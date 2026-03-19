Война пошла не по плану: США нарушили принцип "три никогда" в Иране — мнение эксперта

Военная операция США против Ирана развивается совсем не так, как планировал Вашингтон. Тегеран решил стоять насмерть, а европейские союзники дистанцировались от поддержки Белого дома. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2026-03-19T06:00

Комментируя провальный сценарий американской операции в Иране, Иванов подтвердил, что она идет не по плану. В США есть неписаные принципы применения силы, которые сейчас нарушены."В США есть ряд неписаных принципов, которые лежат в основе применения военной силы. К ним относятся такие, как "три никогда": никогда не воюй, если ты не вынужден; никогда не воюй в одиночку; никогда не воюй слишком долго", — заявил Иванов.По его словам, без войны можно было обойтись. "Нельзя однозначно утверждать, что без войны США не могли обойтись в данной ситуации. Шли дипломатические переговоры с Ираном, которые вовсе не зашли в тупик и пространство для договорённости оставалось", — пояснил эксперт.Он также указал на отсутствие союзников. "Как оказалось, кроме Израиля союзники США дистанцировались от активного участия в операции и в случае наземной операции в Иране США окажутся один на один с Ираном. Израиль будет вынужден сконцентрироваться на обеспечении собственной безопасности", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.О том, почему ход весенней кампании на Украине будет зависеть от ситуации в Иране — в материале "Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль" на сайте Украина.ру.

