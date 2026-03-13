https://ukraina.ru/20260313/epicheskaya-yarost-rychaschego-lva-i-doktrina-vulfovitsa-v-ispolnenii-koalitsii-epshteyna-tayny-iranskoy-1076745124.html

Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны

Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны - 13.03.2026 Украина.ру

Эпическая ярость рычащего льва и доктрина Вулфовица в исполнении коалиции Эпштейна. Тайны иранской войны

Две недели прошло с тех пор, как ранним утром 28 февраля 2026 года Израиль и Соединенные Штаты начали, - точнее продолжили, - заранее достаточно тщательно согласованное, - совместное военное нападение на Иран.

2026-03-13T13:46

2026-03-13T13:46

2026-03-13T13:46

мнения

джеффри эпштейн

дональд трамп

иран

сша

израиль

биньямин нетаньяху

цру

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076458295_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_e029592a761a3c382fbe0e3082f9ec75.jpg

Как и следовало ожидать, условный/внешний мир отреагировал стандартной смесью ужаса, ликования и осуждения. А оппозиционные иранцы, проживающие за рубежом, танцевали на улицах Лос-Анджелеса, размахивая шахиншахскими флагами с изображением льва и солнца рядом с флагами американскими и израильскими.Мировая "корпоративная пресса", как всегда, освещала и освещает зрелищную сторону очередной, - условно Пятой (1948-1956-1967-1973, не считая операций на территории Ливана) - ближневосточной войны, ограничиваясь псевдоаналитикой, и при этом упорно уклоняясь от наиболее существенных вопросов, которых не так уж и много, а самых значимых всего-то два:1. Что позволило "рычащей коалиции Вулфовица-Эпштейна" начать операцию? Ответ на этот вопрос совсем прост и для всякого сегодня внятен. Виноваты, прежде всего, власти Ирана, которые не смогли обеспечить для своей страны обладание ядерным оружием, а также межконтинентальными баллистическими ракетами. Забавно (иного слова не сыщешь), что в Израиле на протяжении последних сорока лет категорически предупреждали, будто бы в ближайшие месяцы/недели у Тегерана непременно появятся ядерные бомбы, - об этом нам постоянно напоминает Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля.2. Второй вопрос также не столь сложен, но требует хотя бы краткого исторического рассмотрения.В недавнем аналитическом обзоре Макса Блюменталя, - достаточно видного американского журналиста, писателя и кинорежиссера, - подробно излагается так называемая "конспирологическая" версия того, как заинтересованным лицам и организациям удалось последовательно втянуть Трампа в нынешнюю ближневосточную войну. Согласно Блюменталю "ФБР разрабатывало планы, чтобы убедить Трампа в том, что Иран стремится его убить, в то время как Израиль и его союзники в вашингтонской администрации использовали самые глубокие страхи президента, чтобы удержать его на пути к войне.- Я убил его/добрался до него/ раньше, чем он убил/добрался до/ меня", — воодушевлённо заявил президент Дональд Трамп репортеру, когда его спросили о мотивах, побудивших его санкционировать убийство иранского лидера аятоллы Али Хаменеи 28 февраля 2026 года. Своим замечанием Трамп раскрыл, что опасения по поводу собственного убийства иранскими агентами повлияли на его решение начать войну между США и Израилем за смену режима/…/"Следует признать, что формально опасения Трампа по поводу возможного убийства выглядели вполне обоснованными. 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания, его чуть было не пристрелил 20-летний студент-инженер Томас Крук, которому удалось произвести восемь выстрелов в тогдашнего кандидата в президенты США с крыши, угодив ему в ухо и едва не попав в голову. А два месяца спустя был арестован некий бродяга по имени Райан Раут, который несколько часов прятался в кустах возле поместья Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Раута заметили после того, как он направил штурмовую винтовку на агента Секретной службы, когда Трамп играл в гольф в 400 ярдах от него."Власти покуда не представили никаких доказательств причастности Ирана к каким-либо из этих покушений на жизнь Трампа, - продолжает Блюменталь. - Тем не менее, после этих трагических событий советники Трампа, связанные с Израилем, израильская разведка и сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предприняли крайние меры, чтобы связать Тегеран с этими заговорами. Еще более шокирующим является тот факт, что ФБР сфабриковало серию планов покушений, успешно убедив Трампа в том, что Иран охотится за ним на территории США с помощью высококвалифицированных групп наемных убийц/…/ В тот момент Трамп все еще вел кампанию под лозунгом "Президент мира". На предвыборных митингах он предупреждал , что его оппонентка, Камала Харрис, "гарантированно втянет нас в Третью мировую войну". Трамп клятвенно обещал разрешить войну между Украиной и Россией за один день и дистанцировался от республиканцев, выступавших за войну и стремившихся к смене режима в Иране".Провоенные персоны в окружении Трампа использовали множество рычагов влияния, чтобы подорвать антиинтервенционистские настроения президента. Но Трамп оставался непредсказуемой личностью… . Лишь воспользовавшись глубинной психологической уязвимостью Трампа – его страхом перед пулей убийцы – Израиль и его приближенные в администрации смогли укрепить свое влияние на президента, заставив его продолжать войну против Ирана.".Остается лишь напомнить, что еще 3 января 2020 года, когда командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани выходил из самолета в международном аэропорту Багдада, направляясь на мирные переговоры с саудовскими официальными лицами, его убил американский беспилотник. Удар был отдан по приказу "первосрочного" президента Трампа после продолжительной кампании военной, как теперь предпочитают выражаться, эскалации, направленной против союзников Ирана, организованной тогдашними директором Совета национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.Как позднее сообщил журналист Гарет Портер в издании The Grayzone, к моменту, когда Трамп санкционировал убийство Сулеймани, Нетаньяху в свою очередь планировал "превентивные" удары по Ирану, направленные на втягивание США в прямой конфликт. То есть, Трамп отдал приказ об убийстве генерала под постоянным давлением Помпео и Болтона."Убив Сулеймани, Трамп поставил США на путь полномасштабной войны с Ираном – именно на это и надеялся Нетаньяху", - суммирует Блюменталь.Так или иначе, но последовательная подготовка к сегодняшнему эпическому рычанию началась много прежде, - еще в 1953 году, когда ЦРУ и британская разведка пришли к соглашению касательно радела нефтяных богатств Ирана между США и Англией – и, в ходе тайной операции под названием "Аякс", - убедили молодого монарха отправить в отставку правительство премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка (правильнее - Моссадега). Преступлением Моссадега перед свободным миром стала национализация иранской нефтяной промышленности, которая контролировалась и эксплуатировалась Англо-иранской нефтяной компанией, предшественницей British Petroleum. Администрация президента Эйзенхауэра, убежденная Лондоном в том, что Моссадег сближается с Советским Союзом, уполномочила ЦРУ организовывать уличные беспорядки, подкупать офицерство и, наконец, осуществить государственный переворот, в результате которого шахиншах стал не просто царствовать, но управлять.Что до нефти, то 19 сентября 1954 года новое правительство Ирана подписало соглашение с Международным нефтяным консорциумом, 95 % акций которого перешло к 8 компаниям: 40 % у "British Petroleum"; 14 % у англо-голландской "Royal Dutch Shell"; 35 % у американской "большой пятёрки" ("Стандарт ойл оф Нью-Джерси", "Сокони мобил ойл", "Стандарт ойл оф Калифорниа", "Тексако", "Галф ойл корпорейшн") и 6 % — у французской "Компани франсез де петроль". Свободная иранская шахиншахия получала 50 % чистой прибыли. Постановление 1951 года о национализации иранской нефтяной промышленности было демократически отменено. (Подробности см. в "Википедии").На протяжении тридцати лет, вплоть до исламской революции (1950–1979) шахиншахский Иран был главным стратегическим партнёром и важнейшим союзником Израиля в исламском мире, - об этом, достаточно позабытом, - или замолчанном, - специалистами геополитическом извиве, недавно рассказала политический аналитик Мила Загарей на своей странице в Facebook*.Иран стал вторым государством с мусульманским большинством (после Турции), признавшим независимость Израиля. В основе этого союза лежала так называемая "Доктрина периферии", разработанная первым премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом. Согласно Бен-Гуриону Израиль, окружённый враждебными арабскими государствами, искал союзников на внешнем контуре Ближнего Востока. Иран, будучи неарабской шиитской державой, также опасался растущего арабского национализма.Иран обеспечивал до 90% нефтяных потребностей Израиля. Был построен трубопровод Эйлат-Ашкелон для тайной перекачки иранской нефти в Европу в обход Суэцкого канала.Израильский Моссад и созданный с его участием в 1957 г. иранский САВАК, регулярно обменивались данными. Страны совместно разрабатывали передовые системы вооружений, включая ракетный проект "Цветок" (Project Flower).Всё кончилось в 1979 году. Дипломатические отношения были разорваны мгновенно."Для исламской республики конфликт перестал быть вопросом границ или ресурсов — он перешёл в теологическую и экзистенциальную плоскость", - сказано в статье М. Загарей.Но в 1980-х годах произошёл исторически краткий, зато примечательный поворот вокруг геополитической оси. "Когда Саддам Хусейн напал на Иран, начав изнурительную ирано-иракскую войну 1980–1988 гг., израильское руководство приняло холодное решение: в данный геополитический момент сильный Ирак представляет большую угрозу, чем революционный Иран. В строжайшей тайне, часто при посредничестве США, что позже вылилось в громкий скандал "Иран-контрас", Израиль поставлял Тегерану жизненно необходимые запчасти для самолётов, противотанковые ракеты и боеприпасы. И Тегеран не стал отказываться." (М. Загарей)После уничтожения СССР (автор так называет распад Советского Союза - Ред.) и войны в Персидском заливе (1991), в которой Ирак был разгромлен пред-эпштейновской международной коалицией, геополитический ландшафт вновь изменился. Главный общий враг исчез, а Иран с Израилем на мгновение оказались один на один в битве за ближневосточную гегемонию.Тогда же заместитель министра по безопасности США Пол Вулфовиц и его помощник Скутер Либби подготовили "Руководство по оборонному планированию" 1992 года, которое стало известно как "доктрина Вулфовица". Эти слова давно стали чуть ли не поговоркой, и уж во всяком случае – как говорят филологи, фразеологизмом. Но, как часто бывает, лишь немногие помят, в чем эта доктрина состоит. Сегодня мы просто обязаны об этом напомнить.Для начала следует учесть, что "гласный" вариант доктрины, который был представлен американским СМИ, значительно отличался от подлинного документа, который так и не был толком опубликован. А доктрина эта - и есть те самые "правила", на которых был "основан порядок". В "порядок" сейчас вносятся определенные коррективы, но они продолжают оставаться в пределах все тех же необнародованных правил. Разумеется, кое-какие детали, как и следовало ожидать, стали известны. В частности, в условно-подлинной доктрине Вулфовица, принятой к исполнению и в РФ в 90-е, говорилось о том, что Россия должна оставаться региональной страной – и признать США единственной мировой сверхдержавой, которая направляет и контролирует всё, что укладывается в само понятие "мирового процесса".А теперь кратко, но по порядку. 7 марта 1992 года в The New York Times вышла статья, с изложением стратегических рекомендаций по внешней политике и обороне Соединенных Штатов на период, - тогда! - 1994-1999 гг., которая и стала именоваться доктриной Вулфовица. Статья вызвала массу споров. В частности, "Вашингтон Пост" отмечала: "… Центральная стратегия планов Пентагона заключается в "СОЗДАНИИ И ЗАЩИТЕ НОВОГО ПОРЯДКА", который учитывает "в достаточной степени интересы развитых индустриальных стран с тем, чтобы удержать их от стремления оспаривать наше лидерство", но в то же время [требует] сохранять военное господство, способное "удерживать потенциальных конкурентов даже от мысли о стремлении к большей региональной или глобальной роли"". Общественный резонанс заставил администрацию Буша-старшего внести в публичную версию доктрины существенные коррективы. Документ переработали под надзором, - предположительно, - министра обороны Дика Чейни и Председателя Объединенного Комитета Начальников Штабов Колина Пауэлла. Он был официально опубликован 16 апреля 1992 года.Согласно первоначальной версии доктрины, после крушения СССР и победного, - для будущей коалиции Эпштейна, - окончания Третьей мировой, так наз. "холодной" войны единственной сверхдержавой стали США. Их главная цель заключается в том, чтобы удержать за собой этот статус: "наша основная цель – предотвратить появление нового соперника, как на подсоветском пространстве, так и в любом другом месте земного шара, который будет представлять угрозу схожую с той, что представлял для нашей страны СССР."В открытой публикации этот абзац принял достаточно невинную форму:"Наша основная цель – предотвратить атаку на нашу страну, откуда бы она не исходила. Второй по значимости целью является усиление и развитие системы оборонительных союзов и соглашений по обороне, которые объединят демократические нации по всему миру/…/.Третья цель – предупреждение появления враждебных нашим интересам региональной державы и разработка инструментов для борьбы с возможным возрождением глобальной угрозы для США и наших союзников.Ситуации, подобные войне в Персидском заливе, будут способствовать образованию временных коалиций. Специальные силы США должны играть особую роль в таких коалициях.В оригинале Вулфовиц сформулировал этот тезис следующим образом: "ощущение того, что новый мировой порядок поддерживается, в первую очередь, США, будет важным стабилизирующим фактом для всех последующих коалиций".Публичный вариант: "США в значительной степени заинтересованы в продвижении демократии на постсоветском пространстве и поддержке мирных отношений между Россией, Украиной и другими республиками бывшего СССР." Сравните с первоначальной формулировкой доктрины: "Мы продолжаем осознавать, что общие силы государств, ранее формировавших Советский Союз, остаются самым большим военным потенциалом на территории Евразии и мы не закрываем глаза на угрозу стабильности в Европе, которую представляют всплеск националистических настроений в России и попытки присоединить к России новые независимые республики… Мы должны понимать, что демократические изменения в России не являются необратимыми и что, несмотря на серьезные проблемы, Россия остается сильнейшей военной державой в Евразии и единственным государством, способным разрушить США".Что же касается энергетической политики США, то первоначальная редакция гласит/гласила: "Наша главная цель на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии заключается в сохранении за Соединенными Штатами позиций доминирующей внешней державы в регионе и сохранении доступа к нефти для США и других западных стран".В переработанной версии акцент был сделан на обязательства перед Израилем: "В регионе Ближнего Востока и Персидского залива мы стараемся укрепить стабильность, предотвратить агрессию, направленную против наших друзей и интересов в этом регионе, защитить американских граждан и их собственность, и сохранить доступ к международным морским и воздушным путям, а также нефтяным ресурсам региона. США обязались обеспечивать безопасность Израиля. Уверенность Израиля в своей безопасности и сотрудничество США и Израиля способствуют стабильности в регионе, что было продемонстрировано во время войны в Персидском Заливе. В то же время наша помощь арабским друзьям в борьбе против агрессивных держав также усиливает безопасность в регионе, в том числе и для Израиля".Если проследить за действиями США на мировой арене за последние полвека, то станет понятно, что любая администрация Соединенных Штатов действовала и действует исключительно в пределах, очерченных доктриной Вулфовица. В отношении России – это триада "сдерживание-отбрасывание-расчленение". На Ближнем Востоке - это безоговорочная поддержка Израиля.Поэтому не следует обвинять президента Трампа в каких-либо революционных разрушениях, будто бы причиненных им традиционному внешнеполитическому курсу Соединенных Штатов. Напротив, он и сегодня следует этому курсу с исключительной аккуратностью, совмещая ее с присущей ему порывистостью.Прежде чем уйти из армии и стать очень популярным ведущим сетевых программ, американский аналитик правого толка Дэррил Купер посвятил свою воинскую долгую службу работе с ракетами и системами противовоздушной обороны. Oн был убежденным сторонником Трампа, голосуя за него все три раза, когда тот баллотировался. Но и он счел нынешние военные усилия "коалиции Эпштейна" катастрофическим провалом США и открыто об этом заявил: "Вместо того чтобы вести войну по собственному желанию, наше нападение на Иран было войной по прихоти". Чьей именно прихоти – не сказано. Купер, вместе с другими военными специалистами, намекнул на опасность того, что члены "коалиции Эпштейна" могут прибегнуть к применению ядерного оружия в отчаянной надежде на достижение хоть какой-то победы.С ним согласны многие специалисты. В частности, на протяжении десятилетий профессор Массачусетского технологического института Тед Постол считался одним из ведущих экспертов в области военных технологий, особенно в вопросах, касающихся ракетных систем. Он нередко навлекал на себя враждебность корпоративных лоббистов своими откровенными и зачастую нелестными оценками чрезвычайно дорогостоящих систем вооружения, которые те продавали доверчивому вашингтонскому правительству.Уйдя в отставку с академического поста около восьми лет назад, он сохранил большой интерес к своему делу. Поэтому, если раньше его брифинги были доступны только высшим чинам наших вооруженных сил (автор проживает в США, поэтому про ВС США пишет "наших" - Ред.), то теперь они доступны любому, кто удосужится посмотреть одно из его интервью на YouTube.Как объясняет Постол, широко распространенные в СМИ утверждения об успешной работе наших зенитных ракетных комплексов против иранских баллистических ракет оказались совершенно ложными. Утверждения эти были легко опровергнуты многочисленными видеороликами, распространяемыми в интернете.На показанных им видеороликах почти ни одна из израильских или американских противоракетных систем не попала в цель.Согласно анализу проф. Постола, иранцы, по всей видимости, запускают баллистические ракеты из отдельных подземных позиций, покрытых тонким слоем грунта. Такие огневые позиции невозможно обнаружить с помощью наших спутников или даже пролетающих самолетов или беспилотников, и, следовательно, их невозможно поразить и уничтожить.Другие военные эксперты отмечают, что многие или большинство целей, которые мы якобы поразили, по-видимому, были всего лишь картонными ловушками.Существенно, что проф. Постол также подчеркнул свою обеспокоенность тем, что война с Ираном может вот-вот перерасти в ядерную.Как заметил авторитетнейший Филип М. Джиральди, отставной американский разведчик, исполнительный директор Совета по национальным интересам, выступающего за более ориентированную на эти интересы внешнюю политику США на Ближнем Востоке: "Возможно, нападение на Иран было не такой уж хорошей идеей".О других причинах, побудивших президента США напасть на Иран - в статье Татьяны Стоянович "Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20251003/yuriy-miloslavskiy-kto-on-1069570099.html

иран

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Милославский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069790738_427:12:900:485_100x100_80_0_0_f872f73a2024aa6a668fc7a9c10bd57d.jpg

мнения, джеффри эпштейн, дональд трамп, иран, сша, израиль, биньямин нетаньяху, цру, фбр