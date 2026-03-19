Отупляющее оружие России: новый капкан для Трампа! Кто влияет на мозг президента США. Весь Запад -в труху

Продолжается война "коалиции Эпштейна" с Ираном. Хроники этой войны таковы: эскалация нарастает, а пожар войны, в прямом и переносном смысле, распространяется на все близлежащие страны.

2026-03-19T17:47

Тель-Авив, Хайфа, Катар и Южный ПарсИзраиль частично разбомбил инфраструктуру Ирана на газовом месторождении Южный Парс.Иран нанёс удар по Хайфе, аэропорту "Бен-Гурион" и Тель-Авиву и предупредил об атаке страны Залива.КСИР потребовал от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ вывести персонал с нефтехимических заводов.Сейчас во всех этих странах введена серьёзная цензура на публикацию снимков и видео разрушений, поэтому масштаб этих разрушений неясен.Но Иран заявляет, что "сожжёт дотла всю инфраструктуру" противников.В Катаре горит завод Рас-Лаффан, в этой стране также находится крупнейший в мире завод по производству СПГ. Он тоже может оказаться под ударом.Горят два завода-порта в Кувейте. Горит порт в Саудовской Аравии - тот, который на Красном море, за пределами Персидского залива.В то же время Иран заявляет, что будет бомбить нефтепром и газовую добычу соседей до тех пор, пока не прекратятся удары по его месторождениям.Иран также обещает разблокировать Ормузский пролив для всех, как только примут его условия.Коротко сегодня условия Ирана для начала переговоров: США прекращают свою военную операцию и уходят. Договариваться будут арабские страны и Иран.Иран требует репараций, снятия санкций и продолжения атомной программы.Про возможные переговоры с США глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал так: "мы испытываем отвращение" к идее переговоров с Америкой.Но пока что эскалация нарастает, а развязавший эту войну американский президент ведёт себя очень странно: угрожает начать сухопутное вторжение в Иран и обещает "больше не бомбить", но если будут отвечать - "взорвать всё!"Всё пошло не по плану? "Это не мы - это они"Знал ли об ударе Израиля по Южному Парсу президент США? Он утверждает, что нет.Это очень странная ситуация, которая вообще характерна для этой войны: кажется, у США нет никакого плана, а "союзник" его ни о чём не информирует.Как обычно, Трамп после удара отходит в сторону и говорит: а если вы дадите сдачи, то вы тогда во всём и будете виноваты!Обычная изворотливая тактика Нью-Йоркского воротилы. Только теперь у него в руках - огромная военная мощь стареющего, но всё ещё грозного "гегемона".Американский президент выпустил сообщение:"Невинный объект" разместил у себя, кстати, 6 военных баз США.А если Иран не подчинится, президент США "взорвёт весь Южный Парс с невиданной силой".Последствия этой возможной бомбардировки месторождения Южный Парс - невиданная экологическая и климатическая катастрофа во всём регионе, потеря ресурсов, логистики и всей инфраструктуры.Цены на газ, нефть, дизель и любое топливо в мире, естественно, полетят вверх. Они уже летят.Рынок США уже потерял в моменте 700 миллиардов долларов капитализации.Глава ФРС Пауэлл отказывается прогнозировать, какая будет инфляция:- Мы просто не знаем, какими будут последствия роста цен на энергоносители.Причём разрушена будет даже мировая долларовая система. Что будет с самими США? Произойдёт полный демонтаж западного мира и их союзников по "нефтедоллару".Но возможно, США, в лице Трампа, этого и добиваются?Три недели назад Трамп называл войну, которую "коалиция Эпштейна" - Израиль и США - начали в Иране - "экскурсия".Весь мир - в труху!"Краткосрочная экскурсия", - писал Дональд Трамп три недели назад, когда еще казалось, что всё будет, "как с Мадуро".По поводу причин войны Трамп прямо и откровенно врал:"Это был превентивный удар. У нас не было выбора.""В течение недели они собирались атаковать США."Как? Каким образом Иран в принципе мог атаковать США?Такое впечатление, что Трамп не вполне понимает, где находится Иран.Про армию США Трамп писал:"Большие успехи.""Значительный прогресс.""Миссия почти завершена.""Мы идём с опережением графика.""Мы потопили 47 их кораблей! Когда я услышал, я сказал: сколько? Лучше бы их было захватить!"Но "им нравится их топить". Им "весело их топить".Про Иран:"Остался ракетный потенциал в 10 процентов или даже меньше."Но всё это или почти всё было ложью."Краткосрочная экскурсия" затянулась.А был ли план?Профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета, специалист по международным отношениям, считает, что у США и не было никакого плана:- Мы не победим Иран. Мы посылаем сигнал, что мы - группа идиотов. Мы начали войну, которую не можем выиграть. Военных сил для достижения любой из поставленных целей у нас не было, и никакого плана у нас не было. Даже "Файнэншл Таймс", издание, которое очень симпатизирует США, пишет, что у нас не было плана!- Что это говорит китайцам и что это говорит русским? Это показывает им нашу неспособность. Конечно, русские достаточно контактировали со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы понять, насколько мы некомпетентны.И про Украину:- Мы израсходовали в Иране все те ракеты, о которых нас умоляла Украина.Ну, хоть немного позитива.В стиле ковбоевНа Трампа подействовали, конечно, "успешное" похищение президента Венесуэлы Мадуро в январе этого года.И такая же "успешная" 12-дневная война против Ирана прошлым летом."Успешными" эти события кажутся только на малом временном интервале. А какие будут последствия через несколько лет?В случае с Ираном последствия частично уже есть: Иран хорошо подготовился к следующему нападению "коалиции Эпштейна".Трамп же уверовал в магию простых ковбойских решений. Налетели - побомбили. Победили.Кстати, многие обозреватели в США и в мире вспоминают войну в Ираке 2003 года. Уже эта война была авантюрой, хотя и гораздо меньшего масштаба.Многие эксперты, политики, высокопоставленные сотрудники разведки США тогда отговаривали Буша-младшего от этой авантюры.Но тот принял решение - тоже в ковбойском стиле, и вроде бы выиграл. По крайней мере, так казалось поначалу.Буш-младший объявил о "победе над Ираком" на борту авианосца. Это был момент триумфа. Потом, правда, всё пошло не совсем так, как предполагалось.Но кадр был красивый, в духе Голливуда.Они хотели убить папу!И Буш-младший, как и Трамп, тоже заявлял о "превентивной войне": они хотели убить моего папу!Кроме пробирки со стиральным порошком в руках Колина Пауэлла, министра обороны США (якобы "смертоносный яд" производства Ирака), это был второй "мощнейший аргумент" Белого дома: "хотели убить папу", Джорджа Буша-старшего.У Трампа "в рукаве" тоже оказался точно такой же аргумент: они хотели напасть на США!С пробиркой со стиральным порошком решили не заморачиваться. Зачем? Если есть такой "ньюсмейкер" как Трамп.И Трамп, конечно, представлял себя так же, как Буш - младший, на борту авианосца, в своем знаменитом танце, объявляющим о победе.Аятоллу и его семью убил, школу иранскую с девочками разбомбил. Что ж, можно заявлять о победе."Окончательная победа над злом, которому 47 лет!" - уже действительно писал Трамп в своей соцсети. Окончательная! У этого "самого могущественного президента" - только так.И прямо с авианосца он в качестве победителя отправился бы на встречу в Китай. Встреча была как раз запланирована на конец марта.Теперь, правда, непонятно, состоится ли она вообще.Страшное мозговое оружие!Нужно ли ехать Трампу в Китай? Сам Трамп пока что отложил поездку на месяц.Всё очень сложно: Трамп бомбит, получается, ближайшего союзника Китая, ракеты американские уже израсходованы выше возможного уровня. А новые ракеты произвести можно только с теми редкоземельными металлами, которые есть в наличии только у Китая.Вернее, в наличии есть много где ещё, но попробуй наладь производство. Так что здесь есть определённый капкан для Трампа.И таких капканов - очень много. Гораздо больше, чем может выдержать мозг Трампа, который так любит простые решения.А на американском телевидении тем временем всерьёз обсуждают поездку в Китай с точки зрения применения "мозгового оружия".Такое оружие якобы есть у китайцев. Передала его в Китай якобы Россия. Действует не сразу! Поглупение становится заметным гораздо позже.Китай уже вроде бы тренировался, применял это оружие на американских дипломатах. Тестировали. Эффект был оглушительный: отупели очень заметно!"Он не должен ехать в Пекин!" - заклинал ведущую "эксперт по ментальному оружию".С другой стороны, может, на Трампе тоже уже тренировались? Может, поздно спохватились?Например, в интервью блогеру Трамп недавно заявил, что напал на Иран, потому что там "сбрасывают геев с крыш", "они расчленяют женщин" и что иранцы - не совсем люди. Генетически сильно отличаются от людей.Это какой-то непрекращающийся кошмар. Может, китайцы уже давно использовали русское ментальное оружие? Пушку оглупления?Есть ли у Трампа вообще мозговые волны? Кроме механизма по подсчёту триллионов, миллиардов и слов "я самый лучший президент" и "я вас всех буду бомбить", там кажется, уже нет ничего. Не на что воздействовать!Контролируемый хаос ТрампаНо если на самом деле попробовать ответить на вопрос. Зачем Трамп в принципе так себя ведёт?Ответ только один: он хочет сломать старую систему. И не только он один. Трамп - это корпорация. Корпорация "Трамп" ломает старый мир.В итоге может рухнуть вся система "нефтедоллара". А это и есть основа могущества, "кощеева игла" Штатов. Как же так?Но может, в этом и есть "хитрый план" Трампа? Уничтожить мировую долларовую, экономическую систему "старой элиты"?Конечно же, Трамп ничего не решает один.Сейчас в Вашингтоне распространяются слухи, что Трампа "заблокировали в Мар-о-Лаго глава администрации Сьюзан Вайлс и зять Джаред Кушнер" и буквально заставили его начать войну с Ираном.Но это, конечно, невозможно. Решает не Трамп, а силы, стоящие за ним.Коалиция "Трамп"Кто входит в "коалицию Трамп"? Газовщики, нефтяники, финансисты и ВПК. И Израиль, конечно. Все они очень довольны!У всех - громадные прибыли. Израиль под шумок расширяет территорию, напал на Ливан и пытается поссорить арабские страны с Ираном.Если это получится - прекрасно. Израиль увеличит жизненное пространство, а остальные соседи - уменьшат. И всё опять не столько своими руками, сколько США!Интересы американского народа, равно как и жизнь иранцев, Трампа совершенно не волнуют. Ну и что, что старый мир уничтожается и люди гибнут?А между тем состояние семейства Трамп за прошлый год увеличилось на три миллиарда!Недавно, по слухам, Кушнер и Трампы получили еще три миллиарда - от стран Залива. Правда, арабские страны об этом, кажется, уже сильно жалеют. Хотя не всё так просто: нефть и газ дорожают, а кроме того, в будущем можно будет покончить с "нефтедолларом".Ну а у США на самом деле, речь идёт о банальных старых целях. Таких же, как и при войне Буша в Ираке.Контроль над ресурсами и влияние на политические процессы на Ближнем Востоке и во всем мире.И "мозг Дональда Трампа" здесь не при чём. Это такой же мозг, как и у любого американского президента.Там всего несколько кнопок: "бомби!", "всё отрицай!", "обещай", "угрожай", "бегай по трапу, как молодой", "танцуй".Вот только что на этот раз получится из "контролируемого хаоса" Трампа?"Штормит" уже весь мир.В Египте - отключения электричества. В Шри-Ланке - не работают по средам. В Пакистане - закрыты школы, часть служащих работает дома. В Таиланде - служащие работают дома, в госучреждениях их призывают не использовать лифты.Что будет в Европе - даже предсказать невозможно.Что будет в мире и в самих США? Этого не знает никто, в том числе и сам Трамп.Но кошелёк семьи исправно пополняется, спонсоры довольны. Больше ничего не загружается в мозг.Трамп идёт по пути предшественников:"Я никогда не буду извиняться, и неважно, каковы были факты."Фразу приписывают президенту Бушу-старшему. Но это принцип, которым руководствовались практически все президенты США.Вот только в этот раз может действительно ведь получиться "весь западный мир - в труху!"Это точно, что такой план у "корпорации Трамп"?О том, какие политическ4ие последствия есть у иранского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Новый консенсус американских элит"

Елена Мурзина

