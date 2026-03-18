Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России - 18.03.2026 Украина.ру
Дмитрий Суслов: Европа требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России
Послы Британии и Франции были вызваны в МИД России после ударов ракетами Storm Shadow по Брянску. Им указали на непосредственную причастность их стран к этой террористической атаке. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
© РИА Новости . Максим Блинов / Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Послы Британии и Франции были вызваны в МИД России после ударов ракетами Storm Shadow по Брянску. Им указали на непосредственную причастность их стран к этой террористической атаке. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
После ударов ракетами Storm Shadow по Брянску послы Британии и Франции были вызваны в МИД России. Им указали на непосредственную причастность их стран к этой террористической атаке. Москва также подчеркнула, что в случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях Киева на них ляжет ответственность за эскалацию напряженности.
Отвечая на вопрос о том, нужен ли этот удар Зеленскому и европейцам, чтобы снова привлечь внимание к Украине, эксперт заявил о попытке сорвать переговоры. "Европа и киевский режим, который выполняет инструкции своих европейских кураторов, пытаются сорвать переговорный процесс", — сказал Суслов.
По его словам, диалог между Россией и США по Украине не прерывается, несмотря на внимание мира к Ирану. "А европейцы хотят сорвать переговорный процесс, который пока продолжается без европейского участия. Хотя всем понятно, что с европейским участием никакого переговорного процесса в принципе быть не может", — пояснил эксперт.
Он отметил, что Европа затягивает вооруженный конфликт и открытым текстом требует от Украины продолжать войну, рассчитывая на истощение России.
"И чтобы продемонстрировать, что без Европы никакие мирные соглашения в принципе быть не могут, они наносят соответствующие террористические удары по российской территории", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Суслов: России надо не только пугать Британию ядерным оружием, но и начать с ней гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников" на сайте Украина.ру.
