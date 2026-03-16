Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта - 16.03.2026 Украина.ру

Трамп может избавиться от Зеленского, чтобы не помогать Киеву. ВС РФ уничтожают противника и технику. Отчаяние ЕС насчет неспособности дать кредит Киеву из-за Орбана достигло апогея

2026-03-16T10:00

Президент США Дональд Трамп может избавиться от Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с США необходимость помогать Украине, сказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ситуация страшная, на самом деле. Трамп вчера ясно дал понять, что недоволен Зеленским и хочет соскочить с помощи Киеву из-за недоговороспособности ради войны в Иране. Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить", — предположил он.По мнению Соскина, Трамп сейчас делает основной акцент на противостояние с Ираном, из-за чего военная поддержка Украины начинает восприниматься в США как дополнительная и нежелательная нагрузка.Ранее Трамп заявлял, что Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Глава Белого дома также отмечал, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.Портал American Conservative подтвердил, что атака США на Иран влияет на Украину и усложнит поставки западного оружия Киеву."Это вредит Украине", - сообщает издание, приводя список из трех причин.Как уточняется в публикации, пауза в переговорах приведет к продвижению российских сил, возникнет пауза в поставках Западом оружия Киеву, подорвет доверие к США как к переговорщику."России это идет на пользу", - указывает автор издания, подчеркивая, что речь идет о дипломатических и экономических преимуществах.В публикации говорится, что атака США на Иран помешает возможности Штатов помогать Украине. "Сильнейшее немедленное влияние последует на возможности ПРО, поскольку Украина зависит в этом от США", - сказано в тексте.Там также признается, что Россия выигрывает от роста цен на нефть и облегчения части санкций.Издание пишет, что атака США на Иран показывает лицемерие Вашингтона в контексте отношения к ситуации вокруг Украины.В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что США вовсе не были обязаны помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины, которая находится за тысячи миль от Америки."У нас есть такая штука, которая называется НАТО… Мы вели себя очень любезно. Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Украина находится от нас за тысячи миль... Но мы им помогли", - сказал он в интервью газете Financial Times.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Трамп утверждает, что Вашингтон не поставляет Украине оружие напрямую, а продает странам НАТО, которые помогают Киеву.Провалы ВСУВзрывы прогремели в понедельник в Киеве. В городе объявлена воздушная тревога. Также взрывы раздавались в Чернигове. Кроме прочего, их фиксировали в Харькове на востоке Украины. Телеграм-канал Украина.ру пишет, что российские военные в ночь на понедельник атаковали дронами "Герань" цели Вооруженных сил Украины в Харькове.Также взрывы прогремели в Изюмском районе Харьковской области, сообщила Изюмская городская военная администрация. Помимо того, их слышали в Чугуевском районе региона.Взрыв также прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич.Более 7,5 тысячи абонентов обесточены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, посетовал в своем телеграм-канале глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.Расчёты войск беспилотных систем группировки войск "Восток" пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России."Операторы ударных дронов и расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки "Восток" нанесли точное огневое поражение по выявленным целям противника. Бронетранспортеры, ББМ и автомобили ВСУ были поражены на маршрутах движения вместе с перевозимыми резервами. Своевременные действия расчётов сорвали попытку накопления сил противника в Днепропетровской области. Обстановка на данном участке проведения специальной военной операции остаётся под полным контролем", - заверили в ведомстве. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили ряд точек запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области залпом из трёх РСЗО "Град", рассказал старший офицер батареи с позывным "Сибирь".В российских силовых структурах отметили, что значительная часть 50-й артиллерийской бригады ВСУ была уничтожена силами группировки "Север" в Сумской области.Расчеты сформированной в прошлом году бригады были переброшены в район Ямного Сумской области из глубокого тыла.Артиллеристы группировки войск "Центр" высокоточным снарядом "Краснополь-М2" уничтожили передовой пункт управления ВСУ на Добропольском направлении.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем канале на платформе Max рассказал, что российские подразделения продвинулись около Доброполья на Добропольско-красноармейском направлении."На Добропольско-красноармейском направлении бои сейчас группировка войск "Центр" ведет в основном на Гришинском и Сергеевском направлении. Также продолжаются боестолкновения в районе Белецкого, в районе Нового Донбасса. Ну и наши подразделения продвигаются в направлении Доброполья", - сообщил Пушилин.Также российские военные приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации."На славянском направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации", - сказал Пушилин.Кроме того, ВС РФ улучшили позиции внутри Константиновки."В самой Константиновке есть улучшение наших позиций на южном и восточном направлениях. Бои сейчас еще и в юго-западной части Константиновки разворачиваются. Противник всячески старается упираться", - указал Пушилин.В то же время украинские националисты проходят службу в подразделениях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) формально, проводя большую часть времени в Киеве, указали в российских силовых структурах.Отчаяние ЕСОтчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.Правительства стран-членов блока начали занимать более конфронтационную позицию к Будапешту, начались разговоры по поводу привлечение венгерского премьера Виктора Орбана к ответственности в европейском суде за нарушение принципа ЕС "искреннего сотрудничества". При этом они признают, что любые судебные разбирательства займут месяцы или годы. Этот срок слишком долгий для Украины, которой кредит ЕС нужен в течение нескольких месяцев.Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD заявил, что страны ЕС продолжат настаивать на выражении Венгрией согласия по вопросу выделения кредита от Евросоюза Украине в размере 90 миллиардов евро.Министры энергетики стран ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник планируют обсудить ситуацию в энергетике на фоне роста цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также возобновление прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".Будапешт в настоящее время из-за спора по "Дружбе" блокирует как принятие ЕС 20-го пакета антироссийских санкций, так и многомиллиардный кредит Киеву.Еврокомиссия официально запросила на прошлой неделе у Украины разрешение на проведение инспекции состояния трубопровода, а также выразила готовность финансировать его оперативный ремонт и запуск в действие. Киев пока ответ на этот запрос ЕК не дал, но ожидается, что украинский глава Минэнерго примет участие в обсуждении и сможет лично пояснить свою позицию.В то же время член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков считает, что Владимир Зеленский рассчитывает на Евросоюз и заговор в Брюсселе с целью снести партию премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах."Понятно, что Зеленский рассчитывает на Евросоюз и заговор в Брюсселе, имеющий целью снести Орбана и его партию ФИДЕС на апрельских парламентских выборах. И готов всячески содействовать достижению этой задачи", - написал он в своём телеграм-канале.Пушков отметил, что Брюсселю и Киеву мешают два фактора в этом вопросе: широкая поддержка Орбана в Венгрии и его альянс с президентом США Дональдом Трампом."Это осложняет задачу его смещения через выборы. Угрожая Орбану "направить к нему ВСУ", Зеленский резко усилил третий фактор - фактор сплочения венгров перед внешней угрозой", - констатировал политик.

Сергей Зуев

