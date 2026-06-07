"Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна
Победные реляции поступают из Брюсселя и Еревана. Ура! Урсула пришла на помощь Николу. Армянские розы, от которых отказались в России, едут в Европу! И даже одна фура - 10 тысяч роз - уже в Европе, достигла европейских прилавков! А там давно ждут
Зачем нам нидерландские розы, говорят в Брюсселе. Нам нужны армянские, за четыре тысячи триста километров пусть везут. Кто-нибудь верит в эту чушь? Но Пашинян гнёт свою линию. И Брюссель тоже гнёт. В воскресенье, 7 июня, в Армении выборы. Вот и пытается Брюссель помочь Пашиняну. Тем более словами - почему не "помочь"?
Розы, вода, коньяк и перцы
Урсула фон дер Ляйен, ласково улыбаясь, обещает Пашиняну упрощение ввоза армянских товаров в ЕС.
И армянские розы там ждут, и коньяк с овощами: всё уже якобы расхватали в ЕС.
Виноград, огурцы, перцы, помидоры и клубнику. Воду "Джермук", цветы и другие дары прекрасной армянской земли.
По крайней мере, так рассказывает народу сам Никол Воваевич. Ну а если в ЕС что-то не возьмут, Пашинян сам всё у всех выкупит! Лично пообещал.
После того, как Россельхознадзор, а также Роспотребнадзор обнаружили что-то подозрительное в овощах, трипс в цветах и какие-то коварные неприятные примеси в коньяке и вине, многие поставки в Россию были остановлены.
В воде "Джермук" обнаружили гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты. Это может нанести вред здоровью и вводит потребителя в заблуждение насчет лечебных свойств воды.
В цветах был обнаружен западный цветочный трипс. Остановлены 96 миллионов штук цветов. Интересно, как фуру с трипсом пропустят в Европу? Там же с этим трипсом еще строже!
Есть также проблема с овощами и фруктами.
Рыбу (форель) вообще ввозили незаконно - возможно, из санкционных европейских стран. Поставки приостановлены.
"В Европу!"
Все дело в том, что Пашинян готовит страну к переходу в ЕС, но при этом хочет оставить такие же экономические льготы, которые были у Армении при членстве в ЕАЭС.
Основным покупателем роз, овощей, фруктов, воды и коньяка из Армении является Россия.
Если Армения выходит из ЕАЭС, то очевидно, что эти договоры будут пересмотрены. Овощи, цветы и рыбу Россия может закупить в любой другой стране, например, в Азербайджане. Дефицита в этих товарах нет. Есть, наоборот, их переизбыток.
То, что розы в ЕС будут покупать только на время предвыборной кампании Пашиняна, это понятно. И то в количестве одной фуры!
Но Пашинян упорно настаивает: все договоры уже заключены, Армения начинает поставки в Европу. А адреса он скажет тогда, когда нужно будет. И скажет, видимо, не всем?
Спикер Госдумы Вячеслав Володин:
"Пашинян использует ЕАЭС, чтобы перейти в Евросоюз. Пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС. В первую очередь - России. Открыто о переходе в ЕС населению не говорит. Утаивает от граждан Армении , чего будет стоить выход страны из ЕАЭС."
А экономический шок будет существенным. Для жителей Армении газ подорожает в 4 раза. Трансграничные денежные переводы (4 миллиарда долларов в год) будут резко сокращены. Миграционные льготы будут аннулированы. Трудоустройство - только по патентам.
Разумеется, будут пересмотрены договоры о закупках цветов, овощей, фруктов, воды и коньяка.
"Армения - сердце Европы"
Но Пашинян, скрывая истинные намерения, упорно тащит страну в ЕС.
А в Брюсселе говорят такие ласковые речи: "Армения - это сердце Европы!"
Хочется задать только один вопрос: вы это серьёзно?
Зачем это нужно евробюрократам - это понятно. Протянуть щупальца, захватить власть, увеличить количество своих же бюрократов, "развивать ЕС". Кроме того, ЕС - это, по сути, НАТО. НАТО очень нужны щупальца в Армении.
Для ЕС и НАТО завлечь Армению в свою орбиту - это стратегический шаг.
А вот народу Армении вряд ли в ЕС будет лучше. Если народ, кстати, ещё останется.
Вступай, чтобы исчезнуть!
Все страны Восточной Европы после вступления в ЕС потеряли от 20 до 10 процентов своего населения.
Латвия потеряла 20 процентов, Болгария - 15 процентов населения. Хорватия и Румыния - по 10 процентов населения. Причем уезжают молодые, образованные, перспективные.
Для этих стран такие потери - демографическая катастрофа. И даже не катастрофа, хуже. Для Латвии и Болгарии возникает прямая угроза исчезновения нации.
И если на карте их границы ещё как-то обозначены, самих стран, по сути, уже нет. Они "выедены" Евросоюзом изнутри. Там живут пенсионеры и те, кто скоро станет пенсионерами.
Зачем завозить мигрантов из Африки, если рядом - Хорватия, Болгария и Латвия?
Но это, конечно же, ещё далеко не все беды. Страны, вступившие в ЕС, должны отказаться от своей индустрии и сельского хозяйства.
Болгария, например, раньше поставляла свои овощи и фрукты соседям (в своё время эту продукцию в больших объёмах покупал СССР), теперь завозит 70-80 процентов (!) фруктов и овощей.
Болгарам "не положено" выращивать свои овощи, они обязаны покупать голландские.
1 июня, 14:40Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с РоссиейНынешняя Армения с ее европейскими устремлениями повторяет путь Грузии, но в Тбилиси этот опыт со временем признали неудачным. Может быть Еревану стоит поучиться на ошибках других? Впрочем, своей головы, как говорят в России, не пришьешь. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
На АЭС "Козлодуй", построенной при помощи СССР, закрыто четыре блока.
Раньше Болгария поставляла электроэнергию соседям, теперь вынуждена ее импортировать.
То же самое происходит в других странах Восточной Европы.
То же самое ждёт Армению, если страна выберет курс в ЕС.
Атомная станция в Армении будет закрыта, разговоры об этом ведутся уже сейчас. Зеленая повестка! На самом деле, это делается для того, чтобы покупали дорогую энергию, а не получали свою.
Что придумали! Свои атомные станции иметь. Это вы у себя в СССР могли строить свои станции, иметь национальные киностудии и национальные же Академии наук.
АЭС и Академии в Европе могут иметь только "белые господа". Франция, например.
И про овощи можно будет больше не волноваться. В овощах и цветах перестанут находить трипс и плодожорку, потому что их будет некуда поставлять. Конкуренты в Европе никому не нужны.
Да и некому будет выращивать! Молодёжь уедет, естественно, в более развитые страны Европы.
Зачем это Пашиняну?
Зачем же Пашинян тащит Армению в ЕС?
Это древний способ управления странами-вассалами.
Находят местного "князька" (сегодня эти функции выполняет премьер или президент), ставят его во власть и создают условия: грабишь здесь - хранишь у нас. Потом будешь жить где-нибудь в Лондоне или на вилле в Италии.
Схема добротная, работает веками.
Вспомним, что сам Пашинян пришёл к власти на волне армянского Майдана. Клеймил "мародёров во власти" (это любимая тема всех НКО и других "протестных групп").
Продолжает он это делать и сейчас.
Ещё когда Пашинян учился на факультете журналистики Ереванского университета, он начал публиковать "изобличающие статьи". Получил даже штраф за клевету.
Но быстро оказался возле президента Тер-Петросяна, который и начал продвигать Пашиняна по политической линии.
Потом его блок прошел в парламент, потом Пашинян стал премьером. И вот уже восемь лет удерживает власть.
Никол Пашинян всегда имел "прозападную" ориентацию, он выращен так называемыми соросовскими или околосоросовскими структурами и поддерживается ими.
В Армении действует бесчисленное количество НКО, одна НКО - на сто граждан.
Даже семья Пашиняна - это семья "революционера соросовских структур".
Газета "Армянское время" была превращена им в семейное предприятие, которым руководила супруга Анна Акопян, тоже журналист.
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У них в семье четверо детей. При этом Анна и Никол официально не женаты все эти годы. А недавно Анна Акопян объявила о разрыве отношений с "супругом".
Всё это делается, скорее всего, чтобы разделить капиталы и собственность, вывести из-под возможного удара.
Хотя сам Пашинян позиционирует себя как человека, который "ест пирожки", в отличие от других политиков, которые любят роскошь.
Может ли Армения вступить в ЕС?
Но самый интересный вопрос такой: а возможно ли в принципе для Армении вступление в ЕС?
Много, очень много лет ждет вступления в ЕС Турция. В 1987 году подали заявку.
Просто интересно представить себе такую коллизию: Армению принимают в ЕС, раньше Турции, в ускоренном режиме. Как отреагирует на это Турция?
Кстати, для вступления в ЕС Армении придется отказаться от признания геноцида армян. А также от части территорий: сейчас ещё остаётся неурегулированным спор с Азербайджаном.
Придется отказаться от связи с христианством. Неизвестно, что вообще будет с Армянской апостольской церковью, руководство которой сейчас находится в жёстком конфликте с Пашиняном.
Но допустим, армянский народ на это пойдёт. Откажется от признания геноцида, от территорий, от церкви.
А примут ли их потом в ЕС? Или это фантом, призрак и несбыточная фантазия?
21 год ждёт приема Северная Македония. Они даже поменяли название страны ради приема в ЕС! Не принимают.
16 лет ждет Черногория. Ждет Сербия. Ждет Албания.
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Армении надо: подать заявку, привести все законодательство в соответствие с правилами ЕС, выполнить огромное количество бюрократических процедур, урегулировать территориальные споры, потом побыть в роли кандидата лет 15. И только потом...
А потом потребуется согласие всех членов ЕС. Что скажет, например, Венгрия? Или Турция, которая к этому времени, возможно, вступит в ЕС?
Все это такие призрачные, туманные перспективы, что и говорить о них смысла нет.
Да Армения и заявку не подавала! А ЕС их и не приглашал! Только заявляли про "сердце Европы".
Призраки "сердца Европы"
Но дело в том, что сейчас и начинается вот такое движение в ЕС: "члены-призраки".
Как Украине, например, предлагают быть "ассоциированным членом" без права голоса, без денег и субсидий.
Просто сидеть на приставном стульчике возле стола ЕС (иногда, не всегда разрешают) и выполнять указания бюрократов ЕС. И генералов НАТО, естественно. Не получая взамен вообще ничего! Очень удобно.
Семимильными шагами бежит Армения по пути Украины с криками: мы Европа! Европа! И радостно машет им Урсула фон дер Ляйен. Ещё кого-то удалось заманить миражом мифического "членства в ЕС".
Ну а розы, вода и коньяк? Что-то подсказывает, что если этот импорт в Россию прекратится, то пить воду и коньяк придётся самим гражданам Армении. И усыпать себя лепестками роз!
Но с другой стороны, Пашинян же как раз и обещает им райскую жизнь?
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