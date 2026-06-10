https://ukraina.ru/20260610/soyuzniki-skoro-posyplyutsya-kak-kiev-raskachivaet-rossiyu-i-zachem-vsu-royut-okopy-pod-odessoy---ischenko-1080068681.html

Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко

Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко - 10.06.2026 Украина.ру

Союзники скоро посыплются! Как Киев раскачивает Россию и зачем ВСУ роют окопы под Одессой - Ищенко

Лондонский саммит без шансов, письмо Зеленского Путину как орудие информационной войны и паника в европейских столицах. Что на самом деле происходит за кулисами Украина.ру, 10.06.2026

2026-06-10T16:34

2026-06-10T16:34

2026-06-10T16:34

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украина

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россия

владимир зеленский

владимир путин

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

нато

украина.ру

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Лондонский саммит без шансов, письмо Зеленского Путину как орудие информационной войны и паника в европейских столицах. Что на самом деле происходит за кулисами переговоров по Украине и почему ВСУ впервые за многие годы стали рыть окопы под Киевом и Одессой? В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" – анализ текущей ситуации на фронте и в геополитике. Почему союзники Украины – Британия, Германия и Франция – буквально трясутся от внутриполитических кризисов? Зачем Зеленский написал открытое письмо Путину и кому на самом деле адресован этот опус? Когда рухнет украинский фронт и возможен ли компромиссный мир? Об этом и не только узнаете из нашего интервью с политическим обозревателем мультимедийного издания Украина.ру Ростиславом Ищенко:04:14 – Почему союзники Украины могут "посыпаться в ближайшее время?09:44 – Открытое письмо Зеленского Путину: кому оно адресовано на самом деле? 20:36 – Как Украина оказалась за гранью упадка;29:15 – Зачем ВСУ роют окопы под Киевом и Одессой?37:53 – Почему Россия никогда не примет условия "российских репараций при базах НАТО"?*В интервью упоминается Украинская повстанческая армия (УПА), признанная террористической и запрещённая в России.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

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