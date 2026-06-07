https://ukraina.ru/20260607/armeniya---tse-evropa-a-vozmozhno-li-vstuplenie-armenii-v-es-v-printsipe-rozy-i-konyak-ot-nikola-1079918425.html

"Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна

"Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна - 07.06.2026 Украина.ру

"Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна

Победные реляции поступают из Брюсселя и Еревана. Ура! Урсула пришла на помощь Николу. Армянские розы, от которых отказались в России, едут в Европу! И даже одна фура - 10 тысяч роз - уже в Европе, достигла европейских прилавков! А там давно ждут

2026-06-07T08:09

2026-06-07T08:09

2026-06-07T08:09

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Зачем нам нидерландские розы, говорят в Брюсселе. Нам нужны армянские, за четыре тысячи триста километров пусть везут. Кто-нибудь верит в эту чушь? Но Пашинян гнёт свою линию. И Брюссель тоже гнёт. В воскресенье, 7 июня, в Армении выборы. Вот и пытается Брюссель помочь Пашиняну. Тем более словами - почему не "помочь"?Розы, вода, коньяк и перцыУрсула фон дер Ляйен, ласково улыбаясь, обещает Пашиняну упрощение ввоза армянских товаров в ЕС.И армянские розы там ждут, и коньяк с овощами: всё уже якобы расхватали в ЕС.Виноград, огурцы, перцы, помидоры и клубнику. Воду "Джермук", цветы и другие дары прекрасной армянской земли.По крайней мере, так рассказывает народу сам Никол Воваевич. Ну а если в ЕС что-то не возьмут, Пашинян сам всё у всех выкупит! Лично пообещал.После того, как Россельхознадзор, а также Роспотребнадзор обнаружили что-то подозрительное в овощах, трипс в цветах и какие-то коварные неприятные примеси в коньяке и вине, многие поставки в Россию были остановлены.В воде "Джермук" обнаружили гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты. Это может нанести вред здоровью и вводит потребителя в заблуждение насчет лечебных свойств воды.В цветах был обнаружен западный цветочный трипс. Остановлены 96 миллионов штук цветов. Интересно, как фуру с трипсом пропустят в Европу? Там же с этим трипсом еще строже!Есть также проблема с овощами и фруктами.Рыбу (форель) вообще ввозили незаконно - возможно, из санкционных европейских стран. Поставки приостановлены."В Европу!"Все дело в том, что Пашинян готовит страну к переходу в ЕС, но при этом хочет оставить такие же экономические льготы, которые были у Армении при членстве в ЕАЭС.Основным покупателем роз, овощей, фруктов, воды и коньяка из Армении является Россия.Если Армения выходит из ЕАЭС, то очевидно, что эти договоры будут пересмотрены. Овощи, цветы и рыбу Россия может закупить в любой другой стране, например, в Азербайджане. Дефицита в этих товарах нет. Есть, наоборот, их переизбыток.То, что розы в ЕС будут покупать только на время предвыборной кампании Пашиняна, это понятно. И то в количестве одной фуры!Но Пашинян упорно настаивает: все договоры уже заключены, Армения начинает поставки в Европу. А адреса он скажет тогда, когда нужно будет. И скажет, видимо, не всем?Спикер Госдумы Вячеслав Володин:"Пашинян использует ЕАЭС, чтобы перейти в Евросоюз. Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС. В первую очередь - России. Открыто о переходе в ЕС населению не говорит. Утаивает от граждан Армении , чего будет стоить выход страны из ЕАЭС."А экономический шок будет существенным. Для жителей Армении газ подорожает в 4 раза. Трансграничные денежные переводы (4 миллиарда долларов в год) будут резко сокращены. Миграционные льготы будут аннулированы. Трудоустройство - только по патентам.Разумеется, будут пересмотрены договоры о закупках цветов, овощей, фруктов, воды и коньяка."Армения - сердце Европы"Но Пашинян, скрывая истинные намерения, упорно тащит страну в ЕС.А в Брюсселе говорят такие ласковые речи: "Армения - это сердце Европы!"Хочется задать только один вопрос: вы это серьёзно?Зачем это нужно евробюрократам - это понятно. Протянуть щупальца, захватить власть, увеличить количество своих же бюрократов, "развивать ЕС". Кроме того, ЕС - это, по сути, НАТО. НАТО очень нужны щупальца в Армении.Для ЕС и НАТО завлечь Армению в свою орбиту - это стратегический шаг.А вот народу Армении вряд ли в ЕС будет лучше. Если народ, кстати, ещё останется.Вступай, чтобы исчезнуть!Все страны Восточной Европы после вступления в ЕС потеряли от 20 до 10 процентов своего населения.Латвия потеряла 20 процентов, Болгария - 15 процентов населения. Хорватия и Румыния - по 10 процентов населения. Причем уезжают молодые, образованные, перспективные.Для этих стран такие потери - демографическая катастрофа. И даже не катастрофа, хуже. Для Латвии и Болгарии возникает прямая угроза исчезновения нации.И если на карте их границы ещё как-то обозначены, самих стран, по сути, уже нет. Они "выедены" Евросоюзом изнутри. Там живут пенсионеры и те, кто скоро станет пенсионерами.Зачем завозить мигрантов из Африки, если рядом - Хорватия, Болгария и Латвия?Но это, конечно же, ещё далеко не все беды. Страны, вступившие в ЕС, должны отказаться от своей индустрии и сельского хозяйства.Болгария, например, раньше поставляла свои овощи и фрукты соседям (в своё время эту продукцию в больших объёмах покупал СССР), теперь завозит 70-80 процентов (!) фруктов и овощей.Болгарам "не положено" выращивать свои овощи, они обязаны покупать голландские.На АЭС "Козлодуй", построенной при помощи СССР, закрыто четыре блока.Раньше Болгария поставляла электроэнергию соседям, теперь вынуждена ее импортировать.То же самое происходит в других странах Восточной Европы.То же самое ждёт Армению, если страна выберет курс в ЕС.Атомная станция в Армении будет закрыта, разговоры об этом ведутся уже сейчас. Зеленая повестка! На самом деле, это делается для того, чтобы покупали дорогую энергию, а не получали свою.Что придумали! Свои атомные станции иметь. Это вы у себя в СССР могли строить свои станции, иметь национальные киностудии и национальные же Академии наук.АЭС и Академии в Европе могут иметь только "белые господа". Франция, например.И про овощи можно будет больше не волноваться. В овощах и цветах перестанут находить трипс и плодожорку, потому что их будет некуда поставлять. Конкуренты в Европе никому не нужны.Да и некому будет выращивать! Молодёжь уедет, естественно, в более развитые страны Европы.Зачем это Пашиняну?Зачем же Пашинян тащит Армению в ЕС?Это древний способ управления странами-вассалами.Находят местного "князька" (сегодня эти функции выполняет премьер или президент), ставят его во власть и создают условия: грабишь здесь - хранишь у нас. Потом будешь жить где-нибудь в Лондоне или на вилле в Италии.Схема добротная, работает веками.Вспомним, что сам Пашинян пришёл к власти на волне армянского Майдана. Клеймил "мародёров во власти" (это любимая тема всех НКО и других "протестных групп").Продолжает он это делать и сейчас.Ещё когда Пашинян учился на факультете журналистики Ереванского университета, он начал публиковать "изобличающие статьи". Получил даже штраф за клевету.Но быстро оказался возле президента Тер-Петросяна, который и начал продвигать Пашиняна по политической линии.Потом его блок прошел в парламент, потом Пашинян стал премьером. И вот уже восемь лет удерживает власть.Никол Пашинян всегда имел "прозападную" ориентацию, он выращен так называемыми соросовскими или околосоросовскими структурами и поддерживается ими.В Армении действует бесчисленное количество НКО, одна НКО - на сто граждан.Даже семья Пашиняна - это семья "революционера соросовских структур".Газета "Армянское время" была превращена им в семейное предприятие, которым руководила супруга Анна Акопян, тоже журналист.У них в семье четверо детей. При этом Анна и Никол официально не женаты все эти годы. А недавно Анна Акопян объявила о разрыве отношений с "супругом".Всё это делается, скорее всего, чтобы разделить капиталы и собственность, вывести из-под возможного удара.Хотя сам Пашинян позиционирует себя как человека, который "ест пирожки", в отличие от других политиков, которые любят роскошь.Может ли Армения вступить в ЕС?Но самый интересный вопрос такой: а возможно ли в принципе для Армении вступление в ЕС?Много, очень много лет ждет вступления в ЕС Турция. В 1987 году подали заявку.Просто интересно представить себе такую коллизию: Армению принимают в ЕС, раньше Турции, в ускоренном режиме. Как отреагирует на это Турция?Кстати, для вступления в ЕС Армении придется отказаться от признания геноцида армян. А также от части территорий: сейчас ещё остаётся неурегулированным спор с Азербайджаном.Придется отказаться от связи с христианством. Неизвестно, что вообще будет с Армянской апостольской церковью, руководство которой сейчас находится в жёстком конфликте с Пашиняном.Но допустим, армянский народ на это пойдёт. Откажется от признания геноцида, от территорий, от церкви.А примут ли их потом в ЕС? Или это фантом, призрак и несбыточная фантазия?21 год ждёт приема Северная Македония. Они даже поменяли название страны ради приема в ЕС! Не принимают.16 лет ждет Черногория. Ждет Сербия. Ждет Албания.Армении надо: подать заявку, привести все законодательство в соответствие с правилами ЕС, выполнить огромное количество бюрократических процедур, урегулировать территориальные споры, потом побыть в роли кандидата лет 15. И только потом...А потом потребуется согласие всех членов ЕС. Что скажет, например, Венгрия? Или Турция, которая к этому времени, возможно, вступит в ЕС?Все это такие призрачные, туманные перспективы, что и говорить о них смысла нет.Да Армения и заявку не подавала! А ЕС их и не приглашал! Только заявляли про "сердце Европы".Призраки "сердца Европы"Но дело в том, что сейчас и начинается вот такое движение в ЕС: "члены-призраки".Как Украине, например, предлагают быть "ассоциированным членом" без права голоса, без денег и субсидий.Просто сидеть на приставном стульчике возле стола ЕС (иногда, не всегда разрешают) и выполнять указания бюрократов ЕС. И генералов НАТО, естественно. Не получая взамен вообще ничего! Очень удобно.Семимильными шагами бежит Армения по пути Украины с криками: мы Европа! Европа! И радостно машет им Урсула фон дер Ляйен. Ещё кого-то удалось заманить миражом мифического "членства в ЕС".Ну а розы, вода и коньяк? Что-то подсказывает, что если этот импорт в Россию прекратится, то пить воду и коньяк придётся самим гражданам Армении. И усыпать себя лепестками роз!Но с другой стороны, Пашинян же как раз и обещает им райскую жизнь?Еще по теме - в материале Александр Ананьев: Если Пашинян победит на выборах, Армения рискует стать вторым фронтом ЕС против России.

https://ukraina.ru/20260601/manilovschina-po-pashinyanski-kiselev-o-tom-k-chemu-privedet-armeniyu-kurs-na-razryv-s-rossiey-1079661282.html

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Елена Мурзина

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