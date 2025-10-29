https://ukraina.ru/20251029/1058444781.html

Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой

29 октября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося учёного, политика и дипломата Евгения Примакова, оставившего заметный след в международной и внешней политике России

Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский СоюзБудущий политик родился 29 октября 1929 года в Киеве, но вскоре переехал с матерью в Тбилиси, где жили её родственники. Анна Яковлевна была известным и уважаемым человеком в городе – новость о приезде высококлассного гинеколога-акушера быстро разнеслась.Ещё в детские годы у Евгения Примакова проявились выдающиеся, при этом весьма разноплановые способности. В первом классе у него было прозвище "Наш Пушкин". Он опоздал к началу учебного года на неделю, за это время дети учились писать палочки и считать до десяти, а когда новенький наизусть прочитал стихотворения великого русского поэта, все открыли рты и стали называть Примакова именно так.Правда, вскоре это прозвище сменилось дружеским "Наш Женька".Примаков, как остальные мальчишки его возраста, после школы допоздна играл во дворе, но на следующий день всегда был блестяще готов к занятиям, хотя сидящим за учебниками его не видели.Однажды на уроке математики все получили двойки, Примаков сказал, что тоже не выучил домашнее задание, а потом с недоумением задавался вопросом, почему учитель не поставил ему "пару".Школьный друг Павел Горделадзе тогда сказал ему: "Видел бы ты себя со стороны, нельзя врать с таким выражением, у тебя всё на лице написано. Ты должен был встать, опустить голову и, шмыгая носом от расстройства, не глядя в лицо учителю, сказать, что тетрадь дома забыл, дома никого нет, а свой ключ ты потерял. Если вызовут к доске, сказать, что рука болит, вот тогда всем стало бы понятно, что ты урока не знаешь".Более того, они даже пытались отрепетировать эту сцену, но Примаков, по словам друга, все фразы произносил с таким чувством собственного достоинства, что он, как Станиславский, орал: "Не верю!"Будущему директору Центральной службы разведки СССР и Федеральной службы безопасности России в школьные годы удавалось выведывать различные секреты.Ученики с завистью смотрели на брюки учителя по географии Евгения Ивановича, потому что стрелки на них никогда не мялись. Тогда узнать, в чём же залог успеха, товарищи отправили именно Примакова. Учитель взял брюки Евгения, сложил аккурат пополам, натёр край мылом и загладил.Непростая жизнь в послевоенные голодные годы научила будущего премьер-министра находить выходы из разных кризисных ситуаций. В школе каждый день дети получали крохотную булочку с капелькой повидла, но наесться одной штучкой было невозможно. Тогда Примаков предложил троим своим друзьям, чтобы по очереди каждый из них съедал все 4 булочки.Уже тогда мальчик отходил от социализма – когда понемногу, но каждому.Учителя отмечали склонность Примакова к иностранным языкам и математике. Преподаватель по математике Пармен Кукава, тот самый, который не поставил двойку за якобы невыученные уроки, до конца жизни был обижен на своего ученика за то, что тот поступил не на математический факультет.Уже будучи состоявшимся человеком, Примаков, в очередной раз заглянув в школу, обнял учителя и сказал: "Ну кем бы я стал, пойди я в математический институт? Ну, профессором математики. А Вы вырастили доктора экономических наук, главного редактора Главного управления радиовещания на зарубежные страны, собственного корреспондента "Правды" на Ближнем Востоке".Ближневосточная миссия ПримаковаДелом своей жизни Примаков выбрал международные отношения.В 1953 году он окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", а через три года – аспирантуру экономического факультета МГУ. Тогда же он становится старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО) и начинает работать в Гостелерадио СССР, пройдя путь от корреспондента до главного редактора вещания на арабские страны.В 1965 году Примаков получил право выезжать за границу. Его планировали направить в роли советника вице-президента в Кению, уже даже было получено одобрение ЦК КПСС, но ситуация в этой африканской стране изменилась, и ему не выдали визу.Но, как говорится, всё, что ни делается – к лучшему. Примаков уезжает в Египет как корреспондент газеты "Правда".В своей книге "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина ХХ века – начало XXI века)" политик рассказывал, как в то время занимался тайной дипломатией по заданию партии.В 1970 году именно ему поручили озвучить позицию советского руководства лидеру "Народного фронта освобождения Палестины" Жоржу Хабашу о необходимости отказаться от придуманного им способа захватывать самолёты и делать из пассажиров заложников.В 1971 году Примаков вновь отправляется в Египет, но уже под прикрытием: официально он был корреспондентом ТАСС. В ходе изучения политической ситуации в стране Примаков приходит к выводу, что новый президент Анвар Садат отказывается от курса по сближению с СССР, заложенного его предшественником Гамалем Абдель-Насером, однако советский посол придерживался иного мнения и отказался отправлять его шифровку в Москву.Тогда корреспондент полетел в ливанскую столицу Бейрут и оттуда всё же направил информацию на Родину.Леонид Брежнев согласился с мнением Примакова о необходимости налаживать контакты с Израилем, с которым СССР разорвал дипломатические отношения после шестидневной войны 1967 года, и Политбюро ЦК КПСС поручило ему установить тайный канал связи с еврейским государством.За шесть лет Примаков провёл в Израиле и Вене несколько встреч с премьер-министром Израиля Голдой Меир, главой МИД Абба Эбан и министром обороны Моше Даяном, а позже – с их преемниками Ицхаком Рабином, Игалем Алоном и Шимоном Пересом соответственно, ещё позже – с премьер-министром Менахемом Бегином.На вопрос израильской стороны, в каком статусе он прибыл, отвечал: "Направлен в Израиль с неофициальной и конфиденциальной миссией советским руководством".Примаков пытался убедить власти Израиля покинуть оккупированные территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа в обмен на гарантии, но переговоры завершились безрезультатно. Впоследствии Египет и Израиль всё же подписали мирный договор (Кэмп-Дэвидские соглашения) при посредничестве США по просьбе Садата.В 1966 году Примаков стал посредником между курдами и властями Ирака и вплоть до 1970 года был единственным представителем СССР, который регулярно встречался с лидером иракских курдов Мустафой Барзани. Тайный визит советского политика в Оман способствовал установлению дипломатических отношений с СССР.За время работы на Ближнем Востоке Примаков установил дружеские отношения с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, королём Иордании Хусейном, президентом Сирии Хафезом Асадом и египетским лидером Хосни Мубараком.С таким товарищем хоть в разведку6 ноября 1991 года Примаков возглавил Центральную службу разведки СССР.Сотрудники ведомства поначалу восприняли новость о назначении гражданского настороженно, но постепенно оценили его аналитические способности, уважительное отношение к коллегам и решение отказаться от воинского звания.Когда президент РФ Борис Ельцин 26 декабря приехал в штаб-квартиру Службы внешней разведки, чтобы решить судьбу главного разведчика, – у него на примете был другой кандидат, – все подчиненные единогласно поддержали Примакова.Президент тут же подписал привезённый указ о назначении его первым директором Службы внешней разведки России.Американские спецслужбы пытались максимально воспользоваться непростой ситуацией в российских структурах, чтобы завербовать их сотрудников, и несколько человек перешли на их сторону."Пожалуй, самым крупным предателем оказался полковник Ощенко, находившийся в командировке в Париже. Он был завербован английской спецслужбой и тайно вывезен в Великобританию. Ознакомившись с выводами специально созданной комиссии, я заключил, что он мог побаиваться возвращения, так как перед новым назначением должен был пройти очередную проверку, которая с большой степенью вероятности могла бы выявить его нечистоплотность. Ощенко подворовывал из средств, выделяемых ему для расчётов с источниками", – писал Примаков в книге "Годы в большой политике".Несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться в то время, благодаря Примакову система внешней разведки страны не только смогла избежать ущерба от перестроечных реформ, но и стала одной из сильнейших в мире."У нас в столовой цены были такими низкими, что гости, приезжавшие к нам, даже шутили: "Вы это в качестве цирка такие ценники вывешиваете?" У нас сделали свою хлебопекарню. Сделали своё производство пельменей. Женщины, которые работали там, вынуждены были от метро до проходной Службы идти через кольцевую автодорогу — и эту проблему решили. Вот это показатель того, что Примаков был не просто директором. Он умел дойти до каждого", – вспоминает его преемник на посту главы СВР Герой России Вячеслав Трубников."Мистер "No" на страже национальных интересов России9 января 1996 года Примаков назначен министром иностранных дел России. В отличие от своего предшественника Андрея Козырева*, которого за согласие с любым предложением Запада прозвали "Мистер "да", он национальные интересы страны отстаивал жёстко и принципиально."На смену "Мистеру "Yes" пришёл "Мистер "No", российский МИД возглавил шпион", – писали западные СМИ.Именно Примаков был автором концепции о переходе внешней политики России от атлантизма к многовекторности. Ему же принадлежит идея создания формата Россия-Китай-Индия. Тогда многие считали этот проект утопией, но он в итоге стал прообразом современного БРИКС."После распада СССР и конца холодной войны начало формироваться совсем другое, однополярное мироустройство, однако Евгений Максимович обладал поистине стратегическим видением, позволившим ему заглянуть в будущее и увидеть, насколько нежизнеспособна и однобока такая однополярная модель", – сказал президент РФ Владимир Путин на "Примаковских чтениях" в 2016 году.Россия смогла избежать катастрофических последствий от санкций, введённых в 2014 году, благодаря ориентации в равной степени на все мировые регионы, а стратегическое сотрудничество с Китаем позволяет сообща решать ключевые проблемы международной повестки.Важным достижением Примакова-дипломата стало учреждение в 1997 году Совместного постоянного совета Россия – НАТО, который в 2002 году сменил Совет Россия – НАТО, а также налаживание партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном.В политике Примаков находился по одну сторону баррикады, а госсекретарь США Мадлен Олбрайт и её предшественник Генри Киссинджер – по другую, но в жизни они были друзьями. На торжественном закрытии саммита АСЕАН в июле 1998 года Примаков и Олбрайт даже спели дуэтом отрывок из фильма "Вестсайдская история".Прежде всего – РоссияПримаков возглавил правительство в очень сложный для страны период – 11 сентября 1998 года, сразу после дефолта. Ситуацию осложняло и плохое самочувствие Ельцина, так что ему пришлось взять на себя часть обязанностей президента, в частности, зарубежные визиты, но Примаков согласился занять этот пост при условии, что Кремль не будет вмешиваться в его работу.Перед премьер-министром стояло несколько задач: спасти национальную экономику, вместе с Ельциным доработать до конца его полномочий и выбрать его преемника.Примакову удалось сдержать инфляцию, насколько это было возможно (в 1998 году она составила 84%), оживить экономику, увеличить объёмы производства, а экспорт российских товаров стал выгоден из-за девальвации рубля.Однако самым ярким моментом работы Примакова в правительстве стали вовсе не экономические показатели, а его решение развернуть самолёт над Атлантикой, когда вице-президент США Альберт Гор сообщил о решении Белого дома бомбить Югославию."Если бы в этих условиях самолёт сел, и я начал бы официальный визит в Вашингтон, я был бы самым настоящим предателем. Так должен был поступить не только я, но и любой другой нормальный человек", – заявил Примаков в одном из интервью.Заслуги политика подтверждают результаты опроса фонда "Общественное мнение": 81% респондентов были против отставки Примакова, которая состоялась 12 мая 1999 года.В 2000-2001 годах он возглавлял фракцию "Отечество – Вся Россия" в Государственной Думе, в 2001-2011 годах был президентом Торгово-промышленной палаты РФ.Примаков создал "Меркурий-куб", в котором корифеи большой политики в неформальной обстановке составляли аналитические записки о состоянии современных международных отношений, многие из них по указу Путина воплощались в жизнь.Своим примером Примаков показал, как нужно сражаться за честь и достоинство своей страны даже в то время, когда в неё, ослабленную политически и экономически, не верит никто.Сегодня даже самые ярые противники России не могут не признать, что она вернула себе величие и авторитет на мировой арене. Но это было бы невозможно без той кропотливой работы, которую провёл Евгений Максимович.*признан иноагентомЧитайте также: Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину

