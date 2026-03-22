Трамп подсказал России, в какие сроки лучше уничтожить киевский режим

Переговоры России с США по Украине находятся в замечательной форме и уже не требуют капельницы.

2026-03-22T07:18

По крайней мере, так считает президент США Дональд Трамп, который сообщил, что переговоры с Россией "не находятся на втором плане из-за Ирана", и вообще "они проходят почти каждый день" и "мы добились большого прогресса".Возможно, переговоры идут, но незаметно для России, потому что не так давно пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что контакты по этому поводу поставлены на паузу, а вчера выразил надежду, что "в ближайшей перспективе трехсторонние переговоры продолжатся".В переводе с дипломатического это означает, что конь валяться пока не желает и бодро бегает по полю.Это же подтверждает неполживое издание ВВС, которое вышло с новостью о том, что "текущий формат переговоров по Украине не способен остановить войну". Оказывается, "стороны продолжают расходиться по ключевым пунктам, в первую очередь — по вопросу территорий Донбасса и гарантиям безопасности для Украины", и "без прогресса в этих направлениях достижение мирного соглашения остается невозможным".Еще вставляет палки в колеса капризная Россия: по сведениям ресурса, "дополнительным препятствием является отсутствие в переговорном процессе обсуждения более широких вопросов безопасности, имеющих значение для России. Это замедляет продвижение".На самом же деле всем очевидно одно: США из переговорного трека слились – и потому что не хотят, и потому что не могут из-за ситуации с Ираном.На данный момент дела на иранском фронте идут для Трампа плохо, хотя он стоически утверждает обратное. Буквально день назад он сообщил: "Их военно-морские силы исчезли. Их военно-воздушные силы исчезли. Их зенитное оборудование исчезло. Мы летаем куда хотим. Никто даже не стреляет в нас".Это замечательно, но сразу после этого глава нацразведки США Тулси Габбард заявила на слушаниях в Конгрессе, что "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми". Американские СМИ также цитируют информированные источники, которые подтверждают "устойчивость органов власти в Иране, несмотря на атаки США против страны".Совершенно очевидно, что Трамп планировал продолжить тему переговоров по украинскому вопросу в статусе всемогущего победителя, который одной левой снес режим в Венесуэле, одной правой – в Иране, а одной средней – на Кубе. По идее, ослепленный аурой Трампа, Путин должен был быстренько согласиться на все условия, и все с шоколадными медалями поехали бы по домам.Но с правой рукой не задалось, и сейчас потерявший лицо Трамп ускоренно планирует в Иране наземную операцию, что гарантированно затянет конфликт на месяцы, если не на годы, и на фоне серьезнейших потенциальных проблем для Трампа Украина переместится с десятого места на десятитысячное.Интересно, что по сведениям издания The Times, "потасканная б****ь" (копирайт Дмитрия Медведева) мгновенно почуяла ослабелость трамповской правой руки и заявила, что президентские выборы в этом году исключаются, хотя "перенос выборов президента Украины фактически ставит Киев на курс столкновения с США".Это означает, что зеленая вошь думает, что получила передышку, и пока можно покуражиться при поддержке европейцев.Впрочем, европейцы сейчас на кураж уже совершенно не настроены: на банкет нужны деньги и здоровье, а нет ни того, ни другого.Как пишет The Wall Street Journal, Будапешт заблокировал выделение Киеву пакета европомощи в размере 90 миллиардов евро, в результате чего "Украина может столкнуться с острой нехваткой финансирования уже в ближайшие недели".На самом деле европейцы позиции Орбана даже тихонько рады. Из-за иранской авантюры Трампа цены на газ в ЕС достигли самого высокого уровня за три года. За две недели рост цен увеличил счета за энергию в Европе на 7 миллиардов евро, а ЕЦБ предупреждает, что затянувшийся кризис может повысить инфляцию до 6,3% и вызвать рецессию. Как утверждает Bloomberg, "ЕС ожидает длительный рост цен на энергоносители и перебои в поставках".А дальше будет еще хуже. Как пишет издание Axios, "экономические последствия войны с Ираном будут ощущаться значительно дольше самого конфликта" - даже в случае быстрого перемирия или разблокировки Ормузского пролива "перебои в поставках могут сохраняться месяцами, а в отдельных случаях годами".При этом главным выгодоприобретателем от ситуации является Россия: нефть Urals уже стандартно торгуется по $80–100 за баррель (а в бюджете закладывали $59), и с начала иранского конфликта Россия только на росте цен подняла с пола лишние 8 миллиардов долларов. Как показывает статистика, после кризисов подобного рода цены не нефть никогда (!) не возвращаются обратно, то есть у России появился отличный источник допдоходов.И тут совсем в тему проявился глава немецкой оборонной компании Rheinmetall Паппергер, который сообщил, что "если конфликт продлится еще месяц, у США и их союзников не останется ракет для систем противовоздушной обороны" и "в настоящее время все европейские, американские и ближневосточные запасы пусты или близки к этому".Все это значит, что у Киева совсем скоро не почти не будет ни денег, ни оружия – а значит, сам Бог велел усилить нажим, пока наши противники разгребают свои проблемы.Чтобы, когда Трамп (или его замена в результате импичмента) спросит "а как там Украина?", мы могли с широкой улыбкой ответить – "Вы о чем? Никакой Украины мы не знаем".

Кирилл Стрельников

