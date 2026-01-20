Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/istorii-pro-baydena-i-rubio-shutki-nad-zapadnymi-zhurnalistami-lavrov-podvl-diplomaticheskie-itogi-1074574309.html
Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года
Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года - 20.01.2026 Украина.ру
Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как меняется мироустройство, а также рассказал интересные истории и проявил своё блестящее чувство юмора, общаясь с представителями СМИ из США и Европы
2026-01-20T20:27
2026-01-20T20:26
эксклюзив
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
украина.ру
украина
шутки
дипломатия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074573734_0:0:3391:1908_1920x0_80_0_0_6cc812f5ef61febebe4e965995b482bd.jpg
2025 год на международной арене был насыщенным, но то, что вобрали в себя первые дни 2026-го, побьёт все рекорды по впечатлительности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в предыдущем году.Мы стали свидетелями захвата и вывоза из Венесуэлы законного президента Николаса Мадуро, протесты в Иране, в Японии активизировались разговоры об изменении Конституции касательно не просто наращивания наступательного армейского военного потенциала, но и пересмотра внеядерного статуса страны.Прямо сейчас происходят глубинные сдвиги мироустройства. Запад последние лет 10 активно противопоставлял международному праву в его принципиальном, изначальном прочтении свою концепцию миропорядка, основанного на правилах, а сейчас этот термин вообще вышел из обихода, что весьма показательно, отметил Лавров.Министр напомнил, что раньше все мировые вопросы обсуждали в ООН, потом сформировался однополярный мир, но всё изменилось после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году - стали вызревать предпосылки для того, чтобы пересмотреть целиком прозападный подход к мироустройству."При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать своё место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей. Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чём сейчас многие серьёзные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику", - сказал Лавров.Бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля и глава Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик, приглашая Путина на мероприятие в Мюнхен в 2007 году, сразу обозначил два условия участия: во-первых, на конференции говорят открыто, во-вторых, там проходит дискуссия. Путин был готов к этому в отличие от собравшихся там западных политиков. В своей речи, которую полностью переписал по пути в Германию, он публично поставил под сомнение господство США, добавив, что у Вашингтона нет необходимого потенциала, чтобы навязывать миру своё мнение.Зато спустя больше 10 лет предыдущий президент США Джо Байден сделал Путину комплимент. Лавров рассказал историю с переговоров на высшем уровне в Женеве в 2021 году. В начале встречи в узком формате присутствовали только главы государств и внешнеполитических ведомств двух стран (Госдепартаментом тогда руководил Энтони Блинкен), и американский лидер произнёс вступительную речь без всяких записок, заготовленных текстов. Байден заявил, что Россия и США - великие державы, "мы не лучше вас и не хуже, мы другие"."США создавались в результате миграции полупреступных элементов из Англии, обживались на своей территории, решали "индейскую проблему". Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжал в Соединённые Штаты, начиная с английских переселенцев, все они отправлялись в "плавильный котёл" и там "переплавлялись", независимо от своего этнического или иного происхождения, в американцев. И выходили из этого "плавильного котла" с надписью "Права человека" на лбу", - процитировал бывшего президента США Лавров.Россия же формировалась другим образом: осваивала соседние с исконным Московским княжеством пространства не путём подавления и перемалывания народов, а путём соединения с ними, сохраняя их языки, традиции, религию, культуру. Байден отметил, что в итоге Россия стала крупнейшей по площади страной, чьё население, вероятно, самое многонациональное на Земле, и где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством."Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да ещё и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что Вам это удаётся. Это были его слова: "Я не могу представить, что Россия развалится", - подытожил Лавров.Администрацию нынешнего президента США Дональда Трамп глава МИД РФ назвал администрацией прагматиков, поскольку она осознаёт необходимость не просто объединять под своим началом большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы.В этом контексте Лавров рассказал о своём разговоре с госсекретарём США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале прошлого года. Руководитель Госдепартамента заявил, что внешняя политика Соединённых Штатов при Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом. Так что Вашингтон признаёт наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров. Однако национальные интересы США и России не всегда будут совпадать, отметил Рубио, но, когда они совпадают, будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее. Лавров полностью согласился с коллегой.Пример, когда взгляды Москвы и Вашингтоне совпали, - ситуация на Украине. США – единственное западное государство, нацеленное на искоренение первопричин этого конфликта, вызванного в значительной степени Байденом, позиция России также заключается в необходимость устранить первопричины украинского кризиса, отметил глава МИД РФ. На саммите на Аляске 15 августа российская сторона приняла предложения, внесённые Вашингтоном по урегулированию, однако европейские лидеры изо всех сил пытаются переубедить Трампа изменить подход по Украине и не заключать никаких соглашений с Москвой.Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, Лавров заявил, что украинская сторона находится в очень плохой ситуации не только на фронте, в политической жизни коррупционные скандалы затмили многие другие процессы, но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем."Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", - добавил министр.Если в первоначальном варианте мирного плана Трампа из 28 пунктов была обозначена необходимость решить проблемы русского языка, то в последующих материалах, которые Россия видела, ничего этого нет.Администрация Трампа сразу появила заинтересованность в диалоге с Москвой в отличие от администрации Байдена, отметил Лавров. В 2025 году стороны приступили к обсуждению налаживания двусторонних отношений, Россия предложила договориться прежде всего, о ключевой проблеме - дипломатической недвижимости РФ в Штатах, которую администрация 44-го президента Барака Обамы в судорогах за две недели до выселения из Белого дома арестовала и которую продолжали удерживать все последующие администрации, включая, первую администрацию Трампа. Однако до сих пор ситуация сохраняется, американские коллеги не хотят на эту тему разговаривать.Ещё один пример, когда обещания Вашингтона расходятся с делом – судьба российских членов экипажа нефтяного танкера Marinera, захваченного США 7 января, когда судно, шедшее под флагом РФ, находилось в международных водах в северной части Атлантического океана, между Исландией и Великобританией."Главное для нас было освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется", - сообщил Лавров, отвечая на второй вопрос издания "Украина.ру".Российский министр иностранных дел известен во всём мире не только как блестящий дипломат, но и как человек с прекрасным чувством юмора, в чём на пресс-конференции в МИД РФ лично смогли убедиться представители СМИ из недружественных стран. Их, кстати, не просто свободно допустили на мероприятие, но и давали им слово наравне с российскими коллегами. Что резко контрастирует с положением российских журналистов, работающих на Западе.Когда право задать вопрос предоставили корреспонденту американского телеканала CNN, Лавров иронично уточнил: "CNN? Вам разрешили прийти сюда?" А дальше возникла небольшая заминка, и уже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила: "Вы не верите своему счастью?".Журналистка итальянской телерадиовещательной компании RAI начала свою речь с обращения "Мария Владимировна и мистер Лавров", но министр её поправил – "и Сергей ВикторОвич", сделав ударение на итальянский манер.Захарова предложила дать слово Британии. И пока журналист телеканала Sky News брал микрофон, Лавров сказал: "Кстати, Мария сказала "Британия", и без всяких обид считаю, что Британию нужно называть именно так — Британией. Потому что “Великобритания” — это, по сути, единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Сама себя. Ещё один такой пример был у Ливийской Джамахирии, но её больше нет. Пожалуйста, без обид".Читайте также: Дональд Трамп и альтернативная история
https://ukraina.ru/20220213/1033265237.html
https://ukraina.ru/20240502/1054825374.html
https://ukraina.ru/20260120/lavrov-rasskazal-ukrainaru-pochemu-v-kremle-zhdut-progressa-v-otnosheniyakh-imenno-s-trampom-1074554505.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074573734_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_fb247c04e61b14abd199ecbe67ca8d36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, россия, сша, украина.ру, украина, шутки, дипломатия
Эксклюзив, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Украина.ру, Украина, шутки, дипломатия

Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года

20:27 20.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как меняется мироустройство, а также рассказал интересные истории и проявил своё блестящее чувство юмора, общаясь с представителями СМИ из США и Европы
2025 год на международной арене был насыщенным, но то, что вобрали в себя первые дни 2026-го, побьёт все рекорды по впечатлительности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в предыдущем году.
Мы стали свидетелями захвата и вывоза из Венесуэлы законного президента Николаса Мадуро, протесты в Иране, в Японии активизировались разговоры об изменении Конституции касательно не просто наращивания наступательного армейского военного потенциала, но и пересмотра внеядерного статуса страны.
Прямо сейчас происходят глубинные сдвиги мироустройства. Запад последние лет 10 активно противопоставлял международному праву в его принципиальном, изначальном прочтении свою концепцию миропорядка, основанного на правилах, а сейчас этот термин вообще вышел из обихода, что весьма показательно, отметил Лавров.
Министр напомнил, что раньше все мировые вопросы обсуждали в ООН, потом сформировался однополярный мир, но всё изменилось после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году - стали вызревать предпосылки для того, чтобы пересмотреть целиком прозападный подход к мироустройству.
"При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать своё место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей. Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чём сейчас многие серьёзные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику", - сказал Лавров.
Бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля и глава Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик, приглашая Путина на мероприятие в Мюнхен в 2007 году, сразу обозначил два условия участия: во-первых, на конференции говорят открыто, во-вторых, там проходит дискуссия. Путин был готов к этому в отличие от собравшихся там западных политиков. В своей речи, которую полностью переписал по пути в Германию, он публично поставил под сомнение господство США, добавив, что у Вашингтона нет необходимого потенциала, чтобы навязывать миру своё мнение.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля 2022, 05:15
Рар раскрыл, что на самом деле означала Мюнхенская речь ПутинаЗнаменитая Мюнхенская речь Владимира Путина была предлогом для диалога, а не для конфронтации с НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар
Зато спустя больше 10 лет предыдущий президент США Джо Байден сделал Путину комплимент. Лавров рассказал историю с переговоров на высшем уровне в Женеве в 2021 году. В начале встречи в узком формате присутствовали только главы государств и внешнеполитических ведомств двух стран (Госдепартаментом тогда руководил Энтони Блинкен), и американский лидер произнёс вступительную речь без всяких записок, заготовленных текстов. Байден заявил, что Россия и США - великие державы, "мы не лучше вас и не хуже, мы другие".
"США создавались в результате миграции полупреступных элементов из Англии, обживались на своей территории, решали "индейскую проблему". Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжал в Соединённые Штаты, начиная с английских переселенцев, все они отправлялись в "плавильный котёл" и там "переплавлялись", независимо от своего этнического или иного происхождения, в американцев. И выходили из этого "плавильного котла" с надписью "Права человека" на лбу", - процитировал бывшего президента США Лавров.
Россия же формировалась другим образом: осваивала соседние с исконным Московским княжеством пространства не путём подавления и перемалывания народов, а путём соединения с ними, сохраняя их языки, традиции, религию, культуру. Байден отметил, что в итоге Россия стала крупнейшей по площади страной, чьё население, вероятно, самое многонациональное на Земле, и где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством.
"Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да ещё и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что Вам это удаётся. Это были его слова: "Я не могу представить, что Россия развалится", - подытожил Лавров.
акция в США Нет войне с Россией и Донбассом
2 мая 2024, 04:47
Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки РоссиейПобедить Америку можно тремя способами: или с помощью ядерного удара (а это означает уничтожение всего человечества), или в результате смены элит (я в это не верю), или при ее балканизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.
Администрацию нынешнего президента США Дональда Трамп глава МИД РФ назвал администрацией прагматиков, поскольку она осознаёт необходимость не просто объединять под своим началом большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы.
В этом контексте Лавров рассказал о своём разговоре с госсекретарём США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале прошлого года. Руководитель Госдепартамента заявил, что внешняя политика Соединённых Штатов при Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом. Так что Вашингтон признаёт наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров. Однако национальные интересы США и России не всегда будут совпадать, отметил Рубио, но, когда они совпадают, будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее. Лавров полностью согласился с коллегой.
Пример, когда взгляды Москвы и Вашингтоне совпали, - ситуация на Украине. США – единственное западное государство, нацеленное на искоренение первопричин этого конфликта, вызванного в значительной степени Байденом, позиция России также заключается в необходимость устранить первопричины украинского кризиса, отметил глава МИД РФ. На саммите на Аляске 15 августа российская сторона приняла предложения, внесённые Вашингтоном по урегулированию, однако европейские лидеры изо всех сил пытаются переубедить Трампа изменить подход по Украине и не заключать никаких соглашений с Москвой.
Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, Лавров заявил, что украинская сторона находится в очень плохой ситуации не только на фронте, в политической жизни коррупционные скандалы затмили многие другие процессы, но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем.
"Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", - добавил министр.
Если в первоначальном варианте мирного плана Трампа из 28 пунктов была обозначена необходимость решить проблемы русского языка, то в последующих материалах, которые Россия видела, ничего этого нет.
Администрация Трампа сразу появила заинтересованность в диалоге с Москвой в отличие от администрации Байдена, отметил Лавров. В 2025 году стороны приступили к обсуждению налаживания двусторонних отношений, Россия предложила договориться прежде всего, о ключевой проблеме - дипломатической недвижимости РФ в Штатах, которую администрация 44-го президента Барака Обамы в судорогах за две недели до выселения из Белого дома арестовала и которую продолжали удерживать все последующие администрации, включая, первую администрацию Трампа. Однако до сих пор ситуация сохраняется, американские коллеги не хотят на эту тему разговаривать.
Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
14:30
Лавров рассказал Украина.ру, почему в Кремле ждут прогресса в отношениях именно с ТрампомПри нынешнем американском президенте США впервые за долгие годы услышали доводы России. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, отвечая на вопрос изданию Украина.ру
Ещё один пример, когда обещания Вашингтона расходятся с делом – судьба российских членов экипажа нефтяного танкера Marinera, захваченного США 7 января, когда судно, шедшее под флагом РФ, находилось в международных водах в северной части Атлантического океана, между Исландией и Великобританией.
"Главное для нас было освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется", - сообщил Лавров, отвечая на второй вопрос издания "Украина.ру".
Российский министр иностранных дел известен во всём мире не только как блестящий дипломат, но и как человек с прекрасным чувством юмора, в чём на пресс-конференции в МИД РФ лично смогли убедиться представители СМИ из недружественных стран. Их, кстати, не просто свободно допустили на мероприятие, но и давали им слово наравне с российскими коллегами. Что резко контрастирует с положением российских журналистов, работающих на Западе.
Когда право задать вопрос предоставили корреспонденту американского телеканала CNN, Лавров иронично уточнил: "CNN? Вам разрешили прийти сюда?" А дальше возникла небольшая заминка, и уже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила: "Вы не верите своему счастью?".
Журналистка итальянской телерадиовещательной компании RAI начала свою речь с обращения "Мария Владимировна и мистер Лавров", но министр её поправил – "и Сергей ВикторОвич", сделав ударение на итальянский манер.
Захарова предложила дать слово Британии. И пока журналист телеканала Sky News брал микрофон, Лавров сказал: "Кстати, Мария сказала "Британия", и без всяких обид считаю, что Британию нужно называть именно так — Британией. Потому что “Великобритания” — это, по сути, единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Сама себя. Ещё один такой пример был у Ливийской Джамахирии, но её больше нет. Пожалуйста, без обид".
Читайте также: Дональд Трамп и альтернативная история
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАУкраина.руУкраинашуткидипломатия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:06Рост цен на золото компенсировал России стоимость активов, замороженных в Европе, — Bloomberg
20:53В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников, — Оперштаб Краснодарского края
20:49Обстановку в районе Константиновки передаёт ТГ-канал "Темный"
20:47В результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, двое ранены
20:27Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года
20:09В Киеве начали массово закрываться рестораны McDonald's
20:03Против политтехнолога Петрова на Украине возбуждено дело о госизмене
19:42Провал власти на местах: Лубны на Полтавщине второй день находятся в полном блэкауте
19:28ЕС прорвало: в Давосе европейские лидеры восстали против "вассалитета" и новых пошлин США
18:43Электричества в Киеве нет. Главное к этому часу
18:30Между хаосом в Вашингтоне и кризисом на Украине: мир на пороге новых испытаний
18:00Геополитическая напряженность растёт: реакции на инициативы Трампа, расколы на Украине. Итоги 20 января
17:52Вынужденное украинолюбие имени Трампа. Как Зеленский остался один на один с врагами и Тимошенко
17:35Как живёт Каракас после похищения Мадуро? Штраус о настроениях в Венесуэле
17:16Многополярность и её институциональное оформление
17:11Армия России на Славянском направлении применяет ФАБ-500
17:10Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой
17:03Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло
16:52Тимошенко высказалась о фашистском режиме на Украине, мире и выборах
16:36"Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц", заявил новый министр обороны Украины
Лента новостейМолния