https://ukraina.ru/20260311/yuriy-knutov-rossiya-sovershit-tekhnologicheskiy-proryv-v-sfere-bpla-chtoby-priblizit-osvobozhdenie-1076619785.html

Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса

Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса - 11.03.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса

Зеленский предложил отправить на Ближний Восток украинских военных с дронами-перехватчиками. Взамен американцы должны дать некоторое количество ракет PAC-3. Но возможно, Трамп это воспримет как обязанность Украины расплатиться за ту помощь, которую киевскому режиму даром предоставил Байден.

2026-03-11T06:30

2026-03-11T06:30

2026-03-11T06:30

интервью

ближний восток

украина

иран

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

впк

су-57

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Военный министр США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что беспилотники представляют "большую проблему, чем ожидалось" и что американские системы ПВО "не смогут перехватить их все". Тем временем Украина отправила в Иорданию дроны-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам. Они должны защищать американские военные базы. Об этом сообщил Зеленский в интервью американской газете The New York Times.- Юрий Альбертович, пригодится ли украинский опыт организации ПВО на Ближнем Востоке?- Система защиты от беспилотной авиации, созданная на Украине, достаточно успешно прикрывает наземные объекты от воздушных ударов "Геранями". Поэтому чаще всего применяются комбинированные удары с использованием БПЛА "Гербера".Украинская система ПВО выстроена на американских разработках и отчасти британских. Кое-что изготавливается в кустарных условиях. Для борьбы с дронами самолетного типа, которые применяются в Иране, используются уникальные американские системы, в которые входят РЛС, дроны-перехватчики и системы РЭБ. Поэтому Украина имеет ряд компетенций, которые позволяют прикрывать объекты на Ближнем Востоке, в том числе базы США.Но для этого потребуется большое количество личного состава и дронов. Тем самым Украина оголит свою ПВО, что скажется на потерях. Которые будет нести украинский тыл. Это предприятия ВПК, логистическая и энергетическая инфраструктура. Поэтому отправка украинских военных носит больше пропагандистский характер, потому что подобного рода акции должны быть массовыми.Чтобы прикрыть американские базы, необходимо хотя бы полтысячи дроноводов и достаточное количество радиолокационных средств, не говоря уже о большом количестве дронов-перехватчиков.- Эксперты утверждают, что новая война на Ближнем Востоке вызовет дефицит боеприпасов по всему миру. В частности, Украина выпустила около 700 ракет-перехватчиков для систем Patriot за три зимних месяца, тогда как США и их союзники за первые несколько дней израсходовали порядка 800 таких ракет.- На сегодняшний день ситуация с ракетами критическая. По зарубежным данным, с начала производства комплекса Patriot было выпущено около 10 тысяч ракет. Из этого количества чуть более шести тысяч, это устаревшие ракеты PAC-2 с истекшими сроками хранения. Те. Которые еще пытаются использовать, летят над землей и поражают здания.Реальные мощности США позволяли производить примерно 700 ракет РАС-3 в год, которые и используются на Ближнем Востоке. Учитывая, что Украина тратит за один пуск 20-25 ракет, а то и все 32, а американцы производят в месяц 55 ракет, Украина находится в тяжелейшем состоянии из-за нехватки таких ракет.Поэтому Зеленский и предложил этот авантюрный план: отправить на Ближний Восток украинских военных с дронами перехватчиками. Взамен американцы должны дать некоторое количество ракет PAC-3. Но одна ракета стоит 4 млн долларов. Сомневаюсь, что даже за 100 украинцев Киев получит 20-30 ракет. Разве что несколько штук. Возможно, Трамп это воспримет как обязанность Украины расплатиться за ту помощь, которую киевскому режиму даром предоставил Байден. Поэтому сейчас небо над Украиной дырявое, но уже вскоре в некоторых местах оно будет полностью открытым.- На вооружение российской армии поступили дроны-камикадзе от концерна "Калашников" "Куб-10МЭ". Дальность этих дронов составляет порядка 100 километров. Как эти дроны изменят ситуацию в оперативном тылу противника?- Это новый дрон, который выглядит уже совершенно по-другому, чем первая модификация "Куба". Там много электроники, есть оптико-электронная станция, то есть машинное зрение, которое позволяет беспилотнику самостоятельно поражать цель, если работает РЭБ или возникли проблемы с управлением этим БПЛА.Дальность действия в 100 километров означает, что мы можем изолировать группировку врага на большом расстоянии. Сейчас идет речь о подготовке к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, и у нас появляется хорошая возможность работать своими дронами по путям снабжения украинской группировки и изолировать ее без использования своего личного состава, измотав войска противника. Благодаря этому мы сможем освобождать эту агломерацию с минимальными потерями.Появление такого рода дронов это технологический прорыв. Чем больше у нас будет таких дронов, то тем меньше мы понесем потерь при освобождении Донбасса.- Какую роль в боевых действиях нашей авиации сыграют, дроны воздушного базирования, С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром", разработанные для Су-57?- Это сопровождение самолетов, а если потребуется и перехват ракет воздух-воздух. Но Су-57 имеет очень мощное ракетное вооружение. Его ракеты Х-69 обладают самой большой дальностью в мире. Поэтому дроны не заменят авиационные ракеты, но смогут прикрыть самолет от ракет и беспилотников противника и атаковать наземные цели. Это новый вид оружия, но не замена ракет большой дальности.- Как бы вы в целом оценили ход воздушной войны на Ближнем Востоке? Что можно сказать о применение Ираном российских систем ПВО? Есть информация, что еще до начала боевых действий Тегеран заключил с Россией секретное соглашение о поставке вооружений на €500 млн, включая установки "Верба" и 2,5 тыс. ракет к ним.- Еще восемь месяцев назад Израиль провел эффективную операцию по подавлению ПВО Ирана. В свое время Тегеран отказался от российских комплексов С-400, но закупил С-300, на базе которых создал свои зенитно-ракетные комплексы.Очень большую роль играет тактика применения этих комплексов. Если все они расположены сами по себе и нет системы взаимного прикрытия, то вероятность поражения цели резко возрастает. Судя по поступающим данным, в Иране есть лишь очаговое прикрытие важных объектов. Это не только ослабляет защиту иранских объектов, но делает и уязвимыми сами комплексы ПВО.Что касается "Вербы", то это хороший ПЗРК. Его системы позволяют отличить реальные цели от тепловых ловушек и защищают ракеты этого комплекса от помех. Этого вполне достаточно, чтобы поражать маловысотные цели и даже крылатые ракеты на малой высоте, в том числе беспилотники.Но личный состав должен быть обучен применению этого ПЗРК. У меня сложилось мнение, что хотя в Венесуэле было большое количество этих комплексов, но местных военных должным образом не обучили их использованию.Что касается Ирана, то "Верба" будет эффективна, в первую очередь, для борьбы с вертолетами, если будет попытка высадки десанта. Но пока этот ПЗРК широко не применяется. Там работают в основном крылатые ракеты "Томагавк"Как подавлялась ПВО Ирана? Израильтяне применили аэробаллистические ракеты дальностью пуск от 500 до 1000 километров, которые шли на высоте 30-40 километров, где их не доставали зенитно-ракетные комплексы. Потом они входили в мертвую воронку над станцией наведения ракет и уничтожали ее. Затем наносился удар по пусковым установкам. То есть сами самолеты в зону поражения ПВО не входили и безопасность экипажей была гарантирована.- Украинские эксперты сообщают, что Россия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч. Могут ли эти беспилотники оказаться на Ближнем Востоке, или у иранцев есть своя линейка реактивных дронов?- Иран уже применяет такие дроны "Араш". Он полностью изготовлен из композитных материалов. Дальность действия 300 километров, скорость 500 километров в час, боевая часть от 30 до 50 килограммов. Перехватить такие дроны украинскими перехватчиками, которые Зеленский пытается завезти на Ближний Восток для защиты американских баз почти невозможно.Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - Не гегемония США, а еще более страшная угроза. К чему приведет крах многополярного мира

https://ukraina.ru/20260309/desyat-dney-kotorye-potryasli-trampa-1076566850.html

https://ukraina.ru/20260310/yuriy-stankevich-voyna-ssha-i-izrailya-s-iranom-usilit-borbu-za-atlanticheskie-barreli-1076583928.html

ближний восток

украина

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, ближний восток, украина, иран, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, впк, су-57, с-400 «триумф», с-300