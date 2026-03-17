Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль"

Война против Ирана показала, что самое главное – это разведка, управление и связь. Армии России надо налаживать систему разведки, в том числе космическую. Мы, видимо, здесь недостаточно сильны

2026-03-17T19:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, экс- командир группы управления ракетным вооружением на большом противолодочном корабле "Комсомолец Украины" (Черноморский флот), военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко- Сергей Геннадьевич, в своем недавнем выступлении вы сказали, что ход весенней кампании на Украине напрямую будет зависеть от хода войны против Ирана. Сохраняется ли этот ваш прогноз в силе?- Да, сохраняется. Я имел в виду, что те ресурсы, которые тратят США и их союзники на Ближний Восток, не появятся на Украине.Во-первых, это касается высокоточных систем. Сами видите, что у киевского режима нарастают проблемы с ракетами для "Пэтриота".Во-вторых, на войну против Ирана тратится много денег. Следовательно, средств на поддержку украинской стороны тоже будет меньше.У США с Европой по этому поводу раскол. Европа не согласна с тем, что основные деньги надо тратить на Ближний Восток. Они считают, что это не их война и что надо активнее поддержать киевский режим. Но раз эти деньги и оружие на Украину не пойдут, то нам на Украине будет полегче.- Как именно мы можем этим воспользоваться? Вы сказали, что у киевского режима будет меньше ракет для "Пэтриота". При этом мы по украинским тылам больше работаем при помощи дронов.- Честно говоря, я до конца не понимаю, почему мы работаем дронами. В принципе, у нас достаточно ритмично производятся и дроны, и ракеты, в том числе баллистические. Если украинцы их чем-то и могут сбить, то только "Пэтриотами". А если у них не будет "Пэтриотов", наши ракеты будут беспрепятственно или почти беспрепятственно долетать до Украины.- Также иранское руководство из-за риторики Зеленского по поводу дронов-перехватчиков заявило, что Украина, которая оказывает помощь антииранской коалиции, стала законной целью для исламской республики. Как думаете, перейдет ли Тегеран к реализации этих угроз в части ударов по посольствам Украины в странах Ближнего Востока или обкатке на СВО иранских бойцов с новыми образцами вооружений?- Сразу скажу, что это не позиция Ирана. Это мнение одного иранского парламентария, который заседает в комитете по обороне. Но в военно-техническом смысле дотянуться до Украины Иран в состоянии.От северных границ Ирана на Каспии до Киева порядка 2000 километров по прямой. У Тегерана и сейчас есть системы, которые преодолевают это расстояние. Во-первых, это сверхтяжелые баллистические ракеты "Хорремшахр-4". Во-вторых, Иран на днях впервые применил двухступенчатую ракету "Саджиль" с боеголовкой весом в 1,5 тонны (вся ракета весит 20 тонн).Повторюсь, технически это возможно. Но для этого нужна политическая воля. Пока такое решение у Ирана не созрело.- А мы и Китаю какую еще помощь можем Ирану показать? Насколько я понимаю, по ПВО и дронам из семейства "Гераней" у нас сотрудничество идет полным ходом.- Самое главное - разведка. Для того, чтобы иранские дальнобойные ракеты находили цели на территории Израиля, надо, чтобы кто-то осуществлял целеуказание. Кроме Китая и России это сделать больше некому.- Как дальше будет развиваться ход ближневосточной войны? Говорят, что все зависит от того, удастся ли США и Израиль разбомбить Иран до такой степени, чтобы он не смог блокировать Ормузский пролив. Так ли это?- Иран не перестанет блокировать Ормузский пролив.Чтобы Иран перестал блокировать Ормузский пролив, их надо выбить с иранского берега этого пролива. Чтобы их оттуда выбить, надо провести сухопутную операцию. Я думаю, на нее никто не решится. Сил у США для этого маловато. Тех 5 тысяч морпехов, которые они собираются привезти из Японии, явно недостаточно. А если они не возьмут под контроль иранский берег, то и Ормузский пролив под контроль не возьмут.Поясню еще раз. Чтобы перекрывать Ормузский пролив, достаточно лишь несколько сотен копеечных фпв-дронов, которые будут запускать операторы, сидящие на берегу в засадах, получая питание от солнечных батарей. Если какой-то танкер вопреки желания Ирана начнет движение по проливу, они его легко атакуют. Для этого не нужны какие-то сверхскоростные катера. Хотя, говорят, что они у Ирана тоже есть.Повторюсь, берег пока принадлежит Ирану. И я пока не вижу, кто и как может отнять у него.- Теоретически США могут организовать десантную операцию, чтобы занять остров Харк, который сравнивают с нашим островом Змеиный.- Это тоже не даст контроля над Ормузским проливом. Остров Харк находится за самым узким местом этого пролива. И именно за счет этой узости пролив можно контролировать. Да, если США займут Харк, им будет проще наносить удары по возможностям экспорта энергоносителей из Ирана и наносить дополнительный ущерб его экономике. Но в военном смысле контролировать пролив Иран от этого не перестанет.- От чего же тогда зависит исход этой войны? От того, у кого быстрее ракеты закончатся?- Да. Это война на истощение. Кто первый изнеможет, тот и проиграет. А дальше все зависит от того, на каких условиях закончится война. Будут ли США восстанавливать разбитые базы или им придется убираться с Ближнего Востока? Будет ли применено тактическое ядерное оружие? Пойдут ли США на сухопутную операцию? Если да, то ограничится ли это высадкой на остров Харт или речь пойдет о более масштабном вторжении? Вряд ли американцы на это пойдут, потому что количество гробов будет слишком большое. Впрочем, ответы на все эти вопросы мы пока не знаем.- Сможет ли американский ВПК по итогам этой войны отойти от изготовления дорогостоящих ракет и начать производить что-то более дешевое и массовое?- Полностью дорогостоящее высокоточное оружие они не забросят, но параллельно с ним придется выпускать дешевые средства. Это один из уроков этой войны – дешевыми дронами можно перезагрузить все, что хочешь. В том числе такую экономику, как США. Да, они качественно делают сложные вещи, но проигрывают в простых вещах.- А мы какой вывод из этой войны должны извлечь?- Самое главное – это разведка, управление и связь. Нам надо налаживать систему разведки, в том числе космическую. Мы, видимо, здесь недостаточно сильны. Если Иран и получает какие-то данные от этих средств, то это все же китайские данные, а не наши. Вот в этом направлении надо работать.

Кирилл Курбатов

