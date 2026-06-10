Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко - 10.06.2026 Украина.ру
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Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко - 10.06.2026 Украина.ру
Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко
Лондонский саммит без шансов, письмо Зеленского Путину как орудие информационной войны и паника в европейских столицах. Что на самом деле происходит за кулисами Украина.ру, 10.06.2026
2026-06-10T16:34
2026-06-10T16:34
видео
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
нато
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Лондонский саммит без шансов, письмо Зеленского Путину как орудие информационной войны и паника в европейских столицах. Что на самом деле происходит за кулисами переговоров по Украине и почему ВСУ впервые за многие годы стали рыть окопы под Киевом и Одессой? В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – анализ текущей ситуации на фронте и в геополитике. Почему союзники Украины – Британия, Германия и Франция – буквально трясутся от внутриполитических кризисов? Зачем Зеленский написал открытое письмо Путину и кому на самом деле адресован этот опус? Когда рухнет украинский фронт и возможен ли компромиссный мир? Об этом и не только узнаете из нашего интервью с политическим обозревателем мультимедийного издания Украина.ру Ростиславом Ищенко:04:14 – Почему союзники Украины могут "посыпаться в ближайшее время?09:44 – Открытое письмо Зеленского Путину: кому оно адресовано на самом деле? 20:36 – Как Украина оказалась за гранью упадка;29:15 – Зачем ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой?37:53 – Почему Россия никогда не примет условия "российских репараций при базах НАТО"?*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия (УПА), признанная террористической и запрещённая в России.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
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видео, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, нато, украина.ру, видео
Видео, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина.ру

Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко

16:34 10.06.2026
 
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Лондонский саммит без шансов, письмо Зеленского Путину как орудие информационной войны и паника в европейских столицах. Что на самом деле происходит за кулисами переговоров по Украине и почему ВСУ впервые за многие годы стали рыть окопы под Киевом и Одессой?

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – анализ текущей ситуации на фронте и в геополитике. Почему союзники Украины – Британия, Германия и Франция – буквально трясутся от внутриполитических кризисов?
Зачем Зеленский написал открытое письмо Путину и кому на самом деле адресован этот опус? Когда рухнет украинский фронт и возможен ли компромиссный мир?
Об этом и не только узнаете из нашего интервью с политическим обозревателем мультимедийного издания Украина.ру Ростиславом Ищенко:

04:14 – Почему союзники Украины могут "посыпаться в ближайшее время?
09:44 – Открытое письмо Зеленского Путину: кому оно адресовано на самом деле?
20:36 – Как Украина оказалась за гранью упадка;
29:15 – Зачем ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой?
37:53 – Почему Россия никогда не примет условия "российских репараций при базах НАТО"?

*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия (УПА), признанная террористической и запрещённая в России.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
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ВидеоУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина.ру
 
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