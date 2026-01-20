https://ukraina.ru/20260120/istorii-pro-baydena-i-rubio-shutki-nad-zapadnymi-zhurnalistami-lavrov-podvl-diplomaticheskie-itogi-1074574309.html

Истории про Байдена и Рубио, шутки над западными журналистами: Лавров подвёл дипломатические итоги года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как меняется мироустройство, а также рассказал интересные истории и проявил своё блестящее чувство юмора, общаясь с представителями СМИ из США и Европы

2025 год на международной арене был насыщенным, но то, что вобрали в себя первые дни 2026-го, побьёт все рекорды по впечатлительности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в предыдущем году.Мы стали свидетелями захвата и вывоза из Венесуэлы законного президента Николаса Мадуро, протесты в Иране, в Японии активизировались разговоры об изменении Конституции касательно не просто наращивания наступательного армейского военного потенциала, но и пересмотра внеядерного статуса страны.Прямо сейчас происходят глубинные сдвиги мироустройства. Запад последние лет 10 активно противопоставлял международному праву в его принципиальном, изначальном прочтении свою концепцию миропорядка, основанного на правилах, а сейчас этот термин вообще вышел из обихода, что весьма показательно, отметил Лавров.Министр напомнил, что раньше все мировые вопросы обсуждали в ООН, потом сформировался однополярный мир, но всё изменилось после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году - стали вызревать предпосылки для того, чтобы пересмотреть целиком прозападный подход к мироустройству."При президенте Путине Россия в 2000-м начала осознавать своё место на международной арене, стала восстанавливать свою идентичность при полном уважении своей тысячелетней истории, своих традиций, принципов, своих друзей. Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чём сейчас многие серьёзные политики жалеют. Жалеют о том, что не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику", - сказал Лавров.Бывший советник канцлера ФРГ Гельмута Коля и глава Мюнхенской конференции по безопасности Хорст Тельчик, приглашая Путина на мероприятие в Мюнхен в 2007 году, сразу обозначил два условия участия: во-первых, на конференции говорят открыто, во-вторых, там проходит дискуссия. Путин был готов к этому в отличие от собравшихся там западных политиков. В своей речи, которую полностью переписал по пути в Германию, он публично поставил под сомнение господство США, добавив, что у Вашингтона нет необходимого потенциала, чтобы навязывать миру своё мнение.Зато спустя больше 10 лет предыдущий президент США Джо Байден сделал Путину комплимент. Лавров рассказал историю с переговоров на высшем уровне в Женеве в 2021 году. В начале встречи в узком формате присутствовали только главы государств и внешнеполитических ведомств двух стран (Госдепартаментом тогда руководил Энтони Блинкен), и американский лидер произнёс вступительную речь без всяких записок, заготовленных текстов. Байден заявил, что Россия и США - великие державы, "мы не лучше вас и не хуже, мы другие"."США создавались в результате миграции полупреступных элементов из Англии, обживались на своей территории, решали "индейскую проблему". Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжал в Соединённые Штаты, начиная с английских переселенцев, все они отправлялись в "плавильный котёл" и там "переплавлялись", независимо от своего этнического или иного происхождения, в американцев. И выходили из этого "плавильного котла" с надписью "Права человека" на лбу", - процитировал бывшего президента США Лавров.Россия же формировалась другим образом: осваивала соседние с исконным Московским княжеством пространства не путём подавления и перемалывания народов, а путём соединения с ними, сохраняя их языки, традиции, религию, культуру. Байден отметил, что в итоге Россия стала крупнейшей по площади страной, чьё население, вероятно, самое многонациональное на Земле, и где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством."Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да ещё и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что Вам это удаётся. Это были его слова: "Я не могу представить, что Россия развалится", - подытожил Лавров.Администрацию нынешнего президента США Дональда Трамп глава МИД РФ назвал администрацией прагматиков, поскольку она осознаёт необходимость не просто объединять под своим началом большое количество стран, но и в полной мере учитывать их законные интересы.В этом контексте Лавров рассказал о своём разговоре с госсекретарём США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале прошлого года. Руководитель Госдепартамента заявил, что внешняя политика Соединённых Штатов при Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом. Так что Вашингтон признаёт наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров. Однако национальные интересы США и России не всегда будут совпадать, отметил Рубио, но, когда они совпадают, будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее. Лавров полностью согласился с коллегой.Пример, когда взгляды Москвы и Вашингтоне совпали, - ситуация на Украине. США – единственное западное государство, нацеленное на искоренение первопричин этого конфликта, вызванного в значительной степени Байденом, позиция России также заключается в необходимость устранить первопричины украинского кризиса, отметил глава МИД РФ. На саммите на Аляске 15 августа российская сторона приняла предложения, внесённые Вашингтоном по урегулированию, однако европейские лидеры изо всех сил пытаются переубедить Трампа изменить подход по Украине и не заключать никаких соглашений с Москвой.Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру, Лавров заявил, что украинская сторона находится в очень плохой ситуации не только на фронте, в политической жизни коррупционные скандалы затмили многие другие процессы, но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию в качестве инструмента обезумевших западноевропейцев, конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем."Гарантии безопасности, о которых с благородным гонором говорят европейские коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима, не надо об этом забывать. Никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем: ни слова о восстановлении прав русскоязычных русских, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, снятии запрета на деятельность Украинской канонической православной церкви. Вообще ничего нет", - добавил министр.Если в первоначальном варианте мирного плана Трампа из 28 пунктов была обозначена необходимость решить проблемы русского языка, то в последующих материалах, которые Россия видела, ничего этого нет.Администрация Трампа сразу появила заинтересованность в диалоге с Москвой в отличие от администрации Байдена, отметил Лавров. В 2025 году стороны приступили к обсуждению налаживания двусторонних отношений, Россия предложила договориться прежде всего, о ключевой проблеме - дипломатической недвижимости РФ в Штатах, которую администрация 44-го президента Барака Обамы в судорогах за две недели до выселения из Белого дома арестовала и которую продолжали удерживать все последующие администрации, включая, первую администрацию Трампа. Однако до сих пор ситуация сохраняется, американские коллеги не хотят на эту тему разговаривать.Ещё один пример, когда обещания Вашингтона расходятся с делом – судьба российских членов экипажа нефтяного танкера Marinera, захваченного США 7 января, когда судно, шедшее под флагом РФ, находилось в международных водах в северной части Атлантического океана, между Исландией и Великобританией."Главное для нас было освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии. Нас заверили в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется", - сообщил Лавров, отвечая на второй вопрос издания "Украина.ру".Российский министр иностранных дел известен во всём мире не только как блестящий дипломат, но и как человек с прекрасным чувством юмора, в чём на пресс-конференции в МИД РФ лично смогли убедиться представители СМИ из недружественных стран. Их, кстати, не просто свободно допустили на мероприятие, но и давали им слово наравне с российскими коллегами. Что резко контрастирует с положением российских журналистов, работающих на Западе.Когда право задать вопрос предоставили корреспонденту американского телеканала CNN, Лавров иронично уточнил: "CNN? Вам разрешили прийти сюда?" А дальше возникла небольшая заминка, и уже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спросила: "Вы не верите своему счастью?".Журналистка итальянской телерадиовещательной компании RAI начала свою речь с обращения "Мария Владимировна и мистер Лавров", но министр её поправил – "и Сергей ВикторОвич", сделав ударение на итальянский манер.Захарова предложила дать слово Британии. И пока журналист телеканала Sky News брал микрофон, Лавров сказал: "Кстати, Мария сказала "Британия", и без всяких обид считаю, что Британию нужно называть именно так — Британией. Потому что “Великобритания” — это, по сути, единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Сама себя. Ещё один такой пример был у Ливийской Джамахирии, но её больше нет. Пожалуйста, без обид".Читайте также: Дональд Трамп и альтернативная история

