на месяцы, если не на годы, и на фоне серьезнейших потенциальных проблем для Трампа Украина переместится с десятого места на десятитысячное.Интересно, что по сведениям издания The Times, "потасканная б****ь" (копирайт Дмитрия Медведева) мгновенно почуяла ослабелость трамповской правой руки и заявила, что президентские выборы в этом году исключаются, хотя "перенос выборов президента Украины фактически ставит Киев на курс столкновения с США".Это означает, что зеленая вошь думает, что получила передышку, и пока можно покуражиться при поддержке европейцев.Впрочем, европейцы сейчас на кураж уже совершенно не настроены: на банкет нужны деньги и здоровье, а нет ни того, ни другого.Как пишет The Wall Street Journal, Будапешт заблокировал выделение Киеву пакета европомощи в размере 90 миллиардов евро, в результате чего "Украина может столкнуться с острой нехваткой финансирования уже в ближайшие недели".На самом деле европейцы позиции Орбана даже тихонько рады. Из-за иранской авантюры Трампа цены на газ в ЕС достигли самого высокого уровня за три года. За две недели рост цен увеличил счета за энергию в Европе на 7 миллиардов евро, а ЕЦБ предупреждает, что затянувшийся кризис может повысить инфляцию до 6,3% и вызвать рецессию. Как утверждает Bloomberg, "ЕС ожидает длительный рост цен на энергоносители и перебои в поставках".А дальше будет еще хуже. Как пишет издание Axios, "экономические последствия войны с Ираном будут ощущаться значительно дольше самого конфликта" - даже в случае быстрого перемирия или разблокировки Ормузского пролива "перебои в поставках могут сохраняться месяцами, а в отдельных случаях годами".При этом главным выгодоприобретателем от ситуации является Россия: нефть Urals уже стандартно торгуется по $80–100 за баррель (а в бюджете закладывали $59), и с начала иранского конфликта Россия только на росте цен подняла с пола лишние 8 миллиардов долларов. Как показывает статистика, после кризисов подобного рода цены не нефть никогда (!) не возвращаются обратно, то есть у России появился отличный источник допдоходов.И тут совсем в тему проявился глава немецкой оборонной компании Rheinmetall Паппергер, который сообщил, что "если конфликт продлится еще месяц, у США и их союзников не останется ракет для систем противовоздушной обороны" и "в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или близки к этому".Все это значит, что у Киева совсем скоро не почти не будет ни денег, ни оружия – а значит, сам Бог велел усилить нажим, пока наши противники разгребают свои проблемы.Чтобы, когда Трамп (или его замена в результате импичмента) спросит "а как там Украина?", мы могли с широкой улыбкой ответить – "Вы о чем? Никакой Украины мы не знаем".
россия
сша
украина
россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, ес, ввс, the times, мнения
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС, ВВС, The Times, Мнения

Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим

07:18 22.03.2026
 
© REUTERSЗеленский в поло и Трамп
Зеленский в поло и Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Переговоры России с США по Украине находятся в замечательной форме и уже не требуют капельницы.
По крайней мере, так считает президент США Дональд Трамп, который сообщил, что переговоры с Россией "не находятся на втором плане из-за Ирана", и вообще "они проходят почти каждый день" и "мы добились большого прогресса".
Возможно, переговоры идут, но незаметно для России, потому что не так давно пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что контакты по этому поводу поставлены на паузу, а вчера выразил надежду, что "в ближайшей перспективе трехсторонние переговоры продолжатся".
В переводе с дипломатического это означает, что конь валяться пока не желает и бодро бегает по полю.
Это же подтверждает неполживое издание ВВС, которое вышло с новостью о том, что "текущий формат переговоров по Украине не способен остановить войну". Оказывается, "стороны продолжают расходиться по ключевым пунктам, в первую очередь — по вопросу территорий Донбасса и гарантиям безопасности для Украины", и "без прогресса в этих направлениях достижение мирного соглашения остается невозможным".
Кирилл Стрельников: кто он Политический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Еще вставляет палки в колеса капризная Россия: по сведениям ресурса, "дополнительным препятствием является отсутствие в переговорном процессе обсуждения более широких вопросов безопасности, имеющих значение для России. Это замедляет продвижение".
На самом же деле всем очевидно одно: США из переговорного трека слились – и потому что не хотят, и потому что не могут из-за ситуации с Ираном.
На данный момент дела на иранском фронте идут для Трампа плохо, хотя он стоически утверждает обратное. Буквально день назад он сообщил: "Их военно-морские силы исчезли. Их военно-воздушные силы исчезли. Их зенитное оборудование исчезло. Мы летаем куда хотим. Никто даже не стреляет в нас".
Это замечательно, но сразу после этого глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на слушаниях в Конгрессе, что "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми". Американские СМИ также цитируют информированные источники, которые подтверждают "устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки США против страны".
Совершенно очевидно, что Трамп планировал продолжить тему переговоров по украинскому вопросу в статусе всемогущего победителя, который одной левой снес режим в Венесуэле, одной правой – в Иране, а одной средней – на Кубе. По идее, ослепленный аурой Трампа, Путин должен был быстренько согласиться на все условия, и все с шоколадными медалями поехали бы по домам.
Но с правой рукой не задалось, и сейчас потерявший лицо Трамп ускоренно планирует в Иране наземную операцию, что гарантированно затянет конфликт на месяцы, если не на годы, и на фоне серьезнейших потенциальных проблем для Трампа Украина переместится с десятого места на десятитысячное.
Интересно, что по сведениям издания The Times, "потасканная б****ь" (копирайт Дмитрия Медведева) мгновенно почуяла ослабелость трамповской правой руки и заявила, что президентские выборы в этом году исключаются, хотя "перенос выборов президента Украины фактически ставит Киев на курс столкновения с США".
Это означает, что зеленая вошь думает, что получила передышку, и пока можно покуражиться при поддержке европейцев.
Впрочем, европейцы сейчас на кураж уже совершенно не настроены: на банкет нужны деньги и здоровье, а нет ни того, ни другого.
Как пишет The Wall Street Journal, Будапешт заблокировал выделение Киеву пакета европомощи в размере 90 миллиардов евро, в результате чего "Украина может столкнуться с острой нехваткой финансирования уже в ближайшие недели".
На самом деле европейцы позиции Орбана даже тихонько рады. Из-за иранской авантюры Трампа цены на газ в ЕС достигли самого высокого уровня за три года. За две недели рост цен увеличил счета за энергию в Европе на 7 миллиардов евро, а ЕЦБ предупреждает, что затянувшийся кризис может повысить инфляцию до 6,3% и вызвать рецессию. Как утверждает Bloomberg, "ЕС ожидает длительный рост цен на энергоносители и перебои в поставках".
А дальше будет еще хуже. Как пишет издание Axios, "экономические последствия войны с Ираном будут ощущаться значительно дольше самого конфликта" - даже в случае быстрого перемирия или разблокировки Ормузского пролива "перебои в поставках могут сохраняться месяцами, а в отдельных случаях годами".
При этом главным выгодоприобретателем от ситуации является Россия: нефть Urals уже стандартно торгуется по $80–100 за баррель (а в бюджете закладывали $59), и с начала иранского конфликта Россия только на росте цен подняла с пола лишние 8 миллиардов долларов. Как показывает статистика, после кризисов подобного рода цены не нефть никогда (!) не возвращаются обратно, то есть у России появился отличный источник допдоходов.
И тут совсем в тему проявился глава немецкой оборонной компании Rheinmetall Паппергер, который сообщил, что "если конфликт продлится еще месяц, у США и их союзников не останется ракет для систем противовоздушной обороны" и "в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или близки к этому".
Все это значит, что у Киева совсем скоро не почти не будет ни денег, ни оружия – а значит, сам Бог велел усилить нажим, пока наши противники разгребают свои проблемы.
Чтобы, когда Трамп (или его замена в результате импичмента) спросит "а как там Украина?", мы могли с широкой улыбкой ответить – "Вы о чем? Никакой Украины мы не знаем".
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинЕСВВСThe TimesМнения
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
