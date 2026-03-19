Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию

Если Трамп примет помощь Зеленского в войне против Ирана, ему надо будет взамен дать Украине какое-то количество ракет для "Пэтриота", а их у него и так не хватает. Да и особой любви к Зеленскому американский президент не питает. Он понимает, что Зеленский ждет, когда власть республиканцев в США станет неэффективной и завершится

2026-03-19T07:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев, который хорошо разбирается в геополитических и военных аспектах конфликта вокруг УкраиныРанее Дональд Трамп отложил на месяц свой визит в Пекин, который должен был состояться 31 марта для переговоров с главой Си Цзиньпином по ключевым торгово-экономическим вопросам. Если поначалу одной из причин переноса встречи Трамп называл нежелание Китая поспособствовать разблокировке Ормузского пролива, то позднее он мотивировал отсрочку необходимостью быть на месте ввиду войны против Ирана.- Сергей Валентинович, учитывая эти новые обстоятельства, как дальше будет развиваться американо-китайское противостояние?- Сразу скажу, что не Трамп отменил этот визит. Отмена визита произошла во время встречи министра финансов США Скотта Бессанта с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.Встреча эта прошла в Париже. На этой встрече должны были быть оговорены те аспекты экономической деятельности, по которым США и Китай могли бы договориться. Но, как я понимаю, стороны не пришли к единому мнению из-за войны против Ирана. Ормузский пролив заблокирован, экономическая ситуация неясна, пока предметно разговаривать не о чем. Поэтому было принято решение отодвинуть переговоры Трампа и Си по согласованию сторон.Новая дата встречи не определена. Это означает, что она будет определена после окончания войны против Ирана. Когда закончится война против Ирана? Трамп говорит, что встреча возможна через четыре-пять недель. Поэтому можно предположить, что в течение месяца конфликт может быть завершен.Теперь по поводу проблем, которые стоят перед США и Китаем. Чего хотят США?Первое. Они хотят договориться, чтобы на дальнюю перспективу можно было закупать редкоземельные элементы, поскольку Китай основной их производитель. Китай на прошлой встрече предоставил США право приобретать их на один год, не пересматривая тарифные позиции для США. Этот срок скоро закончится, поэтому вопрос надо предметно решать.Второе. США заинтересованы в сокращении торгового дефицита с Китаем. Это можно сделать, увеличив закупку китайцами американских товаров. В частности, США предлагали Китаю закупить у них около 500 "Боингов". Перед встречей в Париже китайцы на это предварительно соглашались. Также Китай мог бы закупить продукцию американских фермеров – ту же сою.Для Китая важно, чтобы США не меняли тарифную политику на китайскую продукцию. Если смены не произойдет, стороны могут прийти к какому-то соглашению. Тем не менее, тут возникает ряд дополнительных политико-экономических проблем.Во-первых, фактор Венесуэлы, где находятся китайские активы.Во-вторых, Китай вложил значительные средства в Ближний Восток. Нынешний конфликт должен завершиться, чтобы Китай понимал дальнейшую перспективу отношений с США.В связи с этим и переносится американо-китайская встреча на высшем уровне.- И чем же может закончиться война против Ирана?- Полной ясности нет. Здесь надо учитывать несколько моментов.Иран категорически не согласен с жесткой позицией США. Иран восстановился после атак на военно-политическое руководство и оказывает сопротивление. При этом США сейчас стоят перед выбором: договариваться или усиливать военное давление на Иран.США могут найти гарантов или посредников для переговоров. Странами, которые могут сподвигнуть Иран на диалог с США, являются и Россия, и Китай. Они могут дать Ирану какие-то гарантии. Причем, по некоторым данным, Хаменеи-младший сейчас находится на лечении в России. Москва это не подтверждает. Но вариант, что Россия уже сейчас подключилась к переговорному процессу, вполне возможен.Тем не менее, пока ключевые политико-дипломатические противоречия не устранены, нам стоит рассмотреть варианты усиления военного давления США на Иран. Тут есть несколько вариантов:Массированная атака на Бушерскую АЭС, чтобы отключить промышленность Ирана от электроэнергии.Десантная операцию с целью захвата острова Харт, где сосредоточена переработка 90% иранских нефтепродуктов.Полномасштабное сухопутное вторжение в Иран с использованием прокси-сил (те же курды Ирака) или других государств.- Иран как может на это ответить?Массированная атака на Бушерскую АЭС может привести к ответным ударам по израильскому ядерному центру, где находятся значительные запасы ядерного топлива или даже ядерная бомба, наличие которой Израиль не подтверждает и не опровергает. Это будет невероятно трагический сценарий. Кроме того, если будет атака на Бушерскую АЭС, прямого взрыва, может, и не произойдет, но расплав урана и плутония может отравить огромную территорию всего Ближнего Востока.По поводу операции на острове Харт иранцы предупреждают, что будут нанесены удары по всем объектам нефтепереработки, где есть собственность американских компаний. Это грозит тотальным мировым кризисом, который еще неизвестно, чем закончится.То, что Иран бил по крупнейшему в мире НПЗ "Арамко" в Саудовской Аравии – это пока только демонстрация, что эта цель находится под прицелом. Полностью этот завод не разрушен. Временная приостановка производства нефтепродуктов в Саудовской Аравии сейчас почти устранена. Это был сигнал, чтобы западные страны оценили последствия дальнейших атак против Ирана.Что касается привлечения иных воинских формирований для сухопутного вторжения в Иран, то ряд стран НАТО, в том числе Франция, уже категорически отказались от участия в этой операции. Великобритания в целом эту идею поддерживает, но своего личного участия не подтвердила. Пока речь идет только о предоставлении баз и материальных ресурсов. В частности, о привлечении военно-морских сил для курсирования. А насчет курдов хотел бы обратить внимание на интересную деталь.Курды появились на территории будущего Советского Союза еще чуть ли не в 14 веке. Они расселялись на Южном Кавказе. Позднее персидские лидеры старались расселить их между Арменией и Азербайджаном (между современными Нахичеванью и Карабахом). А после Первой мировой войны там был образован Красный Курдистан.Он создавался с одной целью – противодействовать Великобритании и Франции на территории бывшей Османской Империи, которые тоже планировали использовать курдов, чтобы они выступали против Советской России и Турецкой Республики (они на тот момент были союзниками).Но курдов еще тогда обманули. Великобритания так и не создала Курдистан на своей подмандатной территории Ближнего Востока. Потом их обманули в Сирии, когда они создали свою автономную область Рожава и помогали в гражданской войне против правительства Асада. И когда США призвали сирийских курдов вступить в войну против Ирана, они однозначно высказались, что США не заслуживают доверия и что участвовать в этом не будут.Кстати, есть еще Рабочая партия Курдистана (РПК), которая воевала за свою независимость и в Турции, и в Сирии. Ее руководитель Абдулла Оджалан сейчас отбывает пожизненное заключение в Турции. Так вот он еще в 2025 году призвал актив своей партии сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу. И вооруженные формирования РПК были распущены.Таким образом, масштабное вторжение в Иран возможно только непосредственно силами американской армии.Всего в этом регионе у них около 40 тысяч морских пехотинцев. Для десантной операции на остров Харт этого хватит. И это вполне вероятно. Но, как я уже сказал, реакция Ирана на это может быть чрезвычайно жесткой и болезненной для США.- Одним словом, нас ждет еще месяц ракетно-дроновых перестрелок, после которых либо все закончится, либо будет новый виток эскалации?- Именно так.- И тут мы плавно переходим к Украине. Зеленский предложил Израилю и странам Залива следующую инициативу: "Мы вам помогаем с дронами-перехватчиками, чтобы вы не тратили дорогие зенитные ракеты на дешевые иранские беспилотники. А вы за это делитесь с нами дорогими зенитными ракетами, чтобы мы сбивали российские большие калибры". Давайте без шапкозакидательства разберемся, за счет чего у Зеленского это может получиться. Как бы там ни было, у Украины при поддержке Запада накопился большой опыт в этом вопросе.- Ход российско-украинского конфликта сегодня во многом определяется тем, кто и как закрывает малое небо. При этом сами беспилотники делятся на несколько условных категорий.Есть фпв-дроны. Это летающие гранаты для ближнего боя. Дешевые и самые массовые.Есть дроны-камикадзе. Какие-то более простые, какие-то более сложные. Это "умные" снаряды, которые предназначены для точечного поражения целей.Есть дальнобойные дроны. Это аналог стратегических бомбардировщиков для ударов по глубоким тылам.Есть летающие платформы для разведки и ударов на оперативную глубину.При этом модификации и функции дронов могут меняться: либо совмещать несколько аспектов, либо специализироваться на чем-то одном.- В зависимости от чего они могут меняться?- В зависимости от нескольких критериев. Управление, возможность возврата, массовость, точность и уязвимость к средствам РЭБ. А если сравнивать их по дальности, стоимости, боевой части и функционала, то тут тоже можно внести эту градацию.Фпв-дроны работают на дальности до 20 километров. Стоят они очень недорого (от 400 до 2000 долларов). В связи с тем, что они недорогие, нести они могут боевую часть от 1 до 3 килограммов.Дроны-камикадзе – это уже более серьезные изделия. Они работают на дальности до 40 километров. Стоят они около 6 тысяч долларов. В зависимости от конкретной дальности и боевой части. При этом боевая часть у них от 0,5 до 5 килограммов.Разведывательные дроны тоже сравнительно недорогие (от 10 тысяч долларов).Дальнобойные стратегические дроны стоят до 500 тысяч долларов. Они самые дорогие.Практически весь Запад участвует в разработке и поставке этих дронов на Украину.Великобритания в основном поставляет фпв-дроны и дроны-перехватчики. США специализируются на дронах-камикадзе. Латвия в 2025 году поставила более 18 тысяч изделий. И, конечно, работает "Коалиция дронов" (Дания, Нидерланды и многие другие западные страны). Они в прошлом году поставили на Украину до 30 тысяч фпв-дронов.Сама Украина производит как дешевые фпв-дроны, так и дальнобойные. Морские дроны, как утверждают в Киеве, она тоже производит. Правда, мы не знаем, сколько для них поступает комплектующих из Великобритании. Может быть, на Украине просто сборка осуществляется.А если говорить о совместном производстве в Европе, то оно точно находится в Германии. Более точных данных по другим странам у меня нет. Всего же около 10 совместных предприятий должны открыться в 2026 году.- С ликбезом мы закончили. Вернемся к затее Зеленского на Ближнем Востоке.- Опыт у Украины в этом вопросе действительно есть. Общее количество дронов, которые производятся Украиной, превосходит то, что производится в Европе. Но давайте разберемся, что же конкретно предлагает Зеленский. Он утверждает, что объединение систем ПВО позволит защитить небо над любой территорией, которая подвергается атакам. При этом он подчеркивает, что стоимость дрона-перехватчика чуть ли не в 40 раз дешевле ракеты от "Пэтриота".Предложение Зеленского достаточно актуально для стран Ближнего Востока. Но эта помощь основывается лишь на опыте, который имеет Украина. Речь не идет о том, что Украина передаст им какие-то дроны. Страны должны закупать их самостоятельно.При этом украинские специалисты во главе с Умеровым уже направлены на Ближний Восток, чтобы оценить возможность сотрудничества: что могут сделать они, что может сделать Украина. Конкретные перспективы пока неясны, но они прорабатываются.Трамп по этому поводу высказался однозначно: "Зеленский – это последний человек, чья помощь может понадобиться США". Это понятно. Он знает, что если примет помощь Зеленского, то ему надо будет взамен дать Украине какое-то количество ракет для "Пэтриота", а их у него и так не хватает. К тому же, авторитет США как самой могущественной страны пошатнется.Да и особой любви к Зеленскому американский президент не питает. Он понимает, что Зеленский и европейские лидеры досиживают до того момента, когда власть республиканцев в США станет неэффективной и завершится. Во всяком случае, они ждут, что уже по итогам промежуточных выборов Трамп станет хромой уткой, потеряв поддержку в одной или даже в двух парламентских структурах.- Учитывая то, как идет война против Ирана, расчет у них верный.- Что значит "расчет у них верный"? Мы понимаем их расчет. Но верным их расчет был бы, если бы они хотели прекращения войны, заключения мира с Россией и создания новой архитектуры безопасности, с учетом интересов России, Европы, США и Китая. Тогда бы все страны спокойно развивались, а не воевали.- Учитывая, что мир пока не просматривается, как может развиваться весенняя кампания на украинском фронте?- Пока стороны накапливают силы для будущих операций.ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. Завершится взятие Константиновки. При этом окружение Славянско-Краматорской группировки ВСУ будет осуществляться с трех сторон:С севера, с учетом перерезания трассы Изюм-Славянск от Красного Лимана.С юга и востока, с учетом взятия Константиновки.С запада, с учетом продвижения на Доброполье.Повторюсь, это нужно, чтобы взять Славянско-Краматорскую группировку в клещи, оставить ее без снабжения и ликвидировать.- При этом ходят слухи, что ВСУ могут перейти в больше наступление за счет массированного использования дронов.- Массированное использование дронов сдерживает наступление ВС РФ, но сами по себе дроны не дают возможности наступать. Для этого все равно нужен личный состав, чтобы занимать позиции. Более того, учитывая закрытое малое небо с двух сторон, это наступление обернется для Киева большими потерями. Как мне кажется, Украина сейчас не располагает значительными резервами для широкомасштабной наступательной операции. Но какие-то тактические контрудары, которые, в частности, были на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, возможны.

Кирилл Курбатов

интервью, сша, иран, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, си цзиньпин, китай, аэс, нефть, дроны, сво, переговоры