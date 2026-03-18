Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами - 18.03.2026 Украина.ру
Storm Shadow несут серьезную угрозу: Алехин назвал способ борьбы с британскими ракетами
Британские ракеты Storm Shadow обладают скоростью в 1000 км/ч, летят на высоте в 30-40 метров и покрывают расстояние до 560 километров. Они были приспособлены под пуски с Су-24 и представляют реальную угрозу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам Алехина, дальность этих ракет позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. Дальность крылатых ракет, которые получил противник, позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. "Взлетел самолёт, осуществил пуски, и бегом назад в укрытие — железобетонный ангар на военном аэродроме. Британские ракеты с повышенной дальностью полета представляют собой реальную угрозу", — подчеркнул военный обозреватель.Он пояснил, что сбивать сами самолёты противника истребительной авиацией проблематично. "Наши ракеты "воздух-воздух" бьют на 350 километров. При этом нам тоже без поддержки ПВО далеко не залететь", — добавил Алехин.Эксперт предложил конкретное решение. "Вариант здесь видится в применении самолётов ДРЛО, которые способны засечь пуски на большой дистанции и передать их координаты системам ПВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Борис Рожин: России выгодно, когда Иран идет на жесткий размен ударами, чтобы отправить США в нокаут" на сайте Украина.ру.
Британские ракеты Storm Shadow обладают скоростью в 1000 км/ч, летят на высоте в 30-40 метров и покрывают расстояние до 560 километров. Они были приспособлены под пуски с Су-24 и представляют реальную угрозу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По словам Алехина, дальность этих ракет позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. Дальность крылатых ракет, которые получил противник, позволяет осуществлять пуски из тыловых районов.
"Взлетел самолёт, осуществил пуски, и бегом назад в укрытие — железобетонный ангар на военном аэродроме. Британские ракеты с повышенной дальностью полета представляют собой реальную угрозу", — подчеркнул военный обозреватель.
Он пояснил, что сбивать сами самолёты противника истребительной авиацией проблематично. "Наши ракеты "воздух-воздух" бьют на 350 километров. При этом нам тоже без поддержки ПВО далеко не залететь", — добавил Алехин.
Эксперт предложил конкретное решение. "Вариант здесь видится в применении самолётов ДРЛО, которые способны засечь пуски на большой дистанции и передать их координаты системам ПВО", — резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
