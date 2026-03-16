https://ukraina.ru/20260316/sud-rassmotrit-delo-ob-terroristicheskoy-i-ekstremistskoy-deyatelnosti-zhitelya-zaporozhya-1076842648.html

Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья

Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья - 16.03.2026 Украина.ру

Суд рассмотрит дело о террористической и экстремистской деятельности жителя Запорожья

В Запорожской области завершено расследование уголовного дела об участии в террористической организации и публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2026-03-16T12:44

2026-03-16T12:44

2026-03-16T12:50

новости

россия

запорожская область

владимир зеленский

ск рф

мвд

запорожье

криминал

терроризм

экстремизм

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063503506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0165057e9411bcd8fa3b011a860d3cd.jpg

Следственными органами СК РФ по Запорожской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Молочанска. Он обвиняется в совершении ряда преступлений. В частности, ему инкриминировано участие в деятельности террористической организации, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти. Также ему инкриминированы публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет."Следствием установлено, что фигурант уголовного дела добровольно принял участие в деятельности структурного подразделения международной организации, которая решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической", - сказано в официальном сообщении.По данным СК РФ, фигурант в период с сентября 2024 по июль 2025 года, находясь на территории Запорожской области, используя личный мобильный телефон, осуществлял информирование пользователей одной из социальных сетей о деятельности организации. Он также размещал на своей странице текстовые сообщения, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Обвиняемый призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также к действиям, направленным против безопасности государства. Он сообщал о графиках движения военных судов на территории России и другую информацию."Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Запорожской области, ГУПЭ МВД России и Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Запорожской области", - отметили в СК. При обыске у фигуранта изъяты технические средства связи, а также флеш-накопители, которые использовались при совершении преступлений. "В ходе предварительного следствия обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Устранение Зеленского, провалы ВСУ, отчаяние ЕС. Хроника событий на утро 16 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, владимир зеленский, ск рф, мвд, запорожье, криминал, терроризм, экстремизм, новые регионы