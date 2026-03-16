https://ukraina.ru/20260316/sud-rassmotrit-delo-ob-terroristicheskoy-i-ekstremistskoy-deyatelnosti-zhitelya-zaporozhya-1076842648.html
Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья
В Запорожской области завершено расследование уголовного дела об участии в террористической организации и публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2026-03-16T12:44
новости
россия
запорожская область
владимир зеленский
ск рф
мвд
запорожье
криминал
терроризм
экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37e24561e7e74c3089fdf8b4a10ebeb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
12:44 16.03.2026 (обновлено: 12:50 16.03.2026)
Следственными органами СК РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Молочанска. Он обвиняется в совершении ряда преступлений.
В частности, ему инкриминировано участие в деятельности террористической организации, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти.
Также ему инкриминированы публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.
"Следствием установлено, что фигурант уголовного дела добровольно принял участие в деятельности структурного подразделения международной организации, которая решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической", - сказано в официальном сообщении.
По данным СК РФ, фигурант в период с сентября 2024 по июль 2025 года, находясь на территории Запорожской области, используя личный мобильный телефон, осуществлял информирование пользователей одной из социальных сетей о деятельности организации. Он также размещал на своей странице текстовые сообщения, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных.
Обвиняемый призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также к действиям, направленным против безопасности государства. Он сообщал о графиках движения военных судов на территории России и другую информацию.
"Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Запорожской области, ГУПЭ МВД России и Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Запорожской области", - отметили в СК.
При обыске у фигуранта изъяты технические средства связи, а также флеш-накопители, которые использовались при совершении преступлений.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.