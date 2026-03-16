https://ukraina.ru/20260316/ostrov-neftyanykh-sokrovisch-neozhidannoe-mesto-gde-mozhet-reshitsya-konflikt-vokrug-irana-1076851245.html

Остров нефтяных сокровищ. Неожиданное место, где может решиться конфликт вокруг Ирана

Пошла третья неделя военной операции США и Израиля против Ирана. Провал блицкрига очевиден, однако американцы по-прежнему демонстрируют уверенность в конечном успехе. Вопрос в том, как его достичь. Сейчас в Белом доме рассматривают несколько вариантов

эксклюзив

иран

израиль

франция

дональд трамп

эммануэль макрон

моджтаба хаменеи

хезболла

rafale

bloomberg

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076297950_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_71c6dc1b0353dd388c36002929e453af.jpg

Это не их войнаОдной из болевых точек конфликта, является Ормузский пролив. Сейчас иранцы фактически блокируют судоходство по этому участку Аравийского моря, через который государства Персидского залива экспортируют свою нефть. Точнее судоходство сохраняется, но только для танкеров под флагом Ирана, которые продолжают таким маршрутом поставлять нефть до адресатов, в т.ч. до Китая.В итоге другие страны региона столкнулись с большими проблемами при экспорте своей нефти, что в конечном итоге неизбежно сказывается на мировых ценах на черное золото. Все это не выгодно Соединенным Штатам, которые пока не могут никак решить этот вопрос.Вариантов тут пока просматривается два. Первый – обеспечить силовую поддержку судам в Ормузском проливе и при необходимости обеспечить их проход силой. При этом просто так таскать для кого-то каштаны из огня американцы не хотят, поэтому планируют переложить это бремя на другие страны."Было бы неплохо, если бы другие страны следили за этим (Ормузским проливом – ред.) вместе с нами, и мы поможем. Мы будем работать с ними", - заявил президент США Дональд Трамп.По его словам, всего семь стран сильно зависят от ближневосточной нефти, поэтому они должны прямо поучаствовать в разблокировке злополучного пролива.О каких странах идет речь он не уточнил, однако ранее он перечислил Великобританию, Китай, Францию, Южную Корею и Японию в качестве государств, которые могут направить в регион свои военные корабли. Уже известно, что Германия в возможном морском конвое принимать участие не будет."Это не наша война, мы её не начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания конфликта, но дополнительные военные корабли в регионе вряд ли этому помогут. Американцы выбрали этот путь — вместе с израильтянами. Мы критиковали это лишь очень сдержанно. Но следующий шаг может втянуть нас в этот конфликт", - приводит агентство dpa слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.По его словам, Германия несет ответственность за восточный фланг НАТО и Атлантику. "Это наша главная ответственность. Все остальное — это вещи, которые могут добавляться в отдельных случаях, а могут и не добавляться", - сказал глава ведомства. Прикрутить "нефтяной клапан"Второй вариант, который дискутируется в Вашингтоне, заключается в атаке и даже захвате иранского острова Харк в северной части Персидского залива, пишет издание Axios.Этот небольшой остров, на котором проживает менее 10 тыс. человек, называют "нефтяным клапаном" Исламской Республики. Именно там расположены главные наливные мощности и терминалы для загрузки танкеров, через которые проходит порядка 90% экспортируемой Ираном нефти.Соединенные Штаты некоторое время назад уже нанесли по острову "один из самых мощных в истории Ближнего Востока ударов" (так заявил Трамп), разрушив, по информации Белого дома, всю военную инфраструктуру на этой территории.Теперь же речь идет о полноценной сухопутной операции с целью установления американского контроля над Харком, что для Тегерана сильно осложнит экспорт нефти.Маленькая победоносная операция на острове Харк, с одной стороны, позволит Трампу дать наглядный ответ тем своим критикам, которые считают войну с Ираном опасной авантюрой, однако издержки в этом случае также велики.В Тегеране понимают угрозу и поэтому уже предупредили оппонентов, что в случае захвата своих островных территорий они обрушат всю свою военную мощь на нефтяную инфраструктуру в других странах, которая связана с американскими компаниями.Какой вариант выберет Трамп и как дальше будет развиваться конфликт – не знает никто, кроме разве что самого американского президента. Bloomberg утверждает, что европейцы видят признаки того, что военная кампания США против Ирана скоро закончится, о чем говорит усиление ударов по Исламской Республике. Это может быть прологом к скорому объявлению о формальной победе Соединенных Штатов над Ираном, после чего региональным союзникам Вашингтона придется самим разбираться с остаточной угрозой со стороны Тегерана.Сами же ближневосточные государства, ориентированные на американцев, настроены более пессимистично. Местные чиновники признались Bloomberg, что прекратить войну Трамп может только в случае устойчивого роста цен на нефть.Франция ищет выходПока американский президент пытается собрать коалицию для разблокировки Ормузского пролива, президент Франции Эммануэль Макрон решил для начала воспользоваться традиционными дипломатическими каналами и поговорил вечером 15 марта по телефону с иранским президентом Масудом Пезешкианом.В изложении Елисейского дворца говорится, что Париж призвал Тегеран "немедленно положить конец неприемлемым атакам, которые Иран совершает против стран региона, будь то напрямую или через доверенных лиц, в том числе в Ливане и Ираке".По словам Макрона, "неконтролируемая эскалация" ввергает "весь регион в хаос с серьезными последствиями сегодня и на годы вперед"."Я напомнил ему, что Франция действует в строго оборонительных рамках, направленных на защиту своих интересов, своих региональных партнеров и свободы судоходства, и что неприемлемо, чтобы наша страна становилась мишенью", - написал французский лидер в соцсети Х.Недавно французские вооруженные силы понесли первую официальную потерю из-за конфликта в Иране. После атаки беспилотника по курдской базе Мала-Кара близ Эрбиля в соседнем Ираке погиб офицер армии Франции.Французская военная миссия с 2014 года развернута в Ираке и Сирии, где частенько ее атакуют поддерживаемые Ираном иракские шииты."Они (Иран - ред.) пытаются нанести удар по американским интересам в регионе, и, конечно, по Израилю, а также по странам, в которых размещены американские войска. А теперь они распространяют это и на союзников этих стран, включая Францию", - приводит канал Euronews слова бывшего командующего французской группировкой в Ираке Жан-Марка Вижилана.По информации Bloomberg, Париж является застрельщиком закулисных переговоров с Ираном по разблокировке Ормузского пролива, поэтому звонок Макрона Пезешкиану лежит полностью в этой логике.Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, европейцы не горят желанием организовывать военное сопровождение судов через пролив, опасаясь дальнейшей эскалации, поэтому пытаются повлиять на позицию иранского руководства через переговоры. Утверждается, что к Франции может присоединиться Италия, а посредниками выступают Саудовская Аравия, Оман и Турция.Помимо проблем с Ормузским проливом и ударов по французским базам Париж также испытывает трудности чисто военного характера – кончаются ракеты для местных истребителей Rafale. Дело в том, что при помощи этих ракет французская авиация ведет борьбу с иранскими дронаме Shahed, сообщает La Tribune.Отмечается, что слишком быстрое расходование ракет ставит под вопрос боеспособность французской авиации, из-за чего минобороны страны на днях созвало экстренное совещание для того, чтобы найти пути решения этой задачи.Израиль официально вторгается в ЛиванЧто касается Ирана, то власти этой страны продолжают уверять мир в своей неминуемой победе над агрессорами."Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию", - заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.Пока же боевые действия продолжаются. Так, израильское военное командование объявило 16 марта об уничтожении в аэропорту Мехрабад в иранской столице самолета верховного лидера республики, которым пользовался покойный Али Хаменеи."Уничтожение самолета наносит ущерб способности руководства иранского режима координировать свои действия со странами оси, наращивать военную мощь и восстанавливать режим. Таким образом, у иранского режима отнимается еще один стратегический актив", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Израильская армия также перешла в полноценное наступление на территории Ливана. Заявленная цель – защита севера Израиля от обстрелов со стороны проиранской "Хезболлы"."Наступление начато силами двух бригад, которых поставлена задача захватить приграничные районы Ливана и уничтожить инфраструктуру "Хезболлы". Израиль явно недооценил военные возможности "Хезболлы", которая достаточно уверенно обстреливает север Израиля и дает отпор в боях на границе", - написал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.Между тем новый верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи по-прежнему еще ни разу не показался на публике. Официально известно, что он получил не опасное для жизни ранение в первый день американо-израильской атаки на республику, а после был выбран советом экспертов как новый лидер страны.Одновременно с этим кувейтская газета Al-Jarida сообщила, что Хаменеи младший якобы был доставлен на лечение в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отказался комментировать эту информацию.О том, как события в Иране отобразятся на России и Украине - в материале издания Украина.ру Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

