ПТУшник из Архангельской области получил 13 лет за госизмену и диверсию
К 13 годам лишения свободы за госизмену и диверсию приговорён учащийся среднего специального учебного заведения, который по указанию украинских кураторов поджег железнодорожный релейный шкаф. Об этом 16 марта сообщил Архангельский областной суд
К 13 годам лишения свободы за госизмену и диверсию приговорён учащийся среднего специального учебного заведения, который по указанию украинских кураторов поджег железнодорожный релейный шкаф. Об этом 16 марта сообщил Архангельский областной суд
По данным судебного следствия, уроженец Архангельской области 2004 года рождения, учащийся среднего специального учебного заведения вступил в общение с представителями организации, курируемой спецслужбами Украины. Сделано это было , посредством мессенджеров.
"Следуя их указаниям, юноша готовился к совершению диверсионного акта, рассматривались различные объекты. Фигурант облил горючей смесью и поджег объекты инфраструктуры на железной дороге (релейный и батарейный шкафы)", - рассказали в суде.
ФСБ задержала фигуранта в марте 2024 года, когда он искал горючую смесь.
Подсудимый признал свою вину в полном объеме.
С учетом исключительно положительных характеристик и смягчающих обстоятельств осужденному по совокупности назначенных наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 3,5 года он отбудет в тюрьме.
Новости на эту тему: Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья
Больше новостей представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
14:03На Украине военнослужащий и экс-депутат устроили бизнес на уклонистах
14:00ВС РФ наступают на Рубцовском направлении. Новости СВО
13:56Песков рассказал об абсурдности дискриминации паралимпийцев киевским режимом
13:45ВСУшник Влад Стоцкий рассказал в эфире о "тарифах" Закарпатского ТЦК
13:16"Является основным тормозом в переговорном процессе": Песков оценил призыв Трампа к Зеленскому
13:13Евродепутаты оскандалились, не сумев отыскать на карте Иран
12:5916 марта 2026 года, утренний эфир
12:57ПТУшник из Архангельской области получил 13 лет за госизмену и диверсию
12:44Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья
12:34Украинские террористы – хорошие террористы: Киселев о двойных стандартах Европы
12:17Лавров рассказал о непростой ситуации в области контроля над вооружениями. Главные новости к этому часу
12:11Кроме дронов и ракет в Киеве сегодня взорвались цены на АЗС
12:1013 марта 2026 года, вечерний эфир
12:08Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США
11:11ВС РФ взяли под контроль село Чаривное в районе Гуляйполя. Главные новости к этому часу
10:57Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России
10:55"Не болтай!": о чем сегодня говорят в ДНР
10:36ЕС обсуждает перенаправление миссии Aspides из Красного моря в Ормузский пролив. Новости Ближнего Востока
10:00Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта
08:39ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
Лента новостейМолния