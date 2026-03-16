"Удар по Ирану — это удар по Китаю": политолог о способах противодействия гегемонии США

Действия администрации Трампа подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. Президент США в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-03-16T04:00

Рассуждая о глобальном балансе сил, эксперт пришел к выводу о силе США. "Действия администрации Трампа, а я считаю его очень опасным человеком, подтвердили, что США были и остаются доминирующей державой мира. США решают свои проблемы, и ни Россия, ни Китай, ни БРИКС воспрепятствовать этому не могут", — указал Сидоров.По его словам, Трамп в течение года поставил под вопрос доминирование БРИКС на глобальном юге. "До этого мы говорили, что США вытесняются из Латинской Америки, Азии, Африки. Сейчас Трамп, видимо, показал, кто в доме хозяин", — пояснил собеседник Украина.ру."Он вытеснил нас из западного полушария, Венесуэла потеряна, следующая после Ирана будет Куба – конфликт, который длился с 1959 года", — добавил эксперт."Россия тем не менее участвует в процессах на Африканском континенте. Но удар по Ирану — это удар и по Китаю. И пока в Пекине не нашли способа противодействовать США", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Чтобы смягчить горечь от авантюры на Ближнем Востоке, Трампу понадобится успех на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты американской политики — в статье Юрия Милославкого "Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны" на сайте Украина.ру.

