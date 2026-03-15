"Пропагандистский жест": Кнутов о том, пригодится ли украинский опыт ПВО на Ближнем Востоке

Украина имеет компетенции для прикрытия баз США на Ближнем Востоке. Но отправка военных потребует массового участия, что скажется на защите украинских тылов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-03-15T04:15

В США признали, что беспилотники стали для них серьезной проблемой. Глава Пентагона Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн заявили, что американские системы ПВО не справляются с дронами и не могут перехватить все БПЛА.Тем временем Украина уже отправила в Иорданию своих специалистов и дроны-перехватчики. По данным Зеленского, которые он озвучил в интервью The New York Times, украинские эксперты будут защищать американские военные базы.Отвечая на вопрос о применении украинского опыта, эксперт рассказал о системе ПВО противника. "Украинская система ПВО выстроена на американских разработках и отчасти британских. Кое-что изготавливается в кустарных условиях", — пояснил собеседник.Как отметил эксперт, для борьбы с дронами самолетного типа используются уникальные американские системы с РЛС, дронами-перехватчиками и средствами РЭБ. Именно поэтому Украина имеет компетенции для прикрытия объектов на Ближнем Востоке, включая базы США."Но для этого потребуется большое количество личного состава и дронов. Тем самым Украина оголит свою ПВО, что скажется на потерях, которые будет нести украинский тыл. Это предприятия ВПК, логистическая и энергетическая инфраструктура", — заявил Кнутов."Поэтому отправка украинских военных носит больше пропагандистский характер, потому что подобного рода акции должны быть массовыми. Чтобы прикрыть американские базы, необходимо хотя бы полтысячи дроноводов и достаточное количество радиолокационных средств, не говоря уже о большом количестве дронов-перехватчиков", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Также по теме "Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной" на сайте Украина.ру.

