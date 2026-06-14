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ВС РФ успешно продвигаются в Константиновке

ВС РФ успешно продвигаются в Константиновке - 14.06.2026 Украина.ру

ВС РФ успешно продвигаются в Константиновке

В городе Константиновка (ДНР) российские подразделения продолжают продвижение при поддержке бронетехники и авиации. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"

2026-06-14T08:58

2026-06-14T08:58

2026-06-14T08:58

сво

спецоперация

константиновка

россия

днр

вооруженные силы украины

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🟥 Российские подразделения продвигаются в Константиновке. Штурмовики третьей и восьмой армий, а также третьего армейского корпуса проводят зачистку строений в микрорайонах Красный Октябрь, Красный город и в Первомайском районе;🟥 По данным российского военного ведомства, только за минувшие сутки бойцами было зачищено от украинских формирований более 170 зданий;🟥 В украинских СМИ появилась информация, что гарнизон ВСУ может покинуть Константиновку до конца лета. Сообщается, что сами украинские военные жалуются на шаткость позиций и отмечают, что российская армия развивает успех;🟥 В городе уже находится от 100 до 250 российских военнослужащих. Река Кривой Торец, разделяющая Константиновку пополам, играет на руку наступающей стороне. Южнее реки российские штурмовики уже имеют преобладание, в связи с чем ожидается смещение ключевых боёв на север города;🟥 Согласно публикации "Фронтовой птички", недостаточная устойчивость флангов 156-й механизированной бригады ВСУ позволяет российским подразделениям просачиваться в Константиновку без серьёзного сопротивления.14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, константиновка, россия, днр, вооруженные силы украины