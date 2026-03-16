Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья - 16.03.2026 Украина.ру
Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья
В Запорожской области завершено расследование уголовного дела об участии в террористической организации и публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2026-03-16T12:44
2026-03-16T12:50
Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья

12:44 16.03.2026 (обновлено: 12:50 16.03.2026)
 
В Запорожской области завершено расследование уголовного дела об участии в террористической организации и публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Следственными органами СК РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Молочанска. Он обвиняется в совершении ряда преступлений.
В частности, ему инкриминировано участие в деятельности террористической организации, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти.
Также ему инкриминированы публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.
"Следствием установлено, что фигурант уголовного дела добровольно принял участие в деятельности структурного подразделения международной организации, которая решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической", - сказано в официальном сообщении.
По данным СК РФ, фигурант в период с сентября 2024 по июль 2025 года, находясь на территории Запорожской области, используя личный мобильный телефон, осуществлял информирование пользователей одной из социальных сетей о деятельности организации. Он также размещал на своей странице текстовые сообщения, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных.
Обвиняемый призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также к действиям, направленным против безопасности государства. Он сообщал о графиках движения военных судов на территории России и другую информацию.
"Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Запорожской области, ГУПЭ МВД России и Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Запорожской области", - отметили в СК.
При обыске у фигуранта изъяты технические средства связи, а также флеш-накопители, которые использовались при совершении преступлений.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта
12:44Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья
12:34Украинские террористы – хорошие террористы: Киселев о двойных стандартах Европы
12:17Лавров рассказал о непростой ситуации в области контроля над вооружениями. Главные новости к этому часу
12:11Кроме дронов и ракет в Киеве сегодня взорвались цены на АЗС
12:1013 марта 2026 года, вечерний эфир
12:08Тимофей Сергейцев: Война с Ираном обойдется Трампу гораздо дешевле, чем решение всех мирных проблем США
11:11ВС РФ взяли под контроль село Чаривное в районе Гуляйполя. Главные новости к этому часу
10:57Собирается ли Россия побеждать? Эксперты и политики о ситуации на Украине и в России
10:55"Не болтай!": о чем сегодня говорят в ДНР
10:36ЕС обсуждает перенаправление миссии Aspides из Красного моря в Ормузский пролив. Новости Ближнего Востока
10:00Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 марта
08:39ПВО ночью сбила 145 украинских дронов над Россией
08:00Главное за ночь 16 марта
07:30Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока
06:20Украина за неделю. Венгерская проблема Киева
06:15Парадокс Моджтабы Хаменеи
06:10"Агент Москвы" против "агента Берлина". Президент и премьер Польши повздорили из-за 44 миллиардов евро
06:09Мазандаранский тигр vs Тарзан. Или каждому свое
06:06Олег Иванов: Трамп нарушил “три никогда” в войне с Ираном, и в наземной операции окажется без союзников
06:00"Дождем польются деньги и оружие": зачем Зеленский втягивает Трампа в конфликт с Россией
Лента новостейМолния