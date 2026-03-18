Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами

Британские ракеты Storm Shadow обладают скоростью в 1000 км/ч, летят на высоте в 30-40 метров и покрывают расстояние до 560 километров. Они были приспособлены под пуски с Су-24 и представляют реальную угрозу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-18T04:30

По словам Алехина, дальность этих ракет позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. Дальность крылатых ракет, которые получил противник, позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. "Взлетел самолёт, осуществил пуски, и бегом назад в укрытие — железобетонный ангар на военном аэродроме. Британские ракеты с повышенной дальностью полета представляют собой реальную угрозу", — подчеркнул военный обозреватель.Он пояснил, что сбивать сами самолёты противника истребительной авиацией проблематично. "Наши ракеты "воздух-воздух" бьют на 350 километров. При этом нам тоже без поддержки ПВО далеко не залететь", — добавил Алехин.Эксперт предложил конкретное решение. "Вариант здесь видится в применении самолётов ДРЛО, которые способны засечь пуски на большой дистанции и передать их координаты системам ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.

