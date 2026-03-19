Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260319/voyna-poshla-ne-po-planu-ssha-narushili-printsip-tri-nikogda-v-irane--mnenie-eksperta-1076952485.html
Война пошла не по плану: США нарушили принцип "три никогда" в Иране — мнение эксперта
Военная операция США против Ирана развивается совсем не так, как планировал Вашингтон. Тегеран решил стоять насмерть, а европейские союзники дистанцировались от поддержки Белого дома. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2026-03-19T06:00
новости
иран
сша
израиль
украина.ру
война
главные новости
главное
союзники
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_9d106a1425a7415f4a94657083d3f8c0.jpg
Комментируя провальный сценарий американской операции в Иране, Иванов подтвердил, что она идет не по плану. В США есть неписаные принципы применения силы, которые сейчас нарушены."В США есть ряд неписаных принципов, которые лежат в основе применения военной силы. К ним относятся такие, как "три никогда": никогда не воюй, если ты не вынужден; никогда не воюй в одиночку; никогда не воюй слишком долго", — заявил Иванов.По его словам, без войны можно было обойтись. "Нельзя однозначно утверждать, что без войны США не могли обойтись в данной ситуации. Шли дипломатические переговоры с Ираном, которые вовсе не зашли в тупик и пространство для договорённости оставалось", — пояснил эксперт.Он также указал на отсутствие союзников. "Как оказалось, кроме Израиля союзники США дистанцировались от активного участия в операции и в случае наземной операции в Иране США окажутся один на один с Ираном. Израиль будет вынужден сконцентрироваться на обеспечении собственной безопасности", — констатировал собеседник Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076354392_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e72d26681d260a6d25c699968bac1764.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, украина.ру, война, главные новости, главное, союзники, переговоры, новости переговоров, дзен новости сво, украина.ру дзен, срочно, международные отношения, международная политика, ближний восток
Новости, Иран, США, Израиль, Украина.ру, война, Главные новости, главное, союзники, переговоры, новости переговоров, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, срочно, международные отношения, Международная политика, Ближний Восток

06:00 19.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Военная операция США против Ирана развивается совсем не так, как планировал Вашингтон. Тегеран решил стоять насмерть, а европейские союзники дистанцировались от поддержки Белого дома. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Комментируя провальный сценарий американской операции в Иране, Иванов подтвердил, что она идет не по плану. В США есть неписаные принципы применения силы, которые сейчас нарушены.
"В США есть ряд неписаных принципов, которые лежат в основе применения военной силы. К ним относятся такие, как "три никогда": никогда не воюй, если ты не вынужден; никогда не воюй в одиночку; никогда не воюй слишком долго", — заявил Иванов.
По его словам, без войны можно было обойтись. "Нельзя однозначно утверждать, что без войны США не могли обойтись в данной ситуации. Шли дипломатические переговоры с Ираном, которые вовсе не зашли в тупик и пространство для договорённости оставалось", — пояснил эксперт.
Он также указал на отсутствие союзников. "Как оказалось, кроме Израиля союзники США дистанцировались от активного участия в операции и в случае наземной операции в Иране США окажутся один на один с Ираном. Израиль будет вынужден сконцентрироваться на обеспечении собственной безопасности", — констатировал собеседник Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильУкраина.рувойнаГлавные новостиглавноесоюзникипереговорыновости переговоровдзен новости СВОУкраина.ру Дзенсрочномеждународные отношенияМеждународная политикаБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
