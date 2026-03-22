https://ukraina.ru/20260322/tramp-povyshaet-stavki-iran-nanosit-udar-po-dimone-khronika-sobytiy-na-utro-22-marta-1077052067.html

Трамп повышает ставки, Иран наносит удар по Димоне. Хроника событий на утро 22 марта

2026-03-22T10:18

эксклюзив

хроники

дональд трамп

дмитрий стешин

марат баширов

израиль

сша

иран

магатэ

reuters

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076865603_0:0:1352:760_1920x0_80_0_0_361e6c9eeaaa74b48253e564ec1d9c2b.jpg

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив."Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединённые Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой!" – написал Трамп в Truth Social.Ранее в этой же соцсети Трамп указал, что США "стёрли Иран с карты."Соединённые Штаты стёрли Иран с карты, но их аналитик-легкомысленный Дэвид Сенгер говорит, что я не достиг своих собственных целей. Да, достиг, и на неделю раньше запланированного срока!" – указал Трамп.По его словам, руководство Ирана уничтожено, флот и военно-воздушные силы мертвы, "у них абсолютно нет обороны, и они хотят заключить сделку"."А я нет! Мы на неделю раньше запланированного срока. Как и их некомпетентное освещение моих действий на выборах, провальная The New York Times всегда ошибается!" – подчеркнул Трамп.Иран уже ответил на угрозы Трампа. Так, агентство Reuters со ссылкой на Объединённое командование Вооружённых сил ИРИ сообщило, что целью иранцев станет энергетическая инфраструктура союзников США в регионе."В случае атак на топливную и энергетическую инфраструктуру Ирана вся принадлежащая США энергоинфраструктура в регионе станет целью", — указывалось в сообщении.Вечером 21 марта Иран в ответ на удар Израиля и США на ядерные объекты в Натанзе нанёс удар по городу Димона, где расположены израильские ядерные объекты.Как сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на медслужбы, по меньшей мере 47 человек были госпитализированы после иранской ракетной атаки. В результате ракетного удара повреждены несколько зданий. В Армии обороны Израиля заявили, что устанавливают, почему не удалось сбить ракету, упавшую в районе Димоны.В сообщении иранского агентства Tansim ракетный удар был назван "запоминающимся уроком" для Израиля.Удар Ирана уже прокомментировали эксперты."Что можно сказать про удар Ирана по городу Димона. 1. Впервые засветились ракеты большой дальности, наличие которых Иран ранее отрицал. Боеголовка ракеты более тонны. Это два Искандера, на минуточку. 2. Иран сменил тактику и запускает парами кассетную ракету и жирненькую. Что в разы увеличивает шанс прохождения пво жирненькой. На видео мы слышим автепати из прилётов суббоеприпасов, да и на фото атаки их видно. 3. Жахнуть Иран может до Франции", – указывалось в популярном телеграм-канале "Разработчик БПЛА".Автору публикации ответили в другом профильном канале."Только есть ряд нюансов. Во первых, увеличение дальности = увеличению стоимости, массы = уменьшению количества в производстве. То есть их банально мало. Сколько, неизвестно точно, но исходя из объемов производства типичных РСД и в сопоставимых условиях, и сроках, сколько лет их строили, там было вряд-ли сильно больше 15-20 штук в год. Что даёт планку в оптимистичном варианте под 200-300 штук. Из которых половина была использована прошлый летом, часть была поражена ударами по арсеналам и пусковым. Это конечно немало, но это не те объемы, которые гарантируют пробивание ПВО/ПРО стран запада. Как и возможность причинить серьезный ущерб для инфраструктуры и экономики", – отмечалось в публикации.Также автор подчеркнул, что угрозы для бункеров такая ракета не несёт."Ну и да, учитывая размер КВО (кругового вероятного отклонения – Ред.) для фугасной БЧ (боевой части – Ред.) на такую дальность - объектам типа укреплённых подземных предприятий, бункеров, кораблей особо ничего не угрожает. Просто потому что долететь не значит точно попасть. Поэтому если Ирану есть возможность стрелять на такую дальность, то лучше только кассетными БЧ, и по "мягким целям - аэропорты, нефтехранилища, и тп. То есть там где куча небольших БЧ нанесут ущерба на пару порядков больше, чем стоит одна здоровая и дорогая ракета", – указывалось в публикации.При этом бить по населённым пунктам смысла не имеет."Бить же по населёнке, не имеет смысла, народ обозляется, а ущерба для экономики мизер. Достаточно вспомнить, как информационно аукнулся американцам удар по детской школе в первые дни войны", – подытожил автор канала.Российский военкор Дмитрий Стешин обратил внимание на другие аспекты удара по Димоне."Иран продолжает отбиваться и не собирается сливаться. Наоборот, наращивает ставки (одна из методик выигрыша в рулетку или в любую игру с генератором случайных чисел). На видео - удар по центру ядерных исследований в Димоне и по аэропорту Бен-Гурион. Был антикриз - мол, изображения созданы или допилены ИИ. Нет. Достаточно съемки с разных ракурсов", – отметил Стешин, опубликовав видео последствий удара.Он также указал на последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке."Насколько я понимаю, решение о наземной операции пока не принято.Трамп пока успешно "продает" возможность этого решения на нефтяном рынке планеты. Нам тоже хорошо. Европе привет. Но, подобная менопауза загоняет ситуацию на Ближнем Востоке еще глубже в хтоническую воронку. Вчера, на стороне Ирана собрались выступить хуситы, у этих не задержится. Хорошо, что Третья мировая началась так далеко от наших границ. Это горький сарказм", – указал Стешин.У себя в телеграм-канале он также опубликовал заметки с фронта в Донбассе.Политолог Марат Баширов тем временем проанализировал израильские соцсети."Почитал израильские каналы. Настроение неделю назад: "как круто мы этих … иранцев жучим". Прогноз: "скоро в Иране переворот". Настроение сегодня: "война перешла в затяжную фазу с ослаблением сторон". Прогноз: "переворот не является вероятным развитием событий". PS. В комментах: "американцы - твари, не хотят умирать за израильтян"", – отметил он.В МАГАТЭ заявили, что сведений о повреждении ядерного центра в городе Димона на юге Израиля не поступало, аномальных уровней радиационного фона в районе объекта не зафиксировано."МАГАТЭ известно о сообщениях об инциденте в израильском городе Димона, связанном с попаданием ракеты, и не получало никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра в Негеве", – говорилось в сообщении агентства в соцсети Х.По информации, поступающей от государств региона, также не зафиксированы аномальные уровни радиации в районе объекта, добавили в МАГАТЭ.Подробнее об обстановке на Ближнем Востоке - в статье "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию"

https://ukraina.ru/20260321/pokhorony-filareta-itogi-21-marta-1077047735.html

https://ukraina.ru/20260321/reydernuli-reyderov-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-21-marta--1077040930.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, хроники, дональд трамп, дмитрий стешин, марат баширов, израиль, сша, иран, магатэ, reuters