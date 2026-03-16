ПТУшник из Архангельской области получил 13 лет за госизмену и диверсию
К 13 годам лишения свободы за госизмену и диверсию приговорён учащийся среднего специального учебного заведения, который по указанию украинских кураторов поджег железнодорожный релейный шкаф. Об этом 16 марта сообщил Архангельский областной суд
2026-03-16T12:57
По данным судебного следствия, уроженец Архангельской области 2004 года рождения, учащийся среднего специального учебного заведения вступил в общение с представителями организации, курируемой спецслужбами Украины. Сделано это было , посредством мессенджеров."Следуя их указаниям, юноша готовился к совершению диверсионного акта, рассматривались различные объекты. Фигурант облил горючей смесью и поджег объекты инфраструктуры на железной дороге (релейный и батарейный шкафы)", - рассказали в суде.ФСБ задержала фигуранта в марте 2024 года, когда он искал горючую смесь.Подсудимый признал свою вину в полном объеме.С учетом исключительно положительных характеристик и смягчающих обстоятельств осужденному по совокупности назначенных наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 3,5 года он отбудет в тюрьме.
