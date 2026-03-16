https://ukraina.ru/20260316/udar-po-iranu--eto-udar-po-kitayu-politolog-o-sposobakh-protivodeystviya-gegemonii-ssha-1076821561.html
"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США
Действия администрации Трампа подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. Президент США в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-03-16T04:00
новости
сша
иран
китай
дональд трамп
главные новости
главное
латинская америка
азия
африка
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_336:0:3024:2016_1920x0_80_0_0_8af702c3251b0cf543b91b8914735bcb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Рассуждая о глобальном балансе сил, эксперт пришел к выводу о силе США. "Действия администрации Трампа, а я считаю его очень опасным человеком, подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. США решают свои проблемы, и ни Россия, ни Китай, ни БРИКС воспрепятствовать этому не могут", — указал Сидоров.
По его словам, Трамп в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. "До этого мы говорили, что США вытесняются из Латинской Америки, Азии, Африки. Сейчас Трамп, видимо, показал, кто в доме хозяин", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Он вытеснил нас из западного полушария, Венесуэла потеряна, следующая после Ирана будет Куба – конфликт, который длился с 1959 года", — добавил эксперт.
"Россия тем не менее участвует в процессах на Африканском континенте. Но удар по Ирану — это удар и по Китаю. И пока в Пекине не нашли способа противодействовать США", — подытожил собеседник издания.