Плацдарм для наступления на Запорожье: Алехин о мощных накатах западнее Гуляйполя

В зоне ответственности группировки войск "Днепр" российские подразделения методично зачищают ВСУ в населенных пунктах Веселянка, Магдалиновка и Запасное. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Главная цель на данном участке — формирование надежного плацдарма для масштабного весенне-летнего наступления ВС РФ в обход Орехова с прицелом на Запорожье, отметил эксперт.Говоря о ситуации на Запорожском направлении, Алехин отметил, что более динамичная картина складывается в полосе наступления группировки "Восток". Силами 35-й и 5-й армий продолжаются мощные накаты западнее Гуляйполя."Гораздо более динамичная картина складывается в полосе наступления группировки "Восток", которая сейчас находится на острие атакующих действий. Силами 35-й и 5-й армий продолжаются мощные накаты западнее Гуляйполя", — подчеркнул аналитик.По его словам, бойцы уже вышли к восточным окраинам города. "Потеря Гуляйполя станет для противника не просто тактическим поражением, а приведет к каскадному обрушению всего фланга Ореховской группировки ВСУ", — пояснил Алехин.При этом севернее, в районе Верхней Терсы, бои перешли в городскую черту, подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник контратакует, но становится уязвим на всех фронтах" на сайте Украина.ру.О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании, а также о работе связиста в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то — дурак, — директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну" на сайте Украина.ру.

