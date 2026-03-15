"Пропагандистский жест": Кнутов о том, пригодится ли украинский опыт ПВО на Ближнем Востоке - 15.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260315/propagandistskiy-zhest-knutov-o-tom-prigoditsya-li-ukrainskiy-opyt-pvo-na-blizhnem-vostoke-1076805336.html
"Пропагандистский жест": Кнутов о том, пригодится ли украинский опыт ПВО на Ближнем Востоке
Украина имеет компетенции для прикрытия баз США на Ближнем Востоке. Но отправка военных потребует массового участия, что скажется на защите украинских тылов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
новости
ближний восток
украина
сша
юрий кнутов
владимир зеленский
украина.ру
бпла
всу
беспилотники
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b98d7ee033105227fd27f49b2d754efb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Пропагандистский жест": Кнутов о том, пригодится ли украинский опыт ПВО на Ближнем Востоке

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
В США признали, что беспилотники стали для них серьезной проблемой. Глава Пентагона Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн заявили, что американские системы ПВО не справляются с дронами и не могут перехватить все БПЛА.
Тем временем Украина уже отправила в Иорданию своих специалистов и дроны-перехватчики. По данным Зеленского, которые он озвучил в интервью The New York Times, украинские эксперты будут защищать американские военные базы.
Отвечая на вопрос о применении украинского опыта, эксперт рассказал о системе ПВО противника. "Украинская система ПВО выстроена на американских разработках и отчасти британских. Кое-что изготавливается в кустарных условиях", — пояснил собеседник.
Как отметил эксперт, для борьбы с дронами самолетного типа используются уникальные американские системы с РЛС, дронами-перехватчиками и средствами РЭБ. Именно поэтому Украина имеет компетенции для прикрытия объектов на Ближнем Востоке, включая базы США.
"Но для этого потребуется большое количество личного состава и дронов. Тем самым Украина оголит свою ПВО, что скажется на потерях, которые будет нести украинский тыл. Это предприятия ВПК, логистическая и энергетическая инфраструктура", — заявил Кнутов.
"Поэтому отправка украинских военных носит больше пропагандистский характер, потому что подобного рода акции должны быть массовыми. Чтобы прикрыть американские базы, необходимо хотя бы полтысячи дроноводов и достаточное количество радиолокационных средств, не говоря уже о большом количестве дронов-перехватчиков", — резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБлижний ВостокУкраинаСШАЮрий КнутовВладимир ЗеленскийУкраина.руБПЛАВСУбеспилотникиПВОГлавные новостиглавноевоенный экспертаналитикиАналитикаВоеннаяАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
