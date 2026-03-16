"Верба" будет эффективна при высадке десанта: Кнутов о применении Ираном российских ПЗРК

Даже хорошее оружие бесполезно без обученных солдат. В Венесуэле было много комплексов "Верба", но местных военных не научили ими пользоваться, и теперь Иран рискует повторить ту же ошибку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Иран применяет российские системы ПВО, эксперт рассказал о характеристиках комплекса."Что касается "Вербы", то это хороший ПЗРК. Его системы позволяют отличить реальные цели от тепловых ловушек и защищают ракеты этого комплекса от помех. Этого вполне достаточно, чтобы поражать маловысотные цели и даже крылатые ракеты на малой высоте, в том числе беспилотники", — заявил Кнутов.Однако, по словам эксперта, наличие оружия не гарантирует успеха. "Но личный состав должен быть обучен применению этого ПЗРК. У меня сложилось мнение, что хотя в Венесуэле было большое количество этих комплексов, но местных военных должным образом не обучили их использованию", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что Тегерану стоит учесть этот печальный опыт. Без подготовленных расчетов даже лучшие характеристики оружия останутся на бумаге."Что касается Ирана, то "Верба" будет эффективна, в первую очередь, для борьбы с вертолетами, если будет попытка высадки десанта. Но пока этот ПЗРК широко не применяется. Там работают в основном крылатые ракеты "Томагавк", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Также по теме "Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной" на сайте Украина.ру.

