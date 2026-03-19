Судные дни для Венгрии и Украины. Саммит ЕС деньги укро-нацикам обещает, но дать не может
Судные дни для Венгрии и Украины. Саммит ЕС деньги укро-нацикам обещает, но дать не может - 19.03.2026 Украина.ру
Судные дни для Венгрии и Украины. Саммит ЕС деньги укро-нацикам обещает, но дать не может
Намеченный на 19-20 марта 2026 года саммит Евросоюза в Брюсселе начался с интриги, спровоцированной информвбросом о том, что ЕС якобы смог убедить Венгрию убрать свое вето на кредит в 90 млрд евро для Украины.
2026-03-19T14:29
2026-03-19T14:29
2026-03-19T14:41
"У него (у Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. – Авт.) будет его чертов трубопровод. История с "Дружбой" совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании", – якобы сказал американскому изданию некий анонимный, но по самое никуда информированный источник из брюссельских коридоров."Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен", – сказал другой источник и Болгарскому национальному радио.Но все может оказаться фейком. Саммит обещает быть насыщенным и конфликтным. Речь, как вы понимает, шла о том, что Венгрия заблокировала выделение неонацистской Украине согласованный ястребами из ЕС во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще в декабре 2025 года кредит в сумме 90 млрд евро сроком на два года. Потому что неонацисты с Украины остановили транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию и в Словакию. Потому что "труба"-де сломалась. Более того, начали по-хамски куражиться и не допустили венгерских специалистов проверить, исправен или сломан нефтепровод.И Орбан ответил и украинцам, и ястребиным спецам-просителям из ЕС кратко, но четко: "Нет нефти — нет денег. …Пока нет нефти, не будет и денег для Киева".В ЕС, как известно, все решения, особенно те, что касаются общих денег, принимаются консенсусом. То есть обязательным согласием всех стран-членов Евросоюза. А нету общего согласия – нет и любого решения.Если не случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, то получит неонацистский Киев фигу с брюссельской капустой, а не "капусту" в виде дождя из евро. Саммит ЕС в Брюсселе может оказаться полной пустышкой по своим решениям. Точнее – по их отсутствию.Во-первых, потому, что в день открытия саммита стало известно, что ЕС даже не включил в декларацию саммита пункт о ремонте "Дружбы". Такой пункт был призван оказать давление на Киев и заставить его отремонтировать "трубу", чтобы нефть все же пошла Венгрии и Словакии.Как пишет все то же Politico, идея с ремонтом была признана несвоевременной, и, по словам дипломатов, на данный момент этот вариант отложен до лучших времен. Ну а Орбан, как было сказано выше, свою точку зрения на проблему высказал. Откровенно и ясно.Во-вторых, Орбан не может отступить от своего решения еще и по внутривенгерским причинам: 12 апреля сего года в Венгрии состоятся парламентские выборы, и если Орбан их проиграет, то лишится поста, который он занимает с 2010 года. А к тому же в полной мере ощутит тяжесть собак, которых на него навешают его оппоненты. А оппозиции есть что вешать на Орбана: авторитарные методы руководства, зажим демократии, стагнация экономики, снижение уровня жизни людей, коррупция и т. д.А свою предвыборную кампанию Орбан построил на защите национальных интересов Венгрии от любого посягательства, будь то ЕС или Украина. "Ни одной копейки венгерских денег Украине и войне там" – вот лозунг Орбана. А Украина еще и закрыла "Дружбу", фактически угрожая Венгрии энергетической блокадой.А тут еще высокомерный дурачок и недопрезидент Украины Владимир Зеленский опустился сначала до личных оскорблений Орбана, а потом и до угроз ему и его семье. В такой ситуации перед выборами Орбан никак не может поднять руки перед Зеленским.В-третьих, на схожей позиции стоит и Словакия, тоже жертва украинско-неонацистского самоуправства и шантажа: перекрытие "Дружбы" сказалось и на энергетическом балансе этой страны. В Братиславе, как и в Будапеште, не поверили Киеву, что нефтепровод поврежден. И связали отказ продолжать прокачку нефти по "Дружбе" с политическим шантажом.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава настаивает, чтобы в итоговый документ саммита был включен отдельный пункт о нефтепроводе "Дружба". А когда его требование было проигнорировано, то сказал: "По непонятным причинам это принципиально было отвергнуто. Словакия не будет голосовать за итоговые документы, которые будут касаться Украины".В итоге из-за обструкции Венгрии и Словакии под угрозой непринятия также оказался пункт о 20 пакете антироссийских санкций, которым ЕС угрожает России.По данным газеты Financial Times, нет единства и относительно того, что главной темой встречи глав государств и правительств ЕС станет кризис вокруг Ирана, а не экономические проблемы сообщества, как планировалось изначально. По данным газеты, повестка мероприятия была экстренно изменена.На саммите планировали обсудить вопросы повышения конкурентоспособности Европы в современном мире, но потом решили отвечать на более актуальные вызовы. И Politico написало: "Войны, климатические конфликты и противостояние с Венгрией омрачают встречу ЕС. Лидеры столкнутся с взрывоопасной повесткой дня: финансовое выживание Украины, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, трансатлантические противоречия и глубокие разногласия по климату".И конечно же, гвоздем программы станет поведение президента США Дональда Трампа, который очень презрительно относится и к ЕС, и к НАТО, рассматривая их как конкурентов, не как полезных и продуктивных союзников. Politico уже напророчило: "Хотя Трампа и не будет в официальной повестке дня, его давление будет ощущаться на саммите и обострит и без того напряженные дебаты по вопросам обороны, торговли и зависимости Европы от США".Все дело в том, что Трамп обижен на европейских членов НАТО за то, что они отказались помочь ему в войне с Ираном. И теперь Трамп говорит, что ему никто не нужен – ни ЕС, ни НАТО, ни – тем более – недопрезидент-попрошайка Зеленский.И ЕС события на Ближнем Востоке угрожают усилением энергетического кризиса, потому что танкеры через Ормузский пролив не идут в Европу, которую ждет катастрофа, если цены на энергоносители будут расти.В итоге, как сообщает Euractiv, многие предлагают обсудить на саммите расширение военно-морских миссий ЕС в Красном море и призвать страны-члены к "укреплению за счет предоставления новых кораблей" операции "Аталанта" и "Аспиды", призванные обеспечить евроинтересы в районе войны. Но как?И многие европейские страны реально опасаются, что как помощь Трампу, так и самостоятельные шаги ЕС с расширением мандата евромиссий и операций в Ормузском проливе могут втянуть и их, и весь Евросоюз в активные боевые действия и вообще в войну. А этого в Европе не хотят многие. Это будет уже вторая война для Европы. К первой – с Россией – она уже готовится и потому поддерживает своего цепного пса из неонацистов Украины. Но и с этой поддержкой, как видим, все не слава Богу…Очень неприятным мероприятием саммит ЕС может стать и для упомянутой выше "ястребини войны" фон дер Ляйен. Во главе Еврокомиссии она, как главный антикризисный менеджер, должна думать о том, как можно было бы оживить экономику ЕС и сделать ее более конкурентоспособной, углубив общий рынок континента, сняв лишние барьеры и преграды перед товарами, услугами и трудовыми ресурсами.Но фон дер Ляйен увлеклась милитаризацией ЕС и борьбой с Россией, форсированным втаскиванием Украины в Евросоюз, продавливанием антироссийских санкций вместо попыток восстановить связи с Москвой и вернуть на континент дешевые российские энергоносители. Милитаризация ЕС по фон дер Ляйен продолжается, но чревата опять же новой войной, а ее хотят не все. Многие евространы требуют от главы Еврокомисии конкретных экономических результатов, и как отмечает Euractiv, "на фоне растущей критики со стороны столиц создается впечатление, что лоск Урсулы начинает угасать".Непростые дни предстоит пережить и украинской делегации в Брюсселе: членство в ЕС опять откладывается, деньги обещают, но не дадут, НАТО не светит и ничем помочь не может, американцы злобно чмырят вместе со всеми европейцам и могут вообще лишить "сладкого" – перестать поставлять оружие Европе для Украины даже за деньги.Но, с другой стороны, а кто обещал, что на европути, равно как и раньше по дорогое в светлое будущее, будет легко? Еще читайте на эту тему в статье "Украина согласилась возобновить работу трубопровода "Дружба" через полтора месяца"
"У него (у Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. – Авт.) будет его чертов трубопровод. История с "Дружбой" совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании", – якобы сказал американскому изданию некий анонимный, но по самое никуда информированный источник из брюссельских коридоров.
"Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен", – сказал другой источник и Болгарскому национальному радио.
Но все может оказаться фейком. Саммит обещает быть насыщенным и конфликтным. Речь, как вы понимает, шла о том, что Венгрия заблокировала выделение неонацистской Украине согласованный ястребами из ЕС во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще в декабре 2025 года кредит в сумме 90 млрд евро сроком на два года. Потому что неонацисты с Украины остановили транзит нефти по "Дружбе" в Венгрию и в Словакию. Потому что "труба"-де сломалась. Более того, начали по-хамски куражиться и не допустили венгерских специалистов проверить, исправен или сломан нефтепровод.
И Орбан ответил и украинцам, и ястребиным спецам-просителям из ЕС кратко, но четко: "Нет нефти — нет денег. …Пока нет нефти, не будет и денег для Киева".
В ЕС, как известно, все решения, особенно те, что касаются общих денег, принимаются консенсусом. То есть обязательным согласием всех стран-членов Евросоюза. А нету общего согласия – нет и любого решения.
Если не случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, то получит неонацистский Киев фигу с брюссельской капустой, а не "капусту" в виде дождя из евро. Саммит ЕС в Брюсселе может оказаться полной пустышкой по своим решениям. Точнее – по их отсутствию.
Во-первых, потому, что в день открытия саммита стало известно, что ЕС даже не включил в декларацию саммита пункт о ремонте "Дружбы". Такой пункт был призван оказать давление на Киев и заставить его отремонтировать "трубу", чтобы нефть все же пошла Венгрии и Словакии.
Как пишет все то же Politico, идея с ремонтом была признана несвоевременной, и, по словам дипломатов, на данный момент этот вариант отложен до лучших времен. Ну а Орбан, как было сказано выше, свою точку зрения на проблему высказал. Откровенно и ясно.
Во-вторых, Орбан не может отступить от своего решения еще и по внутривенгерским причинам: 12 апреля сего года в Венгрии состоятся парламентские выборы, и если Орбан их проиграет, то лишится поста, который он занимает с 2010 года. А к тому же в полной мере ощутит тяжесть собак, которых на него навешают его оппоненты. А оппозиции есть что вешать на Орбана: авторитарные методы руководства, зажим демократии, стагнация экономики, снижение уровня жизни людей, коррупция и т. д.
А свою предвыборную кампанию Орбан построил на защите национальных интересов Венгрии от любого посягательства, будь то ЕС или Украина. "Ни одной копейки венгерских денег Украине и войне там" – вот лозунг Орбана. А Украина еще и закрыла "Дружбу", фактически угрожая Венгрии энергетической блокадой.
А тут еще высокомерный дурачок и недопрезидент Украины Владимир Зеленский опустился сначала до личных оскорблений Орбана, а потом и до угроз ему и его семье. В такой ситуации перед выборами Орбан никак не может поднять руки перед Зеленским.
В-третьих, на схожей позиции стоит и Словакия, тоже жертва украинско-неонацистского самоуправства и шантажа: перекрытие "Дружбы" сказалось и на энергетическом балансе этой страны. В Братиславе, как и в Будапеште, не поверили Киеву, что нефтепровод поврежден. И связали отказ продолжать прокачку нефти по "Дружбе" с политическим шантажом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава настаивает, чтобы в итоговый документ саммита был включен отдельный пункт о нефтепроводе "Дружба". А когда его требование было проигнорировано, то сказал: "По непонятным причинам это принципиально было отвергнуто. Словакия не будет голосовать за итоговые документы, которые будут касаться Украины".
В итоге из-за обструкции Венгрии и Словакии под угрозой непринятия также оказался пункт о 20 пакете антироссийских санкций, которым ЕС угрожает России.
По данным газеты Financial Times, нет единства и относительно того, что главной темой встречи глав государств и правительств ЕС станет кризис вокруг Ирана, а не экономические проблемы сообщества, как планировалось изначально. По данным газеты, повестка мероприятия была экстренно изменена.
На саммите планировали обсудить вопросы повышения конкурентоспособности Европы в современном мире, но потом решили отвечать на более актуальные вызовы. И Politico написало: "Войны, климатические конфликты и противостояние с Венгрией омрачают встречу ЕС. Лидеры столкнутся с взрывоопасной повесткой дня: финансовое выживание Украины, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, трансатлантические противоречия и глубокие разногласия по климату".
И конечно же, гвоздем программы станет поведение президента США Дональда Трампа, который очень презрительно относится и к ЕС, и к НАТО, рассматривая их как конкурентов, не как полезных и продуктивных союзников. Politico уже напророчило: "Хотя Трампа и не будет в официальной повестке дня, его давление будет ощущаться на саммите и обострит и без того напряженные дебаты по вопросам обороны, торговли и зависимости Европы от США".
Все дело в том, что Трамп обижен на европейских членов НАТО за то, что они отказались помочь ему в войне с Ираном. И теперь Трамп говорит, что ему никто не нужен – ни ЕС, ни НАТО, ни – тем более – недопрезидент-попрошайка Зеленский.
И ЕС события на Ближнем Востоке угрожают усилением энергетического кризиса, потому что танкеры через Ормузский пролив не идут в Европу, которую ждет катастрофа, если цены на энергоносители будут расти.
В итоге, как сообщает Euractiv, многие предлагают обсудить на саммите расширение военно-морских миссий ЕС в Красном море и призвать страны-члены к "укреплению за счет предоставления новых кораблей" операции "Аталанта" и "Аспиды", призванные обеспечить евроинтересы в районе войны. Но как?
И многие европейские страны реально опасаются, что как помощь Трампу, так и самостоятельные шаги ЕС с расширением мандата евромиссий и операций в Ормузском проливе могут втянуть и их, и весь Евросоюз в активные боевые действия и вообще в войну. А этого в Европе не хотят многие. Это будет уже вторая война для Европы. К первой – с Россией – она уже готовится и потому поддерживает своего цепного пса из неонацистов Украины. Но и с этой поддержкой, как видим, все не слава Богу…
Очень неприятным мероприятием саммит ЕС может стать и для упомянутой выше "ястребини войны" фон дер Ляйен. Во главе Еврокомиссии она, как главный антикризисный менеджер, должна думать о том, как можно было бы оживить экономику ЕС и сделать ее более конкурентоспособной, углубив общий рынок континента, сняв лишние барьеры и преграды перед товарами, услугами и трудовыми ресурсами.
Но фон дер Ляйен увлеклась милитаризацией ЕС и борьбой с Россией, форсированным втаскиванием Украины в Евросоюз, продавливанием антироссийских санкций вместо попыток восстановить связи с Москвой и вернуть на континент дешевые российские энергоносители. Милитаризация ЕС по фон дер Ляйен продолжается, но чревата опять же новой войной, а ее хотят не все. Многие евространы требуют от главы Еврокомисии конкретных экономических результатов, и как отмечает Euractiv, "на фоне растущей критики со стороны столиц создается впечатление, что лоск Урсулы начинает угасать".
Непростые дни предстоит пережить и украинской делегации в Брюсселе: членство в ЕС опять откладывается, деньги обещают, но не дадут, НАТО не светит и ничем помочь не может, американцы злобно чмырят вместе со всеми европейцам и могут вообще лишить "сладкого" – перестать поставлять оружие Европе для Украины даже за деньги.
Но, с другой стороны, а кто обещал, что на европути, равно как и раньше по дорогое в светлое будущее, будет легко?