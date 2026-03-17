Полковник Геннадий Алехин: ВСУ используют F-16 для обстрела приграничья, которые мы пока не можем достать

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-17T12:56

На всех участках Харьковского направления позиционные бои зачастую перерастают во встречные боестолкновения.На Волчанском участке штурмовые группы группировки "Север" продвинулись в районе Волчанских Хуторов. В ходе скоротечного боя взяты в плен несколько военнослужащих ВСУ, остальные бойцы штурмовой группы противника уничтожены при попытке форсировать реку Волчья возле села Малая Волчья. По боевым группам ВСУ отработала наша армейская авиация, уничтожив живую силу противника. Военные химики "северян" продолжают поддерживать действия наших штурмовиков, выжигая ударами ТОС опорные пункты 157-й тяжелой мехбригады по периметру Волчанских Хуторов. Наша разведка вскрыла точное местоположение, а армейская авиация уничтожила боевые группы ВСУ в районе Караичного.На Липцевском участке заметное оживление со стороны Графского и Верхней Писаревки в лесной зоне вдоль автомобильной трассы, соединяющей эти населенные пункты по направлению к Липцам. Наши операторы БПЛА, артиллеристы наносили удары по ранее вскрытым объектам противника. Подразделения РХБЗ российской армии уничтожили ударами ТОС скопление личного состава 127-й тяжелой мехбригады в лесном массиве севернее Избицкого. В районе Великого Бурлука силами армейской авиации нанесен удар по сосредоточению живой силы 3-й тяжелой мехбригады в районе Колодезного. Здесь противник активно оборудует позиции в лесных массивах по рубежу Григоровка — Колодезное — Нововасильевка. Наши артиллеристы и операторы БпЛА наносят огневое поражение, уничтожая живую силу и технику противника.При этом противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по приграничным регионам России. В небе периодически появляются самолёты с трезубцем на фюзеляже — это ещё советского производства истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, западные F-16 и Mirage. Несмотря на то, что особой погоды в небе над Украиной они не делают, в первую очередь из-за своей малочисленности, эффективности работы российских средств ПВО и истребительной авиации, они исправно приносят головную боль теми же британскими ракетами Storm Shadow, которые недавно ударили по Брянску. Они обладают скоростью в 1000 км/ч, летят на высоте в 30−40 метров и покрывают расстояние до 560 километров.Поставленные киевскому режиму ракеты были приспособлены под пуски с Су-24. И, главное, ВВС Украины даются разведданные для поражения, а возможно, указываются и конкретные цели. Дальность крылатых ракет, которые получил противник, позволяет осуществлять пуски из тыловых районов. Собственно, так и делается — взлетел самолёт, осуществил пуски, и бегом назад в укрытие — железобетонный ангар на военном аэродроме. Британские ракеты с повышенной дальностью полета представляют собой реальную угрозу.По мнению наших военных специалистов, сами самолёты противника сбивать истребительной авиацией проблематично, наши ракеты "воздух-воздух" бьют на 350 километров. В ВСУ это знают и "красную черту" не переступают. При этом нам тоже без поддержки ПВО далеко не залететь. Вариант здесь видится в применении самолётов ДРЛО, которые способны засечь пуски на большой дистанции и передать их координаты системам ПВО.Сейчас западный мир задействовал против нас все типы войн, включая террористическую. Подробнее — в материале Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260316/voennyy-ekspert-boris-rozhin-rossiya-tochno-osvobodit-orekhov-dobropole-konstantinovku-i-krasnyy-liman-1076856234.html

