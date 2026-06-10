https://ukraina.ru/20260610/itogi-100626-bpla-atakovali-muzey-v-sevastopole-a-na-ukraine-nachali-soprotivlyatsya-lopatami-1080069123.html

Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами

Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами - 10.06.2026 Украина.ру

Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ночью произошла атака украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — один из символов Украина.ру, 10.06.2026

2026-06-10T16:39

2026-06-10T16:39

2026-06-10T16:39

видео

украина

севастополь

ближний восток

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ночью произошла атака украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — один из символов города.Тем временем ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: США нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив об "ответной операции" после уничтожения американского вертолета. В Великобритании вспыхнули массовые беспорядки - в Белфасте после резонансного инцидента с нападением мигранта — протесты переросли в столкновения и поджоги. Тем временем на Украине от ТЦКашников сельские жители отбиваются лопатами.

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