https://ukraina.ru/20260322/platsdarm-dlya-nastupleniya-na-zaporozhe-alekhin-o-moschnykh-nakatakh-zapadnee-gulyaypolya-1077049974.html
Плацдарм для наступления на Запорожье: Алехин о мощных накатах западнее Гуляйполя
В зоне ответственности группировки войск "Днепр" российские подразделения методично зачищают ВСУ в населенных пунктах Веселянка, Магдалиновка и Запасное. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-03-22T05:30
новости
запорожье
россия
запорожское направление
геннадий алехин
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4b2fe8a98607755c29335bd726caa6d8.jpg
запорожье
россия
запорожское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_54:0:969:686_1920x0_80_0_0_6e5bfd93634fdae9527d2cdb69e1d880.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожье, россия, запорожское направление, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, гуляйполе, военный, военный эксперт
Новости, Запорожье, Россия, Запорожское направление, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, Гуляйполе, военный, военный эксперт
Плацдарм для наступления на Запорожье: Алехин о мощных накатах западнее Гуляйполя
В зоне ответственности группировки войск "Днепр" российские подразделения методично зачищают ВСУ в населенных пунктах Веселянка, Магдалиновка и Запасное. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Главная цель на данном участке — формирование надежного плацдарма для масштабного весенне-летнего наступления ВС РФ в обход Орехова с прицелом на Запорожье, отметил эксперт.
Говоря о ситуации на Запорожском направлении, Алехин отметил, что более динамичная картина складывается в полосе наступления группировки "Восток". Силами 35-й и 5-й армий продолжаются мощные накаты западнее Гуляйполя.
"Гораздо более динамичная картина складывается в полосе наступления группировки "Восток", которая сейчас находится на острие атакующих действий. Силами 35-й и 5-й армий продолжаются мощные накаты западнее Гуляйполя", — подчеркнул аналитик.
По его словам, бойцы уже вышли к восточным окраинам города. "Потеря Гуляйполя станет для противника не просто тактическим поражением, а приведет к каскадному обрушению всего фланга Ореховской группировки ВСУ", — пояснил Алехин.
При этом севернее, в районе Верхней Терсы, бои перешли в городскую черту, подытожил автор статьи.
