Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами - 10.06.2026 Украина.ру
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Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами - 10.06.2026 Украина.ру
Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ночью произошла атака украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — один из символов Украина.ру, 10.06.2026
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украина
севастополь
ближний восток
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ночью произошла атака украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — один из символов города.Тем временем ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: США нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив об "ответной операции" после уничтожения американского вертолета. В Великобритании вспыхнули массовые беспорядки - в Белфасте после резонансного инцидента с нападением мигранта — протесты переросли в столкновения и поджоги. Тем временем на Украине от ТЦКашников сельские жители отбиваются лопатами.
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видео, украина, севастополь, ближний восток, видео
Видео, Украина, Севастополь, Ближний Восток

Итоги 10.06.26: БПЛА атаковали музей в Севастополе, а на Украине начали сопротивляться лопатами

16:39 10.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ночью произошла атака украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — один из символов города.
Тем временем ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: США нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив об "ответной операции" после уничтожения американского вертолета. В Великобритании вспыхнули массовые беспорядки - в Белфасте после резонансного инцидента с нападением мигранта — протесты переросли в столкновения и поджоги. Тем временем на Украине от ТЦКашников сельские жители отбиваются лопатами.
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