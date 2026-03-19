Новый консенсус американских элит

Оценка событий публичными экспертами (а зачастую и профессиональными политиками) грешит тем, что оценивается момент, причём его самая очевидная часть. "Трамп не смог за неделю победить Иран! Ура! Трамп проиграл! США проиграли!" События же происходят в динамике, а там не всё так очевидно и однозначно.

Насчёт проигрыша США необходимо ещё понаблюдать за развитием событий. И он точно не будет зависеть от результатов первых столкновений. Трамп скорее всего проиграл, но и в этом случае результаты вероятного внутриполитического поражения республиканцев в целом и трампистов в частности являются не столь очевидными, как кажется некоторым. Скорее события говорят о том, что в США как минимум наметился новый консенсус элит.На первом этапе демократы согласились на временный консенсус, предполагавший, что в отсутствии у демпартии проходного кандидата, Трампу дадут возможность не просто зайти на второй срок, но попытаться реализовать свою программу реформ. На втором этапе, поскольку трамписты со своими реформами провалились, но нашли оригинальное решение внешнеполитических проблем США, наметился новый консенсус, в рамках которого республиканцы не спеша, в два захода (в 2026 и в 2028 годах), сольют трампистов, при сохранении их внешнеполитической стратегии и, в смягчённом виде, частичном проведении внутриполитических преобразований. Впрочем, главным полем деятельности здесь выступает внешнеполитическое, ибо именно оно должно обеспечить США условия и ресурс для внутренней консолидации и ресурсного обеспечения борьбы за неогегемонию.Акула Додсон убивает Боба Тидбола только потому, что его Гнедая сломала ногу, а Боливар выдохся и не вынесет двоих. Он, конечно, прикарманивает долю добычи убитого – не пропадать же добру, но убивает он не за долю, а потому, что иначе Тидбол, который не может уйти от погони, попадёт в руки закона и может выдать Додсона. О полном доверии между ними свидетельствует тот факт, что Тидбол упоминает, что они с Додсоном не первый год бандитствуют вместе и между ними никогда не было споров о дележе добычи. Шок Тидбола связан с тем, что, по его мнению, Додсон должен рискнуть и дать товарищу место на своей лошади, а Додсон рисковать не хочет, он желает гарантированно сохранить свою жизнь, свободу и добычу.То есть, в принципе белые американцы друг друга просто так не убивали – это было нарушением принципа. Подчеркну не вообще не убивали – убивали и в некоторых местах довольно часто, но не убивали до тех пор, пока проблему можно было решить, за счёт других – не американцев. Вначале таковыми были индейцы, затем негры и латиноамериканцы, а на заключительном этапе весь мир, включая европейцев. Этот принцип нарушался, но то был принцип. Разница как между "мы принципиально осуждаем и наказываем кражу булки, хоть воры у нас и водятся" и "мы принципиально не платим за булку, отнимая её силой или хитростью". Убийство американцем американца ради добычи, пока можно решить проблему за счёт убийства какого-то количества индейцев – нежелательный эксцесс, виновный должен быть наказан, чтобы подобные случаи повторялись как можно реже, ибо такие эксцессы подрывают единство американцев в противостоянии внешнему миру.Нерешаемая проблема США последних десятилетий заключалась в том, что в условиях острого системного кризиса, обусловленного ресурсной недостаточностью, американцы, с одной стороны, вынуждены были резко усилить агрессивность внешней политики, ради изъятия в свою пользу ресурса других государств, что вызвало нарастание сопротивления американской гегемонии и имперское перенапряжение США, с другой стороны, предельно обострилась внутриполитическая борьба в США, так как ресурса перестало хватать на одновременное удовлетворение потребностей провластных сил и оппозиции. Следовательно власть стала дополнительным ресурсом, обеспечивающим перераспределение благ в пользу тех, кто её контролирует. Это естественным образом обострило борьбу за власть, доведя её до грани гражданской войны, но внутренний конфликт подтачивал силы США на внешнем контуре, загоняя Вашингтон в порочный круг, из которого не было выхода вплоть до национальной катастрофы.Администрация Трампа, в ходе своих бессистемных шараханий, случайно набрела на механизм, возвращающий американский элиты в привычное для них состояние, в рамках которого белый американец не стреляет в белого американца, а все проблемы решаются за счёт "индейцев" (иностранцев, включая европейцев и других союзников США). Этот механизм заключается в тотальном разрушении территорий, которые американская гегемония больше не в состоянии удерживать в своей орбите. Причём первичным является именно оценка США своих возможностей по удержанию контроля над территориями, а не наличие или отсутствие у конкретного государства желания выйти из-под американского контроля. Вы можете быть более чем лояльны США, но… "Извини, дорогая, так получилось!"Если разрушение Украины произошло во многом случайно, просто как площадки войны, то разрушение ЕС уже было обдуманным шагом, обеспеченным долгосрочной политикой, не зависимой от смены республиканских и демократических администраций в Белом доме. Европейцы зря надеются, что уйдёт Трамп и им будет легче – будет только тяжелее. Сейчас американцы подожгли Ближний Восток и раздувают пожар, стремясь распространить его на Северную Африку, Балканы, Кавказ, Среднюю, Центральную и Юго-Восточную Азию.Цель – разрушить мировую экономику и торговлю, подорвать на этой базе единство элит врагов США и добиться их внутриполитической деструкции. Майдан успешен только при наличии недовольных элит, подрывающих страну изнутри и легитимирующих выступление против власти.Но Вашингтон не просто проводит тактику выжженной земли, но целенаправленно работает над легализацией ограниченного применения ядерного оружия. Занимавшая умы американских стратегов в 70-е – 80-е годы ХХ века идея ограниченной или управляемой ядерной войны вновь популярна, причём на этот раз она имеет под собой серьёзную базу, так как не предполагает конфронтацию с Россией, Китаем или даже странами с менее мощными арсеналами. Речь идёт о выборочном применении ядерного оружия в конфликте с неядерными (пороговыми) странами, а также о возможном конфликте между ядерными странами, не обладающими сверхмощными арсеналами (например, между Индией и Пакистаном).Такое (ограниченное) применение ядерного орудия должно, по мысли американских стратегов, с одной стороны, значительно ускорить и сделать более поучительным процесс разрушения стран и территорий, теряющих американский зонтик безопасности, с другой, переход ядерного барьера должен стимулировать оппонентов США к более компромиссной позиции на переговорах по глобальному урегулированию, так как Вашингтон покажет, что не шутит, и готов к ядерной эскалации. При этом США исходят из того, что их территории ядерный ответ будет угрожать в последнюю очередь, поэтому у них всегда должна будет остаться опция выхода из конфликта в последний момент (например, когда в ядерном костре запылает Европа или антикитайский блок в Тихом океане).Обратите внимание, что США уже очень близки к тому, чтобы поджечь всю Евразию по периметру границ материка. При этом внутриполитическое давление на Трампа, несмотря на все его стратегические просчёты остаётся умеренным. Демократы намерены воспользоваться ситуацией и захватить контроль над конгрессом, чтобы выиграть следующие президентские выборы, но не ставят под сомнение необходимость продолжать войну в Заливе, а также целиком и полностью поддерживают политику, вызвавшую эту войну.США уже де факто вышли из развязанной ими войны на Украине, заявив европейцам, что это не американская война – это проблема Европы. Завтра они могут повторить тот же трюк с войной в Заливе, оставив Израиль и арабские монархии тет-а-тет с Ираном (пусть им Европа помогает, если ей нефть нужна). Следующий ход – разжечь индо-пакистанский конфликт, подключить к нему Афганистан и распространить на Среднюю Азию, после чего можно со спокойной душой приниматься за провокацию войны в Тихом океане американских союзников с Китаем.Во всех этих конфликтах ядерное оружие "висит на стене" и в любой момент "может выстрелить", а первое же его применение в любом месте, вызовет цепную реакцию "контролируемых ядерных ударов" во всех зонах конфликтов – у многих давно руки чешутся.На заключительном этапе из-за океана должны появиться США во всём блеске финансовой и экономической систем, восстановленных за счёт сбежавших из кризисных зон капиталов, и сокрушаясь сказать: "Ну прям как дети малые, на секунду нельзя без присмотра оставить – смотрите, что вы натворили". И многие вновь искренне потянутся к гегемону, потому что лучше, когда тебя немного грабят, но на жизнь хватает, чем когда тебя бросают умирать в постядерной пустыне.Американцы думают, что нашли себе новых "индейцев". Теперь вся проблема в том, что об этом думают сами "индейцы" и дадут ли они себя вновь провести на мякине стране, привыкшей являться на мировые войны к шапочному разбору и, понеся чисто символические потери, претендовать на самые большие бонусы в создающемся по итогам войны "прекрасном новом мире".

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

