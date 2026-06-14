WP: на Украине ввели систему баллов за уничтожение российских целей - 14.06.2026 Украина.ру
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WP: на Украине ввели систему баллов за уничтожение российских целей
WP: на Украине ввели систему баллов за уничтожение российских целей - 14.06.2026 Украина.ру
WP: на Украине ввели систему баллов за уничтожение российских целей
На Украине действует программа "Армия дронов", в рамках которой подразделения получают баллы за поражение российских военнослужащих и техники. Об этом сообщает The Washington Post
2026-06-14T09:56
2026-06-14T09:57
новости
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Украинские операторы беспилотников работают по системе геймификации боевых действий. Как сообщает The Washington Post, в стране действует программа "Армия дронов", которую в Киеве называют первой подобной системой в мире. Подразделения получают очки за уничтожение военнослужащих, техники, орудий и других целей, а затем могут обменять их на новые беспилотники через специальную платформу.Гендиректор украинского агентства Brave1 Андрей Гриценюк пояснил, что принцип программы строится на прямой зависимости между количеством поражённых целей и числом начисленных баллов. Для подтверждения заявки требуется не менее двух видеозаписей, однако газета отмечает, что не смогла самостоятельно проверить подлинность части представленных материалов.Количество баллов за каждую цель засекречено. Однако в публикации указывается, что ранее в украинских соцсетях сообщалось о начислении 12 баллов за одного поражённого пехотинца. Осенью баллы за тяжелораненых или убитых военнослужащих ВС РФ были удвоены.Список целей регулярно расширяется. В него добавили снайперов, малые подразделения ПВО, мобильные расчёты и операторов беспилотников. Последние оцениваются выше обычной пехоты.Издание связывает появление такой системы с изменением тактики российских войск. По словам украинских чиновников, российская армия стала отводить технику дальше от линии боевого соприкосновения, а на отдельных участках чаще действует малыми пехотными группами.WP отмечает, что обе стороны активно наращивают применение беспилотных систем. По оценкам аналитиков, именно дроны всё сильнее определяют ход боевых действий и расширяют зону поражения вдоль линии фронта.14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, The Washington Post, Россия, Киев, Украина.ру, ВКС

WP: на Украине ввели систему баллов за уничтожение российских целей

09:56 14.06.2026 (обновлено: 09:57 14.06.2026)
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : CC0, Freepik
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На Украине действует программа "Армия дронов", в рамках которой подразделения получают баллы за поражение российских военнослужащих и техники. Об этом сообщает The Washington Post
Украинские операторы беспилотников работают по системе геймификации боевых действий. Как сообщает The Washington Post, в стране действует программа "Армия дронов", которую в Киеве называют первой подобной системой в мире. Подразделения получают очки за уничтожение военнослужащих, техники, орудий и других целей, а затем могут обменять их на новые беспилотники через специальную платформу.
Гендиректор украинского агентства Brave1 Андрей Гриценюк пояснил, что принцип программы строится на прямой зависимости между количеством поражённых целей и числом начисленных баллов. Для подтверждения заявки требуется не менее двух видеозаписей, однако газета отмечает, что не смогла самостоятельно проверить подлинность части представленных материалов.
Количество баллов за каждую цель засекречено. Однако в публикации указывается, что ранее в украинских соцсетях сообщалось о начислении 12 баллов за одного поражённого пехотинца. Осенью баллы за тяжелораненых или убитых военнослужащих ВС РФ были удвоены.
Список целей регулярно расширяется. В него добавили снайперов, малые подразделения ПВО, мобильные расчёты и операторов беспилотников. Последние оцениваются выше обычной пехоты.
Издание связывает появление такой системы с изменением тактики российских войск. По словам украинских чиновников, российская армия стала отводить технику дальше от линии боевого соприкосновения, а на отдельных участках чаще действует малыми пехотными группами.
WP отмечает, что обе стороны активно наращивают применение беспилотных систем. По оценкам аналитиков, именно дроны всё сильнее определяют ход боевых действий и расширяют зону поражения вдоль линии фронта.
14 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что российские ВКС нанесли точный удар по херсонскому заводу "Заряд", который работает на нужды украинского ВПК. Использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
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