https://ukraina.ru/20260316/voyna-v-irane-okazalas-nekstati-dlya-ukrainy--the-american-conservative-1076829180.html

Война в Иране оказалась "некстати для Украины" — The American Conservative

Россия из-за конфликта на Ближнем Востоке "получит доходы от продажи нефти", а Киев окажется главным проигравшим, поскольку "недосчитается оборонительных вооружений". Об этом 15 марта пишет журнал The American Conservative (TAC)

2026-03-16T03:02

новости

сша

иран

владимир путин

украина

россия

война на украине

удар по ирану

война в иране

ближний восток

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074508802_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_e348afff13005059073d13977d49526b.jpg

"Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины", — говорится в публикации американского издания.Кроме того, отмечают авторы материала, пауза в переговорах по урегулированию конфликта грозит Украине "дальнейшими потерями в личном составе и территориях", снизит её обороноспособность и ослабит рычаги влияния Киева за столом переговоров.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.В ответ на агрессию Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

