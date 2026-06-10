Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
Лондонский саммит без шансов, письмо Зеленского Путину как орудие информационной войны и паника в европейских столицах. Что на самом деле происходит за кулисами переговоров по Украине и почему ВСУ впервые за многие годы стали рыть окопы под Киевом и Одессой?
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – анализ текущей ситуации на фронте и в геополитике. Почему союзники Украины – Британия, Германия и Франция – буквально трясутся от внутриполитических кризисов?
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – анализ текущей ситуации на фронте и в геополитике. Почему союзники Украины – Британия, Германия и Франция – буквально трясутся от внутриполитических кризисов?
Зачем Зеленский написал открытое письмо Путину и кому на самом деле адресован этот опус? Когда рухнет украинский фронт и возможен ли компромиссный мир?
Об этом и не только узнаете из нашего интервью с политическим обозревателем мультимедийного издания Украина.ру Ростиславом Ищенко:
04:14 – Почему союзники Украины могут "посыпаться в ближайшее время?
09:44 – Открытое письмо Зеленского Путину: кому оно адресовано на самом деле?
20:36 – Как Украина оказалась за гранью упадка;
29:15 – Зачем ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой?
37:53 – Почему Россия никогда не примет условия "российских репараций при базах НАТО"?
*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия (УПА), признанная террористической и запрещённая в России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Об этом и не только узнаете из нашего интервью с политическим обозревателем мультимедийного издания Украина.ру Ростиславом Ищенко:
04:14 – Почему союзники Украины могут "посыпаться в ближайшее время?
09:44 – Открытое письмо Зеленского Путину: кому оно адресовано на самом деле?
20:36 – Как Украина оказалась за гранью упадка;
29:15 – Зачем ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой?
37:53 – Почему Россия никогда не примет условия "российских репараций при базах НАТО"?
*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия (УПА), признанная террористической и запрещённая в России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
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