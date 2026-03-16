"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США
"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США
Действия администрации Трампа подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. Президент США в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Действия администрации Трампа подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. Президент США в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Рассуждая о глобальном балансе сил, эксперт пришел к выводу о силе США. "Действия администрации Трампа, а я считаю его очень опасным человеком, подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. США решают свои проблемы, и ни Россия, ни Китай, ни БРИКС воспрепятствовать этому не могут", — указал Сидоров.
По его словам, Трамп в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. "До этого мы говорили, что США вытесняются из Латинской Америки, Азии, Африки. Сейчас Трамп, видимо, показал, кто в доме хозяин", — пояснил собеседник Украина.ру.
"Он вытеснил нас из западного полушария, Венесуэла потеряна, следующая после Ирана будет Куба – конфликт, который длился с 1959 года", — добавил эксперт.
"Россия тем не менее участвует в процессах на Африканском континенте. Но удар по Ирану — это удар и по Китаю. И пока в Пекине не нашли способа противодействовать США", — подытожил собеседник издания.
