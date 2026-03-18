https://ukraina.ru/20260318/storm-shadow-nesut-sereznuyu-ugrozu-alekhin-nazval-sposob-borby-s-britanskimi-raketami-1076912191.html
Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
Британские ракеты Storm Shadow обладают скоростью в 1000 км/ч, летят на высоте в 30-40 метров и покрывают расстояние до 560 километров. Они были приспособлены под пуски с Су-24 и представляют реальную угрозу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-18T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058997143_0:134:1200:809_1920x0_80_0_0_22f65995d137cce98289f1fde02c7f71.jpg
По словам Алехина, дальность этих ракет позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. Дальность крылатых ракет, которые получил противник, позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. "Взлетел самолёт, осуществил пуски, и бегом назад в укрытие — железобетонный ангар на военном аэродроме. Британские ракеты с повышенной дальностью полета представляют собой реальную угрозу", — подчеркнул военный обозреватель.Он пояснил, что сбивать сами самолёты противника истребительной авиацией проблематично. "Наши ракеты "воздух-воздух" бьют на 350 километров. При этом нам тоже без поддержки ПВО далеко не залететь", — добавил Алехин.Эксперт предложил конкретное решение. "Вариант здесь видится в применении самолётов ДРЛО, которые способны засечь пуски на большой дистанции и передать их координаты системам ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058997143_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4bc4043396e837d905517576a4a36a4e.jpg
