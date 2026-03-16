Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Евросоюза является вполне реальной угрозой. Об этом Туск 15 марта сообщил на своей странице в социальной сети X

2026-03-16T04:17

Дискуссии о Polexit [выходе Польши из состава ЕС] обострились в Польше после того, как президент страны Кароль Навроцкий 12 марта наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по программе ЕС SAFE."Polexit — это реальная угроза сегодня! Его хотят обе "Конфедерации" [праворадикальные партии Польши] и большинство PiS [оппозиционная партия "Право и справедливость"]. Навроцкий является их покровителем", — написал польский премьер."Россия, американская MAGA ["Сделаем Америку снова великой"] и европейские правые во главе с [премьером Венгрии Виктором] Орбаном хотят разрушить союз. Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их", — добавил Туск.В январе Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Евросоюза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

